Άλις Βάιντελ: «Δεν χρειάζεται να ακολουθώ το οικογενειακό πρότυπο του AfD, η σύντροφός μου είναι Ελβετίδα»

Η επικεφαλής της γερμανικής Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) υπερασπίστηκε την παραδοσιακή οικογένεια, παρότι μεγαλώνει δύο παιδιά με γυναίκα