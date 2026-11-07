Ο Άιζενκοτ υπόσχεται να «κάνει τα πάντα» για να σχηματίσει κυβέρνηση στο Ισραήλ

«Ήρθε η ώρα να σχηματιστεί μια εθνική κυβέρνηση έκτακτης ανάγκης. Θα κάνω τα πάντα για να διασφαλίσω ότι θα ανταποκριθούμε στις περιστάσεις», έγραψε ο ίδιος στο X