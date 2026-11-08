Δεν έχουν τέλος οι εκτελέσεις στο Ιράν: Ακόμα τρεις άνδρες στην αγχόνη για τις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου
Δεν έχουν τέλος οι εκτελέσεις στο Ιράν: Ακόμα τρεις άνδρες στην αγχόνη για τις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου
Οι τρεις άνδρες κατηγορήθηκαν για συνεργασία με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ – Οι θανατικές ποινές τους επικυρώθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο
Στην εκτέλεση τριών ακόμη ανδρών που είχαν συλληφθεί κατά τη διάρκεια των μαζικών αντικυβερνητικών διαδηλώσεων του περασμένου Ιανουαρίου προχώρησαν οι αρχές του Ιράν, όπως μετέδωσαν την Κυριακή (8/11) κρατικά μέσα ενημέρωσης.
Πρόκειται για τους Χασάν Ντιομπάντ, Χαμίντ Καζεμί και Ρεζά Ζανγκανέχ, οι οποίοι απαγχονίστηκαν στην πόλη Καράτζ, μετά την επικύρωση των θανατικών ποινών τους από το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας.
Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, οι τρεις άνδρες είχαν καταδικαστεί με την κατηγορία ότι συνεργάζονταν με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ και συμμετείχαν σε ένοπλες ταραχές στις 8 και 9 Ιανουαρίου, όταν βρίσκονταν σε εξέλιξη οι εκτεταμένες κινητοποιήσεις κατά της ιρανικής κυβέρνησης.
Κατά το κατηγορητήριο, οι τρεις άνδρες είχαν χρησιμοποιήσει πυροβόλα όπλα, χειροβομβίδες και βόμβες μολότοφ, ενώ φέρονται να συμμετείχαν στην καταστροφή ηλεκτρικού υποσταθμού στο Καράτζ, προκαλώντας διακοπές στην ηλεκτροδότηση ορισμένων περιοχών.
Ο Χασάν Ντιομπάντ είχε συλληφθεί στις 11 Ιανουαρίου, καθώς οι αρχές τον θεωρούσαν ύποπτο για συμμετοχή σε επιθέσεις κατά δημόσιων εγκαταστάσεων και υποκίνηση βίαιων επεισοδίων.
Στη συνέχεια συνελήφθησαν ακόμη δέκα άτομα, τα οποία κατηγορήθηκαν ότι είχαν λάβει μέρος στις ταραχές υπό την καθοδήγησή του.
Το Επαναστατικό Δικαστήριο του Καράτζ επέβαλε στους τρεις βασικούς κατηγορουμένους τη θανατική ποινή και τη δήμευση της περιουσίας τους, ενώ οι υπόλοιποι καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης από πέντε έως δέκα χρόνια.
Οι εκτελέσεις πραγματοποιήθηκαν μετά την απόρριψη των προσφυγών και την οριστική επικύρωση των αποφάσεων από το Ανώτατο Δικαστήριο.
Οι ιρανικές αρχές συνδέουν αρκετές από αυτές τις υποθέσεις με κατηγορίες περί συνεργασίας με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι οι καταδικασθέντες συμμετείχαν σε οργανωμένες ενέργειες κατά της εθνικής ασφάλειας.
Από την πλευρά τους, οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν εκφράσει επανειλημμένα ανησυχίες για τη δικαστική μεταχείριση των συλληφθέντων στις διαδηλώσεις, καταγγέλλοντας προβλήματα στις διαδικασίες απονομής δικαιοσύνης και τον κίνδυνο εκτέλεσης ανθρώπων που συμμετείχαν σε κινητοποιήσεις κατά του καθεστώτος.
Μόλις την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, η οργάνωση HRANA είχε ανακοινώσει ότι ο Χαμίντ Καζεμί και ο Χασάν Ντιομπάντ είχαν καταδικαστεί σε θάνατο από το Επαναστατικό Δικαστήριο του Καράτζ.
Δύο ημέρες αργότερα, οι ιρανικές αρχές ανακοίνωσαν την εκτέλεσή τους, μαζί με τον Ρεζά Ζανγκανέχ.
Πρόκειται για τους Χασάν Ντιομπάντ, Χαμίντ Καζεμί και Ρεζά Ζανγκανέχ, οι οποίοι απαγχονίστηκαν στην πόλη Καράτζ, μετά την επικύρωση των θανατικών ποινών τους από το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας.
Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, οι τρεις άνδρες είχαν καταδικαστεί με την κατηγορία ότι συνεργάζονταν με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ και συμμετείχαν σε ένοπλες ταραχές στις 8 και 9 Ιανουαρίου, όταν βρίσκονταν σε εξέλιξη οι εκτεταμένες κινητοποιήσεις κατά της ιρανικής κυβέρνησης.
Οι κατηγορίες για ένοπλες επιθέσεις και καταστροφέςΟι ιρανικές δικαστικές αρχές απέδωσαν στους καταδικασθέντες συμμετοχή σε επιθέσεις εναντίον δημόσιων και κυβερνητικών εγκαταστάσεων, καθώς και σε εμπρησμούς και καταστροφές δημόσιας περιουσίας.
Κατά το κατηγορητήριο, οι τρεις άνδρες είχαν χρησιμοποιήσει πυροβόλα όπλα, χειροβομβίδες και βόμβες μολότοφ, ενώ φέρονται να συμμετείχαν στην καταστροφή ηλεκτρικού υποσταθμού στο Καράτζ, προκαλώντας διακοπές στην ηλεκτροδότηση ορισμένων περιοχών.
Ο Χασάν Ντιομπάντ είχε συλληφθεί στις 11 Ιανουαρίου, καθώς οι αρχές τον θεωρούσαν ύποπτο για συμμετοχή σε επιθέσεις κατά δημόσιων εγκαταστάσεων και υποκίνηση βίαιων επεισοδίων.
Στη συνέχεια συνελήφθησαν ακόμη δέκα άτομα, τα οποία κατηγορήθηκαν ότι είχαν λάβει μέρος στις ταραχές υπό την καθοδήγησή του.
Το Επαναστατικό Δικαστήριο του Καράτζ επέβαλε στους τρεις βασικούς κατηγορουμένους τη θανατική ποινή και τη δήμευση της περιουσίας τους, ενώ οι υπόλοιποι καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης από πέντε έως δέκα χρόνια.
Οι εκτελέσεις πραγματοποιήθηκαν μετά την απόρριψη των προσφυγών και την οριστική επικύρωση των αποφάσεων από το Ανώτατο Δικαστήριο.
Συνεχίζονται οι εκτελέσεις για τις διαδηλώσεις του ΙανουαρίουΟι τρεις απαγχονισμοί προστίθενται σε σειρά εκτελέσεων που έχουν πραγματοποιηθεί τους τελευταίους μήνες στο Ιράν, με καταδικασθέντες οι οποίοι είχαν συλληφθεί κατά τις αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις του Ιανουαρίου.
Οι ιρανικές αρχές συνδέουν αρκετές από αυτές τις υποθέσεις με κατηγορίες περί συνεργασίας με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι οι καταδικασθέντες συμμετείχαν σε οργανωμένες ενέργειες κατά της εθνικής ασφάλειας.
Από την πλευρά τους, οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν εκφράσει επανειλημμένα ανησυχίες για τη δικαστική μεταχείριση των συλληφθέντων στις διαδηλώσεις, καταγγέλλοντας προβλήματα στις διαδικασίες απονομής δικαιοσύνης και τον κίνδυνο εκτέλεσης ανθρώπων που συμμετείχαν σε κινητοποιήσεις κατά του καθεστώτος.
Μόλις την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, η οργάνωση HRANA είχε ανακοινώσει ότι ο Χαμίντ Καζεμί και ο Χασάν Ντιομπάντ είχαν καταδικαστεί σε θάνατο από το Επαναστατικό Δικαστήριο του Καράτζ.
Δύο ημέρες αργότερα, οι ιρανικές αρχές ανακοίνωσαν την εκτέλεσή τους, μαζί με τον Ρεζά Ζανγκανέχ.
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