Τρεις στρατιωτικοί νεκροί στη Κολομβία σε επίθεση με drone
ΚΟΣΜΟΣ
Κολομβία Drone Στρατιωτικοί

Τρεις στρατιωτικοί νεκροί στη Κολομβία σε επίθεση με drone

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας, η επίθεση έγινε από τον Στρατό Εθνικής Απελευθέρωσης, η παλαιότερη οργάνωση ανταρτών στη χώρα

Τρεις στρατιωτικοί νεκροί στη Κολομβία σε επίθεση με drone
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Επίθεση με τη χρήση drone στα οποία είχαν φορτωθεί αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον τρεις στρατιωτικούς και τραυμάτισε άλλους 16 το Σάββατο στο βόρειο τμήμα της Κολομβίας, ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις.

Η κυβέρνηση κατηγόρησε για την ενέργεια την αρχαιότερη οργάνωση ανταρτών στη χώρα.

«Οι επιθέσεις εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας με εκρηκτικούς μηχανισμούς αποτελούν σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», σημείωσαν οι ένοπλες δυνάμεις σε ανακοίνωσή τους. Οκτώ από τους τραυματίες βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, πρόσθεσαν.

Βίντεο που κυκλοφορούν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν έκρηξη και πυκνό σύννεφο καπνού σε στρατιωτική εγκατάσταση στην Μπολίβαρ.

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας, η επίθεση έγινε από τον Στρατό Εθνικής Απελευθέρωσης (ELN).

Σε επαρχίες της βόρειας Κολομβίας, ένοπλες οργανώσεις συγκρούονται για τον έλεγχο των εσόδων από τη διακίνηση ναρκωτικών και την εκμετάλλευση παράνομων μεταλλείων. Επιτίθενται συχνά εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας καθώς και αμάχων, ολοένα πιο συχνά με τη χρήση drone.

Ο πρόεδρος Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια ανακοίνωσε ότι διέταξε «να ενταθούν οι επιχειρήσεις προκειμένου να ταυτοποιηθούν, να καταδιωχθούν και να αιχμαλωτιστούν οι υπεύθυνοι για αυτή την επίθεση, να χτυπηθούν οι εγκληματικές δομές τους και να ανακτηθεί ο έλεγχος στα εδάφη όπου προσπαθούν να επιβάλουν τον φόβο και τη βία».

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Αφότου ανέλαβε την εξουσία τον Αύγουστο, ο πρόεδρος της Δεξιάς διέταξε να κλιμακωθεί ο πόλεμος εναντίον οργανώσεων ανταρτών και διακινητών ναρκωτικών, να πολλαπλασιαστούν ειδικά οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί, με την υποστήριξη των ΗΠΑ.

Στο νότιο τμήμα του νομού Μπολίβαρ αφθονούν τα κοιτάσματα χρυσού, που ιστορικά ελέγχονται από εκτός νόμου ένοπλες οργανώσεις.
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