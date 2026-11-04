Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας πίσω από τις μεγάλες στιγμές
Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας πίσω από τις μεγάλες στιγμές
Με πρωταγωνιστή τον 19χρονο διεθνή ποδοσφαιριστή, η νέα καμπάνια της Interamerican φέρνει στο προσκήνιο την προσπάθεια, την επιμονή και τις αθέατες στιγμές πίσω από καθετί σπουδαίο, μιλώντας για κάτι μεγαλύτερο από το ταλέντο ή την επιτυχία
Ένα γκολ, ένα γεμάτο γήπεδο, η φανέλα της Εθνικής, τα χειροκροτήματα. Στιγμές σαν κι αυτές τις βλέπουν όλοι μέσα σε ένα γήπεδο. Υπάρχουν, όμως, κι εκείνες που δεν έχει δει σχεδόν κανείς: οι μέρες που ξεκινούν από τα χαράματα, οι ατέλειωτες ώρες στην προπόνηση, οι προσπάθειες που δεν βγαίνουν. Και πάλι από την αρχή. Αυτά ανοίγουν τον δρόμο για τη μεγάλη στιγμή.
Μόλις στα 19 του, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είναι ήδη διεθνής ποδοσφαιριστής και μέλος της Εθνικής μας, έχοντας κάνει την Ελλάδα υπερήφανη. Για να φτάσει, όμως, μέχρι εδώ, υπάρχουν όλα αυτά που δεν βλέπουμε. Η επιλογή του ως πρωταγωνιστή της καμπάνιας δεν είναι τυχαία. Είναι ένας νέος άνθρωπος που ξέρει τι θέλει και δεν αφήνει τίποτα στην τύχη.
«Ποτέ δεν είπε “δεν έχω όρεξη”»
Η μητέρα του θυμάται τη συνέπεια και την αφοσίωσή του στις προπονήσεις από τότε που ήταν ακόμη μικρό παιδί. «Με κρύο, με ζέστη, με βροχή, με αέρα, ποτέ μα ποτέ δεν είπε “δεν έχω όρεξη να πάω”», λέει.
Αρκεί το ταλέντο; Σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο, χρειάζεται «πολύ σκληρή δουλειά» – και για εκείνον αυτή είναι ακόμη σημαντικότερη. Πίσω από τα 90 λεπτά ενός αγώνα υπάρχουν, όπως περιγράφει, «πολλή σκέψη», αλλά και μια ψυχική πίεση που δεν είναι πάντοτε ορατή σε εκείνον που παρακολουθεί από την εξέδρα ή την τηλεόραση. «Ψυχολογικά δεν είναι εύκολα αυτά», αναφέρει.
Η συνέπεια και η αφοσίωση από μικρή ηλικία
Σε ηλικία μόλις 13 ετών, χρειάστηκε να περάσει ένα διάστημα μακριά από την οικογένειά του, συνεχίζοντας την ποδοσφαιρική του πορεία στην Άντερλεχτ.
Η μητέρα του θυμάται την περηφάνια που ένιωθε βλέποντας τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε αυτή τη μετάβαση.
Υπήρχαν φορές που, βλέποντας την προσπάθεια και την αφοσίωσή του, ήθελε να του πει «φτάνει, ξεκουράσου λίγο». Σήμερα τον περιγράφει ως έναν ήρεμο νέο άνθρωπο, που προσπαθεί να μην αφήνει όσα συμβαίνουν γύρω του να τον παρασύρουν.
Αυτή η ψυχραιμία φαίνεται και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει πλέον την επιτυχία. Παρότι θα χαρεί με μια μεγάλη στιγμή, την επόμενη μέρα το κοντέρ θα μηδενίσει. Γιατί υπάρχει ξανά προπόνηση και ένας καινούργιος αγώνας μπροστά του. Δεν θέλει να κάνει μεγάλες προβλέψεις για το μέλλον ούτε να φορτώνει τον εαυτό του με όλα όσα θεωρητικά «πρέπει» να πετύχει. «Αυτό που μπορώ να κάνω εγώ είναι να τα δίνω όλα καθημερινά», λέει.
Από το δικό του «σπουδαίο» σε όσα είναι σπουδαία για τον καθένα μας
Η επιτυχία, ωστόσο, δεν αφορά μόνο όσα «σπουδαία» γίνονται μέσα στα γήπεδα. Παρότι οι υποχρεώσεις του περιορίζουν τον χρόνο που περνά με την οικογένειά του, οι μικρές στιγμές μαζί τους έχουν τεράστια σημασία. Μια Κυριακή στο σπίτι, μια κουβέντα με την οικογένεια, λίγη μπάλα στην τηλεόραση ή ένας καφές μπορούν να έχουν εξίσου μεγάλη αξία. «Αυτά για μένα είναι τα πιο ωραία στη ζωή», λέει.
Μόλις στα 19 του, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είναι ήδη διεθνής ποδοσφαιριστής και μέλος της Εθνικής μας, έχοντας κάνει την Ελλάδα υπερήφανη. Για να φτάσει, όμως, μέχρι εδώ, υπάρχουν όλα αυτά που δεν βλέπουμε. Η επιλογή του ως πρωταγωνιστή της καμπάνιας δεν είναι τυχαία. Είναι ένας νέος άνθρωπος που ξέρει τι θέλει και δεν αφήνει τίποτα στην τύχη.
«Ποτέ δεν είπε “δεν έχω όρεξη”»
Η μητέρα του θυμάται τη συνέπεια και την αφοσίωσή του στις προπονήσεις από τότε που ήταν ακόμη μικρό παιδί. «Με κρύο, με ζέστη, με βροχή, με αέρα, ποτέ μα ποτέ δεν είπε “δεν έχω όρεξη να πάω”», λέει.
Αρκεί το ταλέντο; Σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο, χρειάζεται «πολύ σκληρή δουλειά» – και για εκείνον αυτή είναι ακόμη σημαντικότερη. Πίσω από τα 90 λεπτά ενός αγώνα υπάρχουν, όπως περιγράφει, «πολλή σκέψη», αλλά και μια ψυχική πίεση που δεν είναι πάντοτε ορατή σε εκείνον που παρακολουθεί από την εξέδρα ή την τηλεόραση. «Ψυχολογικά δεν είναι εύκολα αυτά», αναφέρει.
Η συνέπεια και η αφοσίωση από μικρή ηλικία
Σε ηλικία μόλις 13 ετών, χρειάστηκε να περάσει ένα διάστημα μακριά από την οικογένειά του, συνεχίζοντας την ποδοσφαιρική του πορεία στην Άντερλεχτ.
Η μητέρα του θυμάται την περηφάνια που ένιωθε βλέποντας τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε αυτή τη μετάβαση.
Υπήρχαν φορές που, βλέποντας την προσπάθεια και την αφοσίωσή του, ήθελε να του πει «φτάνει, ξεκουράσου λίγο». Σήμερα τον περιγράφει ως έναν ήρεμο νέο άνθρωπο, που προσπαθεί να μην αφήνει όσα συμβαίνουν γύρω του να τον παρασύρουν.
Αυτή η ψυχραιμία φαίνεται και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει πλέον την επιτυχία. Παρότι θα χαρεί με μια μεγάλη στιγμή, την επόμενη μέρα το κοντέρ θα μηδενίσει. Γιατί υπάρχει ξανά προπόνηση και ένας καινούργιος αγώνας μπροστά του. Δεν θέλει να κάνει μεγάλες προβλέψεις για το μέλλον ούτε να φορτώνει τον εαυτό του με όλα όσα θεωρητικά «πρέπει» να πετύχει. «Αυτό που μπορώ να κάνω εγώ είναι να τα δίνω όλα καθημερινά», λέει.
Από το δικό του «σπουδαίο» σε όσα είναι σπουδαία για τον καθένα μας
Η επιτυχία, ωστόσο, δεν αφορά μόνο όσα «σπουδαία» γίνονται μέσα στα γήπεδα. Παρότι οι υποχρεώσεις του περιορίζουν τον χρόνο που περνά με την οικογένειά του, οι μικρές στιγμές μαζί τους έχουν τεράστια σημασία. Μια Κυριακή στο σπίτι, μια κουβέντα με την οικογένεια, λίγη μπάλα στην τηλεόραση ή ένας καφές μπορούν να έχουν εξίσου μεγάλη αξία. «Αυτά για μένα είναι τα πιο ωραία στη ζωή», λέει.
Κάθε διαδρομή, όμως, είναι διαφορετική, όπως διαφορετικά είναι και όσα έχουν σημασία για τον καθένα μας. Για κάποιον μπορεί να είναι ένας μεγάλος επαγγελματικός στόχος. Για κάποιον άλλον η οικογένεια, ένα νέο ξεκίνημα, ένα προσωπικό όνειρο ή απλώς η δυνατότητα να συνεχίσει να κάνει όσα αγαπά.
Αυτή την πλευρά της ιστορίας του Κωνσταντίνου Καρέτσα επιλέγει να φωτίσει η νέα καμπάνια της Interamerican: όχι μόνο τη στιγμή της επιτυχίας, αλλά όλα όσα χρειάστηκε να προηγηθούν για να γίνει πραγματικότητα. Γιατί πίσω από καθετί σπουδαίο υπάρχουν προσπάθεια, επιλογές, άνθρωποι που μας στηρίζουν και πράγματα που θέλουμε να προστατεύσουμε.
Σε αυτή ακριβώς την ιδέα βασίζεται η υπόσχεση της Interamerican: «Ό,τι για εσένα είναι σπουδαίο, για εμάς είναι τα πάντα».
Αυτή την πλευρά της ιστορίας του Κωνσταντίνου Καρέτσα επιλέγει να φωτίσει η νέα καμπάνια της Interamerican: όχι μόνο τη στιγμή της επιτυχίας, αλλά όλα όσα χρειάστηκε να προηγηθούν για να γίνει πραγματικότητα. Γιατί πίσω από καθετί σπουδαίο υπάρχουν προσπάθεια, επιλογές, άνθρωποι που μας στηρίζουν και πράγματα που θέλουμε να προστατεύσουμε.
Σε αυτή ακριβώς την ιδέα βασίζεται η υπόσχεση της Interamerican: «Ό,τι για εσένα είναι σπουδαίο, για εμάς είναι τα πάντα».
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