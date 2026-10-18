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Άλις Βάιντελ: «Δεν χρειάζεται να ακολουθώ το οικογενειακό πρότυπο του AfD, η σύντροφός μου είναι Ελβετίδα»
Άλις Βάιντελ: «Δεν χρειάζεται να ακολουθώ το οικογενειακό πρότυπο του AfD, η σύντροφός μου είναι Ελβετίδα»
Η επικεφαλής της γερμανικής Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) υπερασπίστηκε την παραδοσιακή οικογένεια, παρότι μεγαλώνει δύο παιδιά με γυναίκα
Η Άλις Βάιντελ, συμπρόεδρος του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), υπερασπίστηκε το παραδοσιακό μοντέλο οικογένειας που προωθεί το κόμμα της, παρά το γεγονός ότι η ίδια ζει με τη σύντροφό της και μεγαλώνουν μαζί δύο παιδιά. Σε συνέντευξή της στον «Economist», η Γερμανίδα πολιτικός υποστήριξε ότι δεν είναι υποχρεωμένη να ακολουθεί στην προσωπική της ζωή το οικογενειακό πρότυπο που υποστηρίζει πολιτικά, προκαλώντας νέα συζήτηση για τη σχέση ανάμεσα στις θέσεις του AfD και τις προσωπικές επιλογές της ηγεσίας του.
Η Βάιντελ παραχώρησε συνέντευξη στη διευθύντρια σύνταξης του «Economist», Ζάνι Μίντον Μπέντος, στο γερμανικό κοινοβούλιο, στο Βερολίνο. Κατά τη διάρκειά της κλήθηκε να εξηγήσει πώς συμβιβάζεται η δική της οικογενειακή κατάσταση με τις θέσεις του κόμματός της, το οποίο προβάλλει ως πρότυπο την οικογένεια που αποτελείται από πατέρα, μητέρα και παιδιά.
«Το κόμμα σας υποστηρίζει την παραδοσιακή οικογένεια. Εσείς και η σύζυγός σας, που γεννήθηκε στη Σρι Λάνκα, μεγαλώνετε δύο παιδιά στην Ελβετία. Είναι σαφές ότι δεν ακολουθείτε τον ορισμό του κόμματός σας», παρατήρησε η Μίντον Μπέντος.
«Λοιπόν, δεν χρειάζεται να το κάνω. Η σύντροφός μου είναι στην πραγματικότητα Ελβετίδα», απάντησε η Βάιντελ.
Στη συνέχεια επέμεινε ότι η προσωπική της ζωή δεν αναιρεί την υποστήριξή της στο συγκεκριμένο οικογενειακό μοντέλο.
«Μπορώ να είμαι υπέρ της παραδοσιακής οικογένειας, επειδή αυτό είναι το μοντέλο στο οποίο μεγαλώνει το 90% των παιδιών. Μπορώ να υποστηρίζω αυτό το μοντέλο», ανέφερε, παρουσιάζοντας το ποσοστό αυτό ως επιχείρημα υπέρ των θέσεων της παράταξής της.
Η τοποθέτησή της αναδεικνύει την αντίθεση ανάμεσα στο οικογενειακό πρότυπο που προβάλλει το AfD και στον τρόπο ζωής της ίδιας της συμπροέδρου του, χωρίς η Βάιντελ να θεωρεί ότι υπάρχει πολιτική ασυνέπεια.
Η Βάιντελ παραχώρησε συνέντευξη στη διευθύντρια σύνταξης του «Economist», Ζάνι Μίντον Μπέντος, στο γερμανικό κοινοβούλιο, στο Βερολίνο. Κατά τη διάρκειά της κλήθηκε να εξηγήσει πώς συμβιβάζεται η δική της οικογενειακή κατάσταση με τις θέσεις του κόμματός της, το οποίο προβάλλει ως πρότυπο την οικογένεια που αποτελείται από πατέρα, μητέρα και παιδιά.
Reporter: Your party advocates for the traditional family. You and your Sri Lankan-born wife are raising two children in Switzerland. You clearly don't follow your party's description.— Clash Report (@clashreport) October 17, 2026
German AfD leader Alice Weidel: Well, I don't need to. My wife is actually Swiss.
I can be… pic.twitter.com/Lb1xK05LTK
«Δεν χρειάζεται να το ακολουθώ, η σύντροφός μου είναι Ελβετίδα»Η δημοσιογράφος επισήμανε ότι το AfD υπερασπίζεται την παραδοσιακή οικογένεια, ενώ η ίδια η Βάιντελ μεγαλώνει δύο παιδιά στην Ελβετία με τη σύντροφό της, η οποία έχει γεννηθεί στη Σρι Λάνκα.
«Το κόμμα σας υποστηρίζει την παραδοσιακή οικογένεια. Εσείς και η σύζυγός σας, που γεννήθηκε στη Σρι Λάνκα, μεγαλώνετε δύο παιδιά στην Ελβετία. Είναι σαφές ότι δεν ακολουθείτε τον ορισμό του κόμματός σας», παρατήρησε η Μίντον Μπέντος.
«Λοιπόν, δεν χρειάζεται να το κάνω. Η σύντροφός μου είναι στην πραγματικότητα Ελβετίδα», απάντησε η Βάιντελ.
Στη συνέχεια επέμεινε ότι η προσωπική της ζωή δεν αναιρεί την υποστήριξή της στο συγκεκριμένο οικογενειακό μοντέλο.
«Μπορώ να είμαι υπέρ της παραδοσιακής οικογένειας, επειδή αυτό είναι το μοντέλο στο οποίο μεγαλώνει το 90% των παιδιών. Μπορώ να υποστηρίζω αυτό το μοντέλο», ανέφερε, παρουσιάζοντας το ποσοστό αυτό ως επιχείρημα υπέρ των θέσεων της παράταξής της.
Η τοποθέτησή της αναδεικνύει την αντίθεση ανάμεσα στο οικογενειακό πρότυπο που προβάλλει το AfD και στον τρόπο ζωής της ίδιας της συμπροέδρου του, χωρίς η Βάιντελ να θεωρεί ότι υπάρχει πολιτική ασυνέπεια.
Η σύντροφός της από τη Σρι Λάνκα και τα δύο παιδιά τουςΗ Άλις Βάιντελ είναι ανοιχτά ομοφυλόφιλη και από το 2009 διατηρεί σχέση με τη Σάρα Μπόσαρντ, κινηματογραφική παραγωγό που γεννήθηκε στη Σρι Λάνκα και υιοθετήθηκε σε μικρή ηλικία από ελβετική οικογένεια.
Οι δύο γυναίκες μεγαλώνουν δύο παιδιά, ενώ η οικογενειακή τους ζωή είναι σε μεγάλο βαθμό συνδεδεμένη με την Ελβετία. Η Βάιντελ δραστηριοποιείται πολιτικά στη Γερμανία, ενώ η σύντροφός της εργάζεται στην Ελβετία, όπου ζουν και τα παιδιά τους.
Fun Fact: Germany's far-right AFD Leader Alice Weidel is lesbian.— Clash Report (@clashreport) February 23, 2025
✔️ Openly lesbian, in a civil partnership since 2009.
✔️ Partner, Sarah Bossard, is of Sri Lankan origin.
✔️ They have two adopted sons & live in Switzerland.
• The far-right AfD promotes traditional family… pic.twitter.com/Uw6dXIHaBB
Η προσωπική της κατάσταση έχει αποτελέσει επανειλημμένα αντικείμενο δημόσιας συζήτησης, καθώς η ίδια βρίσκεται στην ηγεσία μιας παράταξης που υποστηρίζει αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική, αντιτίθεται στον γάμο μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου και προβάλλει συντηρητικές θέσεις για την οικογένεια και την παρουσία των ΛΟΑΤΚΙ+ θεμάτων στην εκπαίδευση.
Στο πρόγραμμα του AfD, η οικογένεια περιγράφεται ως θεμελιώδης πυρήνας της κοινωνίας, αποτελούμενος από πατέρα, μητέρα και παιδιά. Η παράταξη ζητεί η κρατική οικογενειακή πολιτική να έχει ως σημείο αναφοράς αυτό το μοντέλο, απορρίπτοντας την επέκταση του συγκεκριμένου θεσμικού ορισμού σε άλλες μορφές συμβίωσης.
Η Βάιντελ, πάντως, έχει υποστηρίξει και στο παρελθόν ότι οι ομόφυλες σχέσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται ισότιμα, ακόμη και αν το κόμμα της εξακολουθεί να προβάλλει ως κοινωνικό πρότυπο την παραδοσιακή οικογένεια.
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