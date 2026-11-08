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Μαραθώνιος Αθήνας 2026: Ξεκίνησε ο αγώνας των 10 χιλιομέτρων
Μαραθώνιος Αθήνας 2026: Ξεκίνησε ο αγώνας των 10 χιλιομέτρων
Η εκκίνηση δόθηκε στις 08:00 από τη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας με τους συμμετέχοντες να ακολουθούν τη διαδρομή των 10 χιλιομέτρων και να τερματίζουν στο Παναθηναϊκό Στάδιο
Με τον αγώνα δρόμου των 10 χιλιομέτρων άνοιξε σήμερα, Κυριακή (8/11), το αγωνιστικό πρόγραμμα του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας, με τη συμμετοχή δρομέων που διασχίζουν κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας.
Η εκκίνηση δόθηκε στις 08:00 από τη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας, στο ύψος του Μεγάρου Μποδοσάκη, με τους συμμετέχοντες να ακολουθούν τη διαδρομή των 10 χιλιομέτρων και να τερματίζουν στο ιστορικό Παναθηναϊκό Στάδιο.
Ο αγώνας, που περιλαμβάνει και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 10 χιλιομέτρων εκτός σταδίου, διεξάγεται παράλληλα με τη μεγάλη γιορτή του αθλητισμού, η οποία κορυφώνεται με τον Αυθεντικό Μαραθώνιο των 42.195 μέτρων, με εκκίνηση στις 08:30 από τον Μαραθώνα.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η εκκίνηση δόθηκε στις 08:00 από τη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας, στο ύψος του Μεγάρου Μποδοσάκη, με τους συμμετέχοντες να ακολουθούν τη διαδρομή των 10 χιλιομέτρων και να τερματίζουν στο ιστορικό Παναθηναϊκό Στάδιο.
Ο αγώνας, που περιλαμβάνει και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 10 χιλιομέτρων εκτός σταδίου, διεξάγεται παράλληλα με τη μεγάλη γιορτή του αθλητισμού, η οποία κορυφώνεται με τον Αυθεντικό Μαραθώνιο των 42.195 μέτρων, με εκκίνηση στις 08:30 από τον Μαραθώνα.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
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