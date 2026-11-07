Στον Άιζενκοτ θα δώσει ο Χέρτζογκ την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στο Ισραήλ
Στον Άιζενκοτ θα δώσει ο Χέρτζογκ την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στο Ισραήλ
Από τη στιγμή που θα λάβει την εντολή, θα έχει στη διάθεσή του 28 ημέρες για να σχηματίσει νέα κυβέρνηση
Την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον πρόεδρο του κόμματος Γιασάρ, Γκάντι Άιζενκοτ, ανακοίνωσε ότι θα αναθέσει ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ.
Ο Χέρτζογκ ενημέρωσε τον Άιζενκοτ σήμερα το βράδυ για την απόφασή του, αφού πραγματοποίησε περαιτέρω συνομιλίες κατά τη διάρκεια του Σαββάτου με προσωπικότητες από όλο το πολιτικό φάσμα, συμπεριλαμβανομένων και του Μπένιαμιν Νετανιάχου.
Ο Άιζενκοτ έχει προσκληθεί στην επίσημη τελετή ανάθεσης της εντολής, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 17:00, στην προεδρική κατοικία. Από τη στιγμή που θα λάβει την εντολή, θα έχει στη διάθεσή του 28 ημέρες για να σχηματίσει νέα κυβέρνηση. Σε περίπτωση που χρειαστεί περισσότερος χρόνος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο Ισραηλινός πρόεδρος έχει τη δυνατότητα, βάσει της νομοθεσίας, να χορηγήσει παράταση έως και 14 ημερών.
Νωρίτερα, το κόμμα με επικεφαλής τον Γκάντι Άιζενκοτ, κάλεσε τα μέλη του κόμματος Λικούντ του Μπενιαμίν Νετανιάχου να συμμετάσχουν στην επόμενη κυβέρνηση.
«Αν το Λικούντ και οι σύμμαχοί του ξαφνικά ενδιαφερθούν για "ενότητα" και για μια ευρεία κυβέρνηση συνασπισμού, είναι ευπρόσδεκτοι να ανακοινώσουν δημόσια τη διάλυση της συμμαχίας τους με τους εξτρεμιστές (...) και την προθυμία τους να συμμετάσχουν σε μια κυβέρνηση με επικεφαλής τον (...) Άιζενκοτ», έγραψε το κόμμα Γιασάρ στο X.
Το απόγευμα του Σαββάτου (7/11), ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κάλεσε τα κόμματα του εθνικού χώρου και τις υπόλοιπες σιωνιστικές πολιτικές δυνάμεις να συμμετάσχουν σε ευρεία κυβέρνηση υπό την ηγεσία της παράταξής του. «Υπάρχει μια κυβέρνηση που μπορεί να αντιμετωπίσει αυτή την πρόκληση: μια ευρεία εθνική κυβέρνηση υπό την ηγεσία του Λικούντ, με εμένα επικεφαλής, στην οποία θα συμμετέχουν όλες οι δυνάμεις του εθνικού στρατοπέδου και όλα τα σιωνιστικά κόμματα που επιθυμούν να προσχωρήσουν» δήλωσε.
Παράλληλα, προειδοποίησε ότι μια κυβέρνηση που θα εξαρτάται από τη στήριξη αραβικών κομμάτων, τα οποία ο ίδιος χαρακτηρίζει «υποστηρικτές της τρομοκρατίας», θα απειλούσε την ασφάλεια και την ενότητα της χώρας.
«Όχι μόνο μια τέτοια κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να πολεμήσει τους εχθρούς μας, αλλά θα μας διέλυε εκ των έσω» δήλωσε ο Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι «διακυβεύεται η ίδια μας η ύπαρξη».
Στις δηλώσεις του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός συνέδεσε τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις με τις απειλές που, όπως υποστήριξε, αντιμετωπίζει η χώρα από το Ιράν και τους συμμάχους του. «Το ριζοσπαστικό Ισλάμ είναι η πρόκληση που διαλύει σήμερα χώρες στην Ευρώπη. Είναι η πρόκληση που απειλεί και εμάς. Μας απειλεί απ' έξω, μέσω του Ιράν και των συμμάχων του, και από μέσα, μέσω ισλαμιστικών κομμάτων που υποστηρίζουν την τρομοκρατία» ανέφερε.
Κατηγόρησε τα αραβικά κόμματα ότι επιδιώκουν να υπονομεύσουν τον εβραϊκό χαρακτήρα του κράτους και την ικανότητά του να υπερασπίζεται τον εαυτό του, ενώ υποστήριξε ότι μια κυβέρνηση που θα εξαρτάται από αυτά δεν θα μπορούσε να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις εξωτερικές απειλές.
Παράλληλα, κατηγόρησε τους ηγέτες της αντιπολίτευσης ότι θέτουν το προσωπικό και κομματικό τους συμφέρον πάνω από το εθνικό, επιδιώκοντας να σχηματίσουν κυβέρνηση μειοψηφίας.
Ο Χέρτζογκ ενημέρωσε τον Άιζενκοτ σήμερα το βράδυ για την απόφασή του, αφού πραγματοποίησε περαιτέρω συνομιλίες κατά τη διάρκεια του Σαββάτου με προσωπικότητες από όλο το πολιτικό φάσμα, συμπεριλαμβανομένων και του Μπένιαμιν Νετανιάχου.
Ο Άιζενκοτ έχει προσκληθεί στην επίσημη τελετή ανάθεσης της εντολής, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 17:00, στην προεδρική κατοικία. Από τη στιγμή που θα λάβει την εντολή, θα έχει στη διάθεσή του 28 ημέρες για να σχηματίσει νέα κυβέρνηση. Σε περίπτωση που χρειαστεί περισσότερος χρόνος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο Ισραηλινός πρόεδρος έχει τη δυνατότητα, βάσει της νομοθεσίας, να χορηγήσει παράταση έως και 14 ημερών.
Νωρίτερα, το κόμμα με επικεφαλής τον Γκάντι Άιζενκοτ, κάλεσε τα μέλη του κόμματος Λικούντ του Μπενιαμίν Νετανιάχου να συμμετάσχουν στην επόμενη κυβέρνηση.
«Αν το Λικούντ και οι σύμμαχοί του ξαφνικά ενδιαφερθούν για "ενότητα" και για μια ευρεία κυβέρνηση συνασπισμού, είναι ευπρόσδεκτοι να ανακοινώσουν δημόσια τη διάλυση της συμμαχίας τους με τους εξτρεμιστές (...) και την προθυμία τους να συμμετάσχουν σε μια κυβέρνηση με επικεφαλής τον (...) Άιζενκοτ», έγραψε το κόμμα Γιασάρ στο X.
Το απόγευμα του Σαββάτου (7/11), ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κάλεσε τα κόμματα του εθνικού χώρου και τις υπόλοιπες σιωνιστικές πολιτικές δυνάμεις να συμμετάσχουν σε ευρεία κυβέρνηση υπό την ηγεσία της παράταξής του. «Υπάρχει μια κυβέρνηση που μπορεί να αντιμετωπίσει αυτή την πρόκληση: μια ευρεία εθνική κυβέρνηση υπό την ηγεσία του Λικούντ, με εμένα επικεφαλής, στην οποία θα συμμετέχουν όλες οι δυνάμεις του εθνικού στρατοπέδου και όλα τα σιωνιστικά κόμματα που επιθυμούν να προσχωρήσουν» δήλωσε.
Επίθεση Νετανιάχου στα αραβικά κόμματα πριν την απόφαση Χέρτζογκ
Παράλληλα, προειδοποίησε ότι μια κυβέρνηση που θα εξαρτάται από τη στήριξη αραβικών κομμάτων, τα οποία ο ίδιος χαρακτηρίζει «υποστηρικτές της τρομοκρατίας», θα απειλούσε την ασφάλεια και την ενότητα της χώρας.
«Όχι μόνο μια τέτοια κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να πολεμήσει τους εχθρούς μας, αλλά θα μας διέλυε εκ των έσω» δήλωσε ο Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι «διακυβεύεται η ίδια μας η ύπαρξη».
Στις δηλώσεις του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός συνέδεσε τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις με τις απειλές που, όπως υποστήριξε, αντιμετωπίζει η χώρα από το Ιράν και τους συμμάχους του. «Το ριζοσπαστικό Ισλάμ είναι η πρόκληση που διαλύει σήμερα χώρες στην Ευρώπη. Είναι η πρόκληση που απειλεί και εμάς. Μας απειλεί απ' έξω, μέσω του Ιράν και των συμμάχων του, και από μέσα, μέσω ισλαμιστικών κομμάτων που υποστηρίζουν την τρομοκρατία» ανέφερε.
Κατηγόρησε τα αραβικά κόμματα ότι επιδιώκουν να υπονομεύσουν τον εβραϊκό χαρακτήρα του κράτους και την ικανότητά του να υπερασπίζεται τον εαυτό του, ενώ υποστήριξε ότι μια κυβέρνηση που θα εξαρτάται από αυτά δεν θα μπορούσε να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις εξωτερικές απειλές.
Παράλληλα, κατηγόρησε τους ηγέτες της αντιπολίτευσης ότι θέτουν το προσωπικό και κομματικό τους συμφέρον πάνω από το εθνικό, επιδιώκοντας να σχηματίσουν κυβέρνηση μειοψηφίας.
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