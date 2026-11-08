Δύο τάνκερ προσέκρουσαν σε νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, υποστηρίζει το Ιράν
Δύο τάνκερ προσέκρουσαν σε νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, υποστηρίζει το Ιράν
Έπλεαν χωρίς συστήματα εντοπισμού, αναφέρει η Τεχεράνη, σε περιοχή που έχει χαρακτηριστεί «μη ασφαλής» - Δεν έγιναν γνωστά τα ονόματα των πλοίων
Το Ναυτικό των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης ανέφερε αργά το Σάββατο ότι δύο πετρελαιοφόρα στην ευρύτερη περιοχή των Στενών του Ορμούζ, υπέστησαν σοβαρές ζημιές όταν προσέκρουσαν σε νάρκες.
Τα πλοία ακινητοποιήθηκαν, δεν είναι όμως σαφές αν υπάρχουν τραυματίες ή αν κινδυνεύουν να βυθιστούν τα τάνκερ.
Δεν είναι γνωστά ούτε τα ονόματα των πλοίων και η σημαία τους.
Οι Φρουροί λένε ότι τα δύο δεξαμενόπλοια κινούνταν σε περιοχή που είχε χαρακτηριστεί επισήμως ως «μη ασφαλής». Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση του Ιράν, που επικαλείται ιρανικές στρατιωτικές πηγές, τα πλοία είχαν θέσει εκτός λειτουργίας τα συστήματα πλοήγησης και εντοπισμού τους κατά τη διέλευση.
Τα πλοία ακινητοποιήθηκαν, δεν είναι όμως σαφές αν υπάρχουν τραυματίες ή αν κινδυνεύουν να βυθιστούν τα τάνκερ.
Δεν είναι γνωστά ούτε τα ονόματα των πλοίων και η σημαία τους.
Οι Φρουροί λένε ότι τα δύο δεξαμενόπλοια κινούνταν σε περιοχή που είχε χαρακτηριστεί επισήμως ως «μη ασφαλής». Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση του Ιράν, που επικαλείται ιρανικές στρατιωτικές πηγές, τα πλοία είχαν θέσει εκτός λειτουργίας τα συστήματα πλοήγησης και εντοπισμού τους κατά τη διέλευση.
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