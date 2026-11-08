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Τουλάχιστον 33 νεκροί σε βομβαρδισμούς της Σαουδικής Αραβίας σε χωριό στην Υεμένη
Τουλάχιστον 33 νεκροί σε βομβαρδισμούς της Σαουδικής Αραβίας σε χωριό στην Υεμένη
Γυναίκες και παιδιά πολλά από τα θύματα - Πρόκειται για μια από τις πιο πολύνεκρες επιθέσεις των τελευταίων μηνών
Τουλάχιστον 33 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 39 τραυματίστηκαν σε αεροπορικούς βομβαρδισμούς της Σαουδικής Αραβίας εναντίον του χωριού Μπάνι Χουσάις, κοντά στην πρωτεύουσα της Υεμένης, τη Σανάα, χθες Σάββατο, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας των Χούθι.
Πρόκειται για μια από τις πιο πολύνεκρες επιθέσεις αφότου αναζωπυρώθηκε ο πόλεμος στη φτωχότερη χώρα της αραβικής χερσονήσου τον Ιούλιο.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του υπουργείου, τα περισσότερα από τα θύματα είναι γυναίκες και παιδιά.
Πολλά ακόμη θύματα παρέμεναν παγιδευμένα σε συντρίμμια, ανάμεσά τους εργαζόμενοι στις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών. Οι βομβαρδισμοί ήταν διαδοχικοί και δεν σταμάτησαν ούτε όταν ήλθαν τα σωστικά συνεργεία.
Στο νοσοκομείο διακομίστηκαν τραυματίες σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, με τραύματα στο κεφάλι, στο στήθος, στα πόδια.
Η Σανάα και το μεγαλύτερο μέρος του βόρειου τμήματος της Υεμένης έπεσαν στα χέρια των Χούθι από το 2014, όταν οι αντάρτες εκδίωξαν τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση. Η Σαουδική Αραβία, επικεφαλής στρατιωτικής συμμαχίας διαφόρων αραβικών κρατών, επενέβη στον πόλεμο τον Μάρτιο του 2015, για να υποστηρίξει την κυβέρνηση.
Το κίνημα ανακοίνωσε πως ανταποδίδοντας σειρά πρόσφατων πολύνεκρων σαουδαραβικών επιδρομών, προχώρησε σε πλήγματα εναντίον πετρελαϊκών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο βασίλειο και εναντίον του αεροδρομίου του Ριάντ. Από την πλευρά της η συμμαχία υπό σαουδαραβική ηγεσία ανακοίνωσε πως αναχαιτίστηκε πύραυλος που κατευθυνόταν στο Ριάντ.
Την Παρασκευή, τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμό εναντίον αγοράς στην επαρχία Τάιζ (στα δυτικά), όπου η ομώνυμη διοικητική πρωτεύουσα είναι περικυκλωμένη από τους Χούθι για μήνες. Οι αντάρτες και στρατεύματα της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης αλληλοκατηγορήθηκαν για την επίθεση.
Έπειτα από σειρά σχεδόν καθημερινών επιθέσεων του αντάρτικου κινήματος εναντίον της Σαουδικής Αραβίας τον Οκτώβριο, οι εχθροπραξίες εντατικοποιούνται τις τελευταίες ημέρες στο υεμενίτικο έδαφος, όπου ο πόλεμος ξανάρχισε έπειτα από τέσσερα χρόνια σχετικής ηρεμίας τον Ιούλιο, με τη χώρα να μετατρέπεται σε νέο μέτωπο της ευρύτερης σύρραξης στη Μέση Ανατολή.
Από το καλοκαίρι, οι εχθροπραξίες στην Υεμένη έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 1.600 ανθρώπους κι έχουν ξεριζώσει κάπου 300.000 αμάχους, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, την ώρα που δεν υπάρχει η παραμικρή ένδειξη πως μπορεί να υπάρξει διπλωματική λύση.
Τον Σεπτέμβριο, οι Χούθι κατέλαβαν το τμήμα της ακτογραμμής στην Ερυθρά θάλασσα που παρέμενε στα χέρια των δυνάμεων της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης, εδραιώνοντας περαιτέρω τον έλεγχό της στο στρατηγικής σημασίας στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ, που συνδέει την Ευρώπη με την Ασία μέσω της Διώρυγας του Σουέζ, στην Αίγυπτο.
Οι Χούθι ανακοίνωσαν ότι προχωρούν σε αποκλεισμό των πλοίων και λιμανιών της Σαουδικής Αραβία, του μεγαλύτερου εξαγωγέα αργού στον κόσμο, στην Ερυθρά θάλασσα και, σύμφωνα με την Wall Street Journal, απαιτούν πλέον τα πλοία που θέλουν να διασχίσουν το Μπαμπ ελ Μάντεμπ να ζητούν την άδεια τους.
Πρόκειται για μια από τις πιο πολύνεκρες επιθέσεις αφότου αναζωπυρώθηκε ο πόλεμος στη φτωχότερη χώρα της αραβικής χερσονήσου τον Ιούλιο.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του υπουργείου, τα περισσότερα από τα θύματα είναι γυναίκες και παιδιά.
Πολλά ακόμη θύματα παρέμεναν παγιδευμένα σε συντρίμμια, ανάμεσά τους εργαζόμενοι στις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών. Οι βομβαρδισμοί ήταν διαδοχικοί και δεν σταμάτησαν ούτε όταν ήλθαν τα σωστικά συνεργεία.
Στο νοσοκομείο διακομίστηκαν τραυματίες σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, με τραύματα στο κεφάλι, στο στήθος, στα πόδια.
Η Σανάα και το μεγαλύτερο μέρος του βόρειου τμήματος της Υεμένης έπεσαν στα χέρια των Χούθι από το 2014, όταν οι αντάρτες εκδίωξαν τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση. Η Σαουδική Αραβία, επικεφαλής στρατιωτικής συμμαχίας διαφόρων αραβικών κρατών, επενέβη στον πόλεμο τον Μάρτιο του 2015, για να υποστηρίξει την κυβέρνηση.
Το κίνημα ανακοίνωσε πως ανταποδίδοντας σειρά πρόσφατων πολύνεκρων σαουδαραβικών επιδρομών, προχώρησε σε πλήγματα εναντίον πετρελαϊκών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο βασίλειο και εναντίον του αεροδρομίου του Ριάντ. Από την πλευρά της η συμμαχία υπό σαουδαραβική ηγεσία ανακοίνωσε πως αναχαιτίστηκε πύραυλος που κατευθυνόταν στο Ριάντ.
Την Παρασκευή, τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμό εναντίον αγοράς στην επαρχία Τάιζ (στα δυτικά), όπου η ομώνυμη διοικητική πρωτεύουσα είναι περικυκλωμένη από τους Χούθι για μήνες. Οι αντάρτες και στρατεύματα της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης αλληλοκατηγορήθηκαν για την επίθεση.
Έπειτα από σειρά σχεδόν καθημερινών επιθέσεων του αντάρτικου κινήματος εναντίον της Σαουδικής Αραβίας τον Οκτώβριο, οι εχθροπραξίες εντατικοποιούνται τις τελευταίες ημέρες στο υεμενίτικο έδαφος, όπου ο πόλεμος ξανάρχισε έπειτα από τέσσερα χρόνια σχετικής ηρεμίας τον Ιούλιο, με τη χώρα να μετατρέπεται σε νέο μέτωπο της ευρύτερης σύρραξης στη Μέση Ανατολή.
Από το καλοκαίρι, οι εχθροπραξίες στην Υεμένη έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 1.600 ανθρώπους κι έχουν ξεριζώσει κάπου 300.000 αμάχους, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, την ώρα που δεν υπάρχει η παραμικρή ένδειξη πως μπορεί να υπάρξει διπλωματική λύση.
Τον Σεπτέμβριο, οι Χούθι κατέλαβαν το τμήμα της ακτογραμμής στην Ερυθρά θάλασσα που παρέμενε στα χέρια των δυνάμεων της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης, εδραιώνοντας περαιτέρω τον έλεγχό της στο στρατηγικής σημασίας στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ, που συνδέει την Ευρώπη με την Ασία μέσω της Διώρυγας του Σουέζ, στην Αίγυπτο.
Οι Χούθι ανακοίνωσαν ότι προχωρούν σε αποκλεισμό των πλοίων και λιμανιών της Σαουδικής Αραβία, του μεγαλύτερου εξαγωγέα αργού στον κόσμο, στην Ερυθρά θάλασσα και, σύμφωνα με την Wall Street Journal, απαιτούν πλέον τα πλοία που θέλουν να διασχίσουν το Μπαμπ ελ Μάντεμπ να ζητούν την άδεια τους.
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