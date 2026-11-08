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Σεισμός 5,7 βαθμών στην κεντρική Ιαπωνία, πάνω από 20 τραυματίες
Υλικές ζημιές, ιδίως σπασμένες βιτρίνες, αναφέρθηκαν σε πόλεις που επλήγησαν, ενώ η κίνηση των σιδηροδρομικών συρμών στον σεισμοπαθή τομέα αντιμετώπισε προβλήματα
Ο σεισμός καταγράφτηκε στη 01:04 (σ.σ.: στις 18:04 χθες Σάββατο ώρα Ελλάδας), σε βάθος 40 χιλιομέτρων, σε περιοχή δυτικά από τον νομό Σιζουόκα, ή περίπου 200 χιλιόμετρα δυτικά από το Τόκιο, σύμφωνα με την ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία.
Σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα Τσούνιτσι Σιμπούν και το τηλεοπτικό δίκτυο Τόκαϊ, 24 άνθρωποι τραυματίστηκαν στον νομό Σιζουόκα και στον γειτονικό Άιτσι.
🇯🇵 BREAKING: A 5.7-magnitude earthquake has left 22+ people injured across central Japan, with the strongest shaking recorded in Chita, Aichi Prefecture.— NewsForce (@Newsforce) November 8, 2026
The overnight quake damaged businesses, knocked merchandise from shelves, and disrupted high-speed rail service.
Japan's…
🚨#AlertaADN— adn Noticias (@adnnoticiasmx) November 8, 2026
🌏⚠️ Un terremoto de magnitud 5.7, con epicentro en la prefectura de Shizuoka, sacudió Japón. Se reportan al menos 22 personas lesionadas
🎥 NHK (@nhk_chubu) pic.twitter.com/jYEkQXrefz
#Japon 🇯🇵 : Un séisme de magnitude 5,7 a secoué le centre du pays à 1h04.— AsieNews (@AsiaNews_FR) November 8, 2026
L'épicentre se situe à 40km de profondeur à Shizuoka. Intensité maximale de 5+ à Aichi.
Aucun tsunami à craindre, environ 20 blessés légers signalés. RT JMA pic.twitter.com/55IwWevZP1
Αξιωματούχος των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας στον Άιτσι δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως έχουν καταμετρηθεί 16 ελαφρά τραυματίες. Οι αρχές στον νομό Σιζουόκα έκαναν από την πλευρά τους λόγο για τρεις τραυματίες, ανάμεσά τους 90χρονη που έπεσε από το κρεβάτι της.
Υλικές ζημιές, ιδίως σπασμένες βιτρίνες, αναφέρθηκαν σε πόλεις που επλήγησαν, ενώ η κίνηση των σιδηροδρομικών συρμών στον σεισμοπαθή τομέα αντιμετώπισε προβλήματα, συμπεριλαμβανομένων των υπερταχειών Σινκάνσεν.
Πάνω από το σημείο του υπεδάφους όπου συγκρούονται τέσσερις τεκτονικές πλάκες, το ιαπωνικό αρχιπέλαγος καταγράφει σε ετήσια βάση περί το 18% των αισθητών σεισμικών δονήσεων παγκοσμίως.
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