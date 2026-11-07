Στον Άιζενκοτ θα δώσει ο Χέρτζογκ την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στο Ισραήλ

Από τη στιγμή που θα λάβει την εντολή, θα έχει στη διάθεσή του 28 ημέρες για να σχηματίσει νέα κυβέρνηση