Η Άννα Βίσση ανέβασε φωτογραφίες με την μπάντα της από τη συναυλία στο ΟΑΚΑ: Νιώθω αγάπη και εκτίμηση για τον καθένα ξεχωριστά
Η Άννα Βίσση ανέβασε φωτογραφίες με την μπάντα της από τη συναυλία στο ΟΑΚΑ: Νιώθω αγάπη και εκτίμηση για τον καθένα ξεχωριστά
Μας δένουν πολλά, πρόσθεσε η τραγουδίστρια
Φωτογραφίες με την μπάντα της από τη συναυλία της στο ΟΑΚΑ δημοσίευσε η Άννα Βίσση, εκφράζοντας την αγάπη και την εκτίμησή της για τον καθένα ξεχωριστά.
Η τραγουδίστρια μοιράστηκε μέσα από μία ανάρτηση που έκανε στα social media, εικόνες από τη sold out εμφάνισή της στις 26 Σεπτεμβρίου στο Ολυμπιακό Στάδιο, δείχνοντας στιγμές με τους μουσικούς της τόσο πάνω στη σκηνή, όσο και από τα παρασκήνια. Σε μερικά στιγμιότυπα, η καλλιτέχνιδα ποζάρει κατά την προετοιμασία της πριν την έναρξη της βραδιάς, ενώ ξεχωριστή αναφορά έκανε και στον Dj Argy, ο οποίος άνοιξε τη συναυλία. Σε μία φωτογραφία, οι δύο τους εμφανίζονται να κάθονται σε έναν καναπέ, με τον καλλιτέχνη να κρατάει ένα κόκκινο τριαντάφυλλο.
Η Άννα Βίσση αφιέρωσε τη συγκεκριμένη δημοσίευση στα μέλη της μπάντας και στους συνεργάτες της, με τους οποίους, όπως σημείωσε, τη συνδέουν πολλά. «Η μπάντα μου κι εγώ. Μας δένουν πολλά και νοιώθω αγάπη και εκτίμηση για τον καθένα ξεχωριστά» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης που έκανε το Σάββατο 7 Νοεμβρίου στο Instagram και πρόσθεσε ένα ξεχωριστό σχόλιο για τον Dj: «Γειά σου Argy, σε ευχαριστώ».
Δείτε την ανάρτησή της
Η τραγουδίστρια μοιράστηκε μέσα από μία ανάρτηση που έκανε στα social media, εικόνες από τη sold out εμφάνισή της στις 26 Σεπτεμβρίου στο Ολυμπιακό Στάδιο, δείχνοντας στιγμές με τους μουσικούς της τόσο πάνω στη σκηνή, όσο και από τα παρασκήνια. Σε μερικά στιγμιότυπα, η καλλιτέχνιδα ποζάρει κατά την προετοιμασία της πριν την έναρξη της βραδιάς, ενώ ξεχωριστή αναφορά έκανε και στον Dj Argy, ο οποίος άνοιξε τη συναυλία. Σε μία φωτογραφία, οι δύο τους εμφανίζονται να κάθονται σε έναν καναπέ, με τον καλλιτέχνη να κρατάει ένα κόκκινο τριαντάφυλλο.
Η Άννα Βίσση αφιέρωσε τη συγκεκριμένη δημοσίευση στα μέλη της μπάντας και στους συνεργάτες της, με τους οποίους, όπως σημείωσε, τη συνδέουν πολλά. «Η μπάντα μου κι εγώ. Μας δένουν πολλά και νοιώθω αγάπη και εκτίμηση για τον καθένα ξεχωριστά» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης που έκανε το Σάββατο 7 Νοεμβρίου στο Instagram και πρόσθεσε ένα ξεχωριστό σχόλιο για τον Dj: «Γειά σου Argy, σε ευχαριστώ».
Δείτε την ανάρτησή της
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