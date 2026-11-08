Μάχη διαδοχής στην ΕΚΤ μετά την αποχώρηση Λαγκάρντ: Τα δύο φαβορί και τα παζάρια για τις θέσεις-κλειδιά
Μάχη διαδοχής στην ΕΚΤ μετά την αποχώρηση Λαγκάρντ: Τα δύο φαβορί και τα παζάρια για τις θέσεις-κλειδιά
Ο Ολλανδός Κνοτ και ο Ισπανός ντε Κος διεκδικούν την προεδρία, με τη Γερμανία να έχει καθοριστικό ρόλο στις παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις
Η ανακοίνωση της Κριστίν Λαγκάρντ ότι θα παραιτηθεί πρόωρα από τη θέση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ενίσχυσε τη φημολογία για το τι κρύβεται πίσω από την απόφαση και ποια είναι τα επόμενα σχέδια της. Παράλληλα άνοιξε και τη μάχη της διαδοχής της, που πάντα έχει και πολιτικό χαρακτήρα και συνοδεύεται από άλλες παρασκηνιακές ζυμώσεις και συμφωνίες για την κάλυψη καίριων θέσεων εντός της ΕΕ.
Την Παρασκευή έληξε η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων από τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης, χωρίς εκπλήξεις, αφού όπως αναμενόταν θα υπάρξουν δύο υποψηφιότητες.
Του Ολλανδού Κλάας Κνοτ, πρώην διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Ολλανδίας και του Ισπανού Πάμπλο Ερνάντες ντε Κος, πρώην διοικητή της Τράπεζας της Ισπανίας και νυν γενικού διευθυντή της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS). Η εθνική προέλευση των δύο μαρτυρά κατά πολλούς και το τι θα μπορούσε να περιμένει η Ευρωζώνη από μια εκλογή τους.
Θεωρείται φαβορί, αφού έχει και τη στήριξη της Γερμανίας, η οποία υποστηρίζει ακριβώς αυτού του τύπου τη νομισματική πολιτική. Αν και η έδρα της ΕΚΤ βρίσκεται στη Φρανκφούρτη, ποτέ μέχρι σήμερα πρόεδρος της δεν ήταν Γερμανός.
Η θέση του Επικεφαλής Οικονομολόγου θα αδειάσει επίσης το 2027. Η θητεία του Ιρλανδού Φίλιπ Λέιν λήγει στις 31 Μαΐου και είναι πιθανό το Βερολίνο να θέλει να ορίσει τον διάδοχό του . Με τον Γιούργκεν Σταρκ (2006 έως 2011) και τον Ότμαρ Ίσινγκ (1998 έως 2006), η Γερμανία έχει ήδη καταλάβει αυτή την ισχυρή θέση δύο φορές στην ιστορία της ΕΚΤ.
Έχει χτίσει ισχυρή φήμη μεταξύ των συναδέλφων του στην Ευρωζώνη για την ικανότητά του να γεφυρώνει διαφορές και να δημιουργεί συναινέσεις ανάμεσα σε διαφορετικές τάσεις, όπως ανάμεσα στον ευρωπαϊκό Βορρά και Νότο, ανάμεσα στους φειδωλούς και στους οπαδούς της συνοχής.
Πάντως η Wall Street Journal χαρακτήριζε τον Ισπανό υποψήφιο ως επικρατέστερο για τη θέση. Το γεγονός ότι η Ισπανία δεν είχε ποτέ μέχρι σήμερα πρόεδρο στην ΕΚΤ ενισχύει την υποψηφιότητά του, καθώς η Ευρωζώνη επιδιώκει να διατηρεί γεωγραφικές ισορροπίες στα κορυφαία αξιώματα. Επιπλέον, έχει λάβει την ασυνήθιστη πλήρη στήριξη τόσο της κυβέρνησης όσο και της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Ισπανία και μάλιστα σε μια φορτισμένη προεκλογική περίοδο.
Οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης θα εξετάσουν επίσημα τις δύο υποψηφιότητες στη συνεδρίαση του Eurogroup τη Δευτέρα, ενώ η τελική πολιτική απόφαση θα ληφθεί από τους ηγέτες της ΕΕ πιθανότατα στη σύνοδο κορυφής του Δεκεμβρίου. Για την εκλογή του, ο νικητής θα χρειαστεί τη στήριξη τουλάχιστον 16 από τις 21 χώρες της Ευρωζώνης.
Πηγή: Deutsche Welle
Την Παρασκευή έληξε η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων από τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης, χωρίς εκπλήξεις, αφού όπως αναμενόταν θα υπάρξουν δύο υποψηφιότητες.
Του Ολλανδού Κλάας Κνοτ, πρώην διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Ολλανδίας και του Ισπανού Πάμπλο Ερνάντες ντε Κος, πρώην διοικητή της Τράπεζας της Ισπανίας και νυν γενικού διευθυντή της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS). Η εθνική προέλευση των δύο μαρτυρά κατά πολλούς και το τι θα μπορούσε να περιμένει η Ευρωζώνη από μια εκλογή τους.
Ποιος είναι ο ΚνοτΟ 59χρονος Κνοτ προερχόμενος από την ομάδα των «φειδωλών» θεωρείται παραδοσιακά «γεράκι» (hawk) της νομισματικής πολιτικής. Δίνει δηλαδή απόλυτη προτεραιότητα στη σταθερότητα των τιμών και την καταπολέμηση του πληθωρισμού, αν και τα τελευταία χρόνια έχει δείξει πιο πραγματιστική και συναινετική στάση. Έχει διατελέσει 14 χρόνια διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Ολλανδίας και συμμετείχε ενεργά στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ.
Θεωρείται φαβορί, αφού έχει και τη στήριξη της Γερμανίας, η οποία υποστηρίζει ακριβώς αυτού του τύπου τη νομισματική πολιτική. Αν και η έδρα της ΕΚΤ βρίσκεται στη Φρανκφούρτη, ποτέ μέχρι σήμερα πρόεδρος της δεν ήταν Γερμανός.
Η στάση της ΓερμανίαςΑυτό δεν σημαίνει ότι η Γερμανία δεν έχει λόγο και μάλιστα ισχυρό για τις αποφάσεις της Τράπεζας. Οι αλλαγές με αφορμή την αποχώρηση Λαγκάρντ ανοίγουν σύμφωνα με τη γερμανική εκτίμηση τον δρόμο για μια «ολοκληρωμένη λύση» ως προς την κάλυψη κομβικών θέσεων εντός της ΕΚΤ τον επόμενο χρόνο, όπως αυτή του διαδόχου της Γερμανίδας Ιζαμπέλ Σνάμπελ, μέλους του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, η οποία θα μετακινηθεί στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στις αρχές Ιανουαρίου 2027.
Η θέση του Επικεφαλής Οικονομολόγου θα αδειάσει επίσης το 2027. Η θητεία του Ιρλανδού Φίλιπ Λέιν λήγει στις 31 Μαΐου και είναι πιθανό το Βερολίνο να θέλει να ορίσει τον διάδοχό του . Με τον Γιούργκεν Σταρκ (2006 έως 2011) και τον Ότμαρ Ίσινγκ (1998 έως 2006), η Γερμανία έχει ήδη καταλάβει αυτή την ισχυρή θέση δύο φορές στην ιστορία της ΕΚΤ.
Ποιος είναι ο ντε ΚοςΟ 55χρονος Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος είναι ένας εξαιρετικά έμπειρος Ισπανός οικονομολόγος και πρώην κεντρικός τραπεζίτης. Χαρακτηρίζεται ως «περιστέρι» (dove), επειδή σε αντίθεση με τον Κνοτ, ο ντε Κος υποστηρίζει μια πιο μετριοπαθή και πραγματιστική γραμμή. Δίνει μεγάλη έμφαση στην προστασία της οικονομικής ανάπτυξης, αποφεύγοντας την απότομη ή υπερβολική αύξηση των επιτοκίων, εκτός αν είναι απολύτως απαράδεκτο λόγω πληθωρισμού.
Έχει χτίσει ισχυρή φήμη μεταξύ των συναδέλφων του στην Ευρωζώνη για την ικανότητά του να γεφυρώνει διαφορές και να δημιουργεί συναινέσεις ανάμεσα σε διαφορετικές τάσεις, όπως ανάμεσα στον ευρωπαϊκό Βορρά και Νότο, ανάμεσα στους φειδωλούς και στους οπαδούς της συνοχής.
Πάντως η Wall Street Journal χαρακτήριζε τον Ισπανό υποψήφιο ως επικρατέστερο για τη θέση. Το γεγονός ότι η Ισπανία δεν είχε ποτέ μέχρι σήμερα πρόεδρο στην ΕΚΤ ενισχύει την υποψηφιότητά του, καθώς η Ευρωζώνη επιδιώκει να διατηρεί γεωγραφικές ισορροπίες στα κορυφαία αξιώματα. Επιπλέον, έχει λάβει την ασυνήθιστη πλήρη στήριξη τόσο της κυβέρνησης όσο και της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Ισπανία και μάλιστα σε μια φορτισμένη προεκλογική περίοδο.
Οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης θα εξετάσουν επίσημα τις δύο υποψηφιότητες στη συνεδρίαση του Eurogroup τη Δευτέρα, ενώ η τελική πολιτική απόφαση θα ληφθεί από τους ηγέτες της ΕΕ πιθανότατα στη σύνοδο κορυφής του Δεκεμβρίου. Για την εκλογή του, ο νικητής θα χρειαστεί τη στήριξη τουλάχιστον 16 από τις 21 χώρες της Ευρωζώνης.
Πηγή: Deutsche Welle
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