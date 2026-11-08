Σεισμός 5,7 βαθμών στην κεντρική Ιαπωνία, πάνω από 20 τραυματίες
ΚΟΣΜΟΣ
Σεισμός Ιαπωνία Τραυματίες

Σεισμός 5,7 βαθμών στην κεντρική Ιαπωνία, πάνω από 20 τραυματίες

Υλικές ζημιές, ιδίως σπασμένες βιτρίνες, αναφέρθηκαν σε πόλεις που επλήγησαν, ενώ η κίνηση των σιδηροδρομικών συρμών στον σεισμοπαθή τομέα αντιμετώπισε προβλήματα

Σεισμός 5,7 βαθμών στην κεντρική Ιαπωνία, πάνω από 20 τραυματίες
Σεισμική δόνηση 5,7 βαθμών είχε αποτέλεσμα να τραυματιστούν πάνω από είκοσι άνθρωποι κατά τη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου προς Κυριακή (σ.σ.: τοπική ώρα) στην κεντρική Ιαπωνία, σύμφωνα με τις αρχές και ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης.

Ο σεισμός καταγράφτηκε στη 01:04 (σ.σ.: στις 18:04 χθες Σάββατο ώρα Ελλάδας), σε βάθος 40 χιλιομέτρων, σε περιοχή δυτικά από τον νομό Σιζουόκα, ή περίπου 200 χιλιόμετρα δυτικά από το Τόκιο, σύμφωνα με την ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία.

Σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα Τσούνιτσι Σιμπούν και το τηλεοπτικό δίκτυο Τόκαϊ, 24 άνθρωποι τραυματίστηκαν στον νομό Σιζουόκα και στον γειτονικό Άιτσι.
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Αξιωματούχος των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας στον Άιτσι δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως έχουν καταμετρηθεί 16 ελαφρά τραυματίες. Οι αρχές στον νομό Σιζουόκα έκαναν από την πλευρά τους λόγο για τρεις τραυματίες, ανάμεσά τους 90χρονη που έπεσε από το κρεβάτι της.

Υλικές ζημιές, ιδίως σπασμένες βιτρίνες, αναφέρθηκαν σε πόλεις που επλήγησαν, ενώ η κίνηση των σιδηροδρομικών συρμών στον σεισμοπαθή τομέα αντιμετώπισε προβλήματα, συμπεριλαμβανομένων των υπερταχειών Σινκάνσεν.

Πάνω από το σημείο του υπεδάφους όπου συγκρούονται τέσσερις τεκτονικές πλάκες, το ιαπωνικό αρχιπέλαγος καταγράφει σε ετήσια βάση περί το 18% των αισθητών σεισμικών δονήσεων παγκοσμίως.

Στη μεγάλη πλειονότητά τους, οι σεισμοί αυτοί δεν έχουν συνέπειες. Ωστόσο, η χώρα παραμένει στοιχειωμένη από τον τρομακτικό σεισμό 9 βαθμών και το τσουνάμι που προκάλεσε την 11η Μαρτίου 2011, όταν οι νεκροί και οι αγνοούμενοι έφθασαν τους 18.500 και ενέσκηψε η καταστροφή στον πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό στη Φουκουσίμα.

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