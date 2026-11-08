Μαραθώνιος Αθήνας 2026: Ξεκίνησε ο αγώνας των 10 χιλιομέτρων
ΕΛΛΑΔΑ
Αυθεντικός Μαραθώνιος

Μαραθώνιος Αθήνας 2026: Ξεκίνησε ο αγώνας των 10 χιλιομέτρων

Η εκκίνηση δόθηκε στις 08:00 από τη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας με τους συμμετέχοντες να ακολουθούν τη διαδρομή των 10 χιλιομέτρων και να τερματίζουν στο Παναθηναϊκό Στάδιο

Μαραθώνιος Αθήνας 2026: Ξεκίνησε ο αγώνας των 10 χιλιομέτρων
Φωτογραφίες: Γουίλιαμ Φέιθφουλ
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Με τον αγώνα δρόμου των 10 χιλιομέτρων άνοιξε σήμερα, Κυριακή (8/11), το αγωνιστικό πρόγραμμα του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας, με τη συμμετοχή δρομέων που διασχίζουν κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας.

Η εκκίνηση δόθηκε στις 08:00 από τη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας, στο ύψος του Μεγάρου Μποδοσάκη, με τους συμμετέχοντες να ακολουθούν τη διαδρομή των 10 χιλιομέτρων και να τερματίζουν στο ιστορικό Παναθηναϊκό Στάδιο.

Ο αγώνας, που περιλαμβάνει και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 10 χιλιομέτρων εκτός σταδίου, διεξάγεται παράλληλα με τη μεγάλη γιορτή του αθλητισμού, η οποία κορυφώνεται με τον Αυθεντικό Μαραθώνιο των 42.195 μέτρων, με εκκίνηση στις 08:30 από τον Μαραθώνα.

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Φωτογραφίες: Γουίλιαμ Φέιθφουλ
3 ΣΧΟΛΙΑ

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