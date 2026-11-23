Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία αναδεικνύεται σε στρατηγικό πυλώνα του σύγχρονου παραγωγικού μοντέλου της χώρας, με ισχυρό αποτύπωμα στις επενδύσεις, την απασχόληση, τις εξαγωγές, την έρευνα και την καινοτομία.
Συναγερμός στην Κωνσταντινούπολη για λέαινα που κυκλοφορεί ελεύθερη, δείτε βίντεο
Το ζώο καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας στην περιοχή Σαριγιέρ – Οι έρευνες επικεντρώνονται σε δασώδη έκταση, ενώ οι κάτοικοι καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί
Η επιχείρηση άρχισε αφού ένα ζώο, που πιστεύεται ότι είναι μια λέαινα, εθεάθη χθες το βράδυ στη συνοικία Ουσκουμρουκιόι και έγινε σχετική αναφορά στην Περιφερειακή Διοίκηση Χωροφυλακής.
Surveillance cameras capture a lion on the loose in Istanbul prompting Turkish authorities to launch search operations and a warning for residents to take precaution. pic.twitter.com/ug8T2slSrV— Al Jazeera English (@AJEnglish) November 22, 2026
Η Διεύθυνση Προστασίας της Φύσης και Εθνικών Πάρκων καθώς και η Δημοτική Αστυνομία του Σαριγιέρ ενημερώθηκαν στη συνέχεια και ομάδες εστάλησαν στην περιοχή.
İstanbul Sarıyer'de bir kişinin aslan gördüğünü ihbar etmesi üzerine ekipler çalışma başlattı— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt1) November 22, 2026
Güvenlik kamerası görüntülerinde dişi aslan olduğu değerlendirilen hayvan tespit edilirken, bölgede yaşayanlar Jandarma ekipleri tarafından uyarıldıhttps://t.co/iUQnXDwnY8 pic.twitter.com/xgIGadbQwQ
Σε εικόνες από κάμερα ασφαλείας, που εξετάσθηκαν από τις αρχές, φάνηκε ένα ζώο που πιστεύεται ότι είναι μια λέαινα, με αποτέλεσμα να ληφθούν μέτρα ασφαλείας και να εκδοθούν προειδοποιήσεις προς τους κατοίκους να είναι προσεκτικοί.
Σε δήλωσή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Γενική Διεύθυνση Προστασίας της Φύσης και Εθνικών Πάρκων αναφέρει ότι προσωπικό στο Σταθμό Χωροφυλακής του Ζεκεριγιακιόϊ ειδοποίησε τους αξιωματούχους αφού εξέτασε τις εικόνες από την κάμερα ασφαλείας.
İstanbul'da 13 saattir aranan aslan, izini kaybettirdi.— VoW (@voiceofworldco) November 23, 2026
Jandarma ekipleri, aslanın son görüldüğü bölge olan Uskumruköy ve çevresini yaya ve araç giriş çıkışlarına kapattı. pic.twitter.com/cxcwhdDu8w
Ομάδες από το γραφείο της Γενικής Διεύθυνσης στον Σαριγιέρ έφθασαν επιτόπου για να εξετάσουν τις εικόνες και να διεξαγάγουν προκαταρκτικές επιθεωρήσεις.
Επιπλέον ομάδες εξοπλισμένες με θερμικές κάμερες αναπτύχθηκαν στη συνέχεια για να επεκταθεί η έρευνα.
«Το μέρος στο οποίο βρίσκεται το ζώο εντοπίσθηκε ως αποτέλεσμα επιχειρήσεων που πραγματοποιήθηκαν στη δασώδη περιοχή. Προσπάθειες για τη σύλληψη του συνεχίζονται με μια ομάδα που περιλαμβάνει ειδικούς κτηνιάτρους», ανέφερε η διεύθυνση.
Μονάδες της Χωροφυλακής εφαρμόζουν μέτρα ασφαλείας στην περιοχή καθώς η επιχείρηση συνεχίζεται.
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