«Σταμούλη πάμε δυνατά»: Δείτε την υποψήφια βουλευτή του ΠΑΣΟΚ να χορεύει και να τραγουδάει για την προεκλογική της εκστρατεία
«Σταμούλη πάμε δυνατά»: Δείτε την υποψήφια βουλευτή του ΠΑΣΟΚ να χορεύει και να τραγουδάει για την προεκλογική της εκστρατεία
Το AI τραγούδι που ανέβασε στα social media και η χορογραφία της με τα παπούτσια σε χρώμα... ΠΑΣΟΚ
Η υποψήφια του ΠΑΣΟΚ, Κέλλυ Σταμούλη κινείται ήδη σε προεκλογικούς ρυθμούς και πρόσφατα αποκάλυψε και ένα τραγούδι το οποίο θα χρησιμοποιήσει στην εκστρατεία της.
Σε βίντεο που ανέβασε στο TikTok η Κέλλυ Σταμούλη φαίνεται να είναι σε ένα πάρκο και χρησιμοποιώντας ένα παλιό CD Player, βάζει να παίξει έναν δίσκο που γράφει «Κέλλυ Σταμούλη, ΠΑΣΟΚ». Το τραγούδι όπως αναφέρει η ίδια δημιουργήθηκε μέσω ΑΙ από τον Στάθη Βάρη.
«Σταμούλη, πάμε δυνατά, Α΄Αθηνών, ΠΑΣΟΚ, μπροστά σταθερά» ακούγεται στην αρχή και συνεχίζει το τραγούδι όσο ο ίδια χορεύει στον ρυθμό του: «Με χαμόγελο, ταλέντο και καρδιά, δώσε την ψήφο σου γράφουμε νέα σελίδα μαζί. Από την πρώτη ψήφο ως την τελευταία, η αλλαγή αρχίζει με επιλογή γενναία. Μαζί με αισιοδοξία και φωνή Σταμούλη για το αύριο πάμε όλοι μαζί».
Δείτε το βίντεο:
Σε βίντεο που ανέβασε στο TikTok η Κέλλυ Σταμούλη φαίνεται να είναι σε ένα πάρκο και χρησιμοποιώντας ένα παλιό CD Player, βάζει να παίξει έναν δίσκο που γράφει «Κέλλυ Σταμούλη, ΠΑΣΟΚ». Το τραγούδι όπως αναφέρει η ίδια δημιουργήθηκε μέσω ΑΙ από τον Στάθη Βάρη.
«Σταμούλη, πάμε δυνατά, Α΄Αθηνών, ΠΑΣΟΚ, μπροστά σταθερά» ακούγεται στην αρχή και συνεχίζει το τραγούδι όσο ο ίδια χορεύει στον ρυθμό του: «Με χαμόγελο, ταλέντο και καρδιά, δώσε την ψήφο σου γράφουμε νέα σελίδα μαζί. Από την πρώτη ψήφο ως την τελευταία, η αλλαγή αρχίζει με επιλογή γενναία. Μαζί με αισιοδοξία και φωνή Σταμούλη για το αύριο πάμε όλοι μαζί».
Δείτε το βίντεο:
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