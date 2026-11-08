Πέντε ερωτήματα που βοηθούν να δείτε πέρα από τις αίθουσες και τα προγράμματα, είτε ψάχνετε Νηπιαγωγείο είτε σκέφτεστε την Α΄ Δημοτικού.
Τρεις στρατιωτικοί νεκροί στη Κολομβία σε επίθεση με drone
Τρεις στρατιωτικοί νεκροί στη Κολομβία σε επίθεση με drone
Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας, η επίθεση έγινε από τον Στρατό Εθνικής Απελευθέρωσης, η παλαιότερη οργάνωση ανταρτών στη χώρα
Επίθεση με τη χρήση drone στα οποία είχαν φορτωθεί αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον τρεις στρατιωτικούς και τραυμάτισε άλλους 16 το Σάββατο στο βόρειο τμήμα της Κολομβίας, ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις.
Η κυβέρνηση κατηγόρησε για την ενέργεια την αρχαιότερη οργάνωση ανταρτών στη χώρα.
«Οι επιθέσεις εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας με εκρηκτικούς μηχανισμούς αποτελούν σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», σημείωσαν οι ένοπλες δυνάμεις σε ανακοίνωσή τους. Οκτώ από τους τραυματίες βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, πρόσθεσαν.
Βίντεο που κυκλοφορούν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν έκρηξη και πυκνό σύννεφο καπνού σε στρατιωτική εγκατάσταση στην Μπολίβαρ.
Σε επαρχίες της βόρειας Κολομβίας, ένοπλες οργανώσεις συγκρούονται για τον έλεγχο των εσόδων από τη διακίνηση ναρκωτικών και την εκμετάλλευση παράνομων μεταλλείων. Επιτίθενται συχνά εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας καθώς και αμάχων, ολοένα πιο συχνά με τη χρήση drone.
Ο πρόεδρος Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια ανακοίνωσε ότι διέταξε «να ενταθούν οι επιχειρήσεις προκειμένου να ταυτοποιηθούν, να καταδιωχθούν και να αιχμαλωτιστούν οι υπεύθυνοι για αυτή την επίθεση, να χτυπηθούν οι εγκληματικές δομές τους και να ανακτηθεί ο έλεγχος στα εδάφη όπου προσπαθούν να επιβάλουν τον φόβο και τη βία».
Αφότου ανέλαβε την εξουσία τον Αύγουστο, ο πρόεδρος της Δεξιάς διέταξε να κλιμακωθεί ο πόλεμος εναντίον οργανώσεων ανταρτών και διακινητών ναρκωτικών, να πολλαπλασιαστούν ειδικά οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί, με την υποστήριξη των ΗΠΑ.
Στο νότιο τμήμα του νομού Μπολίβαρ αφθονούν τα κοιτάσματα χρυσού, που ιστορικά ελέγχονται από εκτός νόμου ένοπλες οργανώσεις.
Η κυβέρνηση κατηγόρησε για την ενέργεια την αρχαιότερη οργάνωση ανταρτών στη χώρα.
«Οι επιθέσεις εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας με εκρηκτικούς μηχανισμούς αποτελούν σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», σημείωσαν οι ένοπλες δυνάμεις σε ανακοίνωσή τους. Οκτώ από τους τραυματίες βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, πρόσθεσαν.
Βίντεο που κυκλοφορούν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν έκρηξη και πυκνό σύννεφο καπνού σε στρατιωτική εγκατάσταση στην Μπολίβαρ.
Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας, η επίθεση έγινε από τον Στρατό Εθνικής Απελευθέρωσης (ELN).
#Atención Un ataque con drones acondicionados con explosivos se registró contra las instalaciones del cantón militar ubicado en Santa Rosa, sur de Bolívar. El hecho, que constituye una grave vulneración del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, habría dejado, hasta el momento, 14 heridos.— BluRadio Colombia (@BluRadioCo) November 7, 2026
Σε επαρχίες της βόρειας Κολομβίας, ένοπλες οργανώσεις συγκρούονται για τον έλεγχο των εσόδων από τη διακίνηση ναρκωτικών και την εκμετάλλευση παράνομων μεταλλείων. Επιτίθενται συχνά εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας καθώς και αμάχων, ολοένα πιο συχνά με τη χρήση drone.
Ο πρόεδρος Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια ανακοίνωσε ότι διέταξε «να ενταθούν οι επιχειρήσεις προκειμένου να ταυτοποιηθούν, να καταδιωχθούν και να αιχμαλωτιστούν οι υπεύθυνοι για αυτή την επίθεση, να χτυπηθούν οι εγκληματικές δομές τους και να ανακτηθεί ο έλεγχος στα εδάφη όπου προσπαθούν να επιβάλουν τον φόβο και τη βία».
Αφότου ανέλαβε την εξουσία τον Αύγουστο, ο πρόεδρος της Δεξιάς διέταξε να κλιμακωθεί ο πόλεμος εναντίον οργανώσεων ανταρτών και διακινητών ναρκωτικών, να πολλαπλασιαστούν ειδικά οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί, με την υποστήριξη των ΗΠΑ.
Στο νότιο τμήμα του νομού Μπολίβαρ αφθονούν τα κοιτάσματα χρυσού, που ιστορικά ελέγχονται από εκτός νόμου ένοπλες οργανώσεις.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα