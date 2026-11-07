«Τρομοκρατική ενέργεια» η επίθεση στην Κρακοβία με τουλάχιστον 6 νεκρούς, ακροδεξιών πεποιθήσεων ο δράστης λέει η πολωνική κυβέρνηση
Σύμφωνα με ενημέρωση από τον υπουργό Εσωτερικών της χώρας, Μάρτσιν Κιερβίνσκι, ο δράστης είναι «ακροδεξιών πεποιθήσεων» και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ στο αυτοκίνητό του βρέθηκαν πολλά όπλα
Η επίθεση σημειώθηκε νωρίτερα σε κεντρική πλατεία της Κρακοβίας, στα νότια της χώρας, όταν ένας 25χρονος Πολωνός άνοιξε πυρ κατά περαστικών, ενώ στη συνέχεια με την παρέμβαση της αστυνομίας συνελήφθη.
Σύμφωνα με ενημέρωση από τον υπουργό Εσωτερικών της χώρας, Μάρτσιν Κιερβίνσκι, ο δράστης είναι «ακροδεξιών πεποιθήσεων» και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, καθώς δέχτηκε πυροβολισμούς κατά την επιχείρηση για τη σύλληψή του. Μάλιστα, πρόθεσε ότι μέσα στο αυτοκίνητό του βρέθηκαν πολλά όπλα και πυρομαχικά.
Stanowczo dementuję informacje pojawiające się w przestrzeni publicznej, że zamachowcem, który dokonał dziś ataku w Krakowie był żołnierz Wojska Polskiego. Mężczyzna nie był i nie jest żołnierzem WP i nigdy nie mial nic wspólnego z wojskiem.— Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) November 7, 2026
«Όλα δείχνουν ότι ο δράστης είχε επηρεαστεί από ακροδεξιά ιδεολογία, ένα ζήτημα που θα αποτελέσει επίσης αντικείμενο έρευνας», τόνισε ο υπουργός.
«Αστυνομικοί βρίσκονται στο σημείο, όπως και πράκτορες της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας, τόσο εδώ, στον τόπο του συμβάντος, όσο και στην οικογενειακή κατοικία του ατόμου», πρόσθεσε.
Σημειώνεται ότι μεταξύ των τραυματιών είναι και δύο αστυνομικοί, που νοσηλεύονται, με τον έναν να βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ κηρύχθηκε πένθος στην πόλη μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος. Παράλληλα, ανάμεσα στους νεκρούς είναι κι ένας αλλοδαπός.
Δείτε βίντεο
Nagranie jak bohaterski polski policjant neutralizuje zamachowca. Policjantów było dwóch jeden walczy o życie po otrzymaniu trzech postrzałów, ten policjant Kamil Kosin, otrzymał jeden postrzał i będąc rannym dalej walczył o bezpieczeństwo ludzi. https://t.co/3r3jsdhde5— Dariusz Wiewiórka (@darekwiewiorka) November 7, 2026
Δυνάμεις της πολωνικής αστυνομίας συνεχίζουν να κρατούν την περιοχή του συμβάντος αποκλεισμένη, την ώρα που εντείνονται οι έρευνες για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της επίθεσης.
Το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών, με ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να σπεύδουν στο κέντρο της πόλης.
Δείτε βίντεο από τη στιγμή των πυροβολισμών
Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του Διαδικτύου φαίνεται η στιγμή που συλλαμβάνεται ο δράστης της φονικής επίθεσης, καθώς προσπαθούσε να διαφύγει, ενώ δεν αναζητούνται άλλοι δράστες, σύμφωνα με την αστυνομία.
🚨JUST IN: Active shooter In Krakow,Poland MANY KILLD, MANY INJURED A man dressed in camouflage driving around in a black car shooting people at random https://t.co/fMmHsVY8Bv— Svilen Georgiev (@siscostwo) November 7, 2026
Σε αυτό, ένας άνθρωπος με καλυμένα τα χαρακτηριστικά του είναι πεσμένος στο οδόστρωμα, ενώ ένας αστυνομικός τον πλησιάζει με παρατεταμένο το όπλο και τον διατάζει να μείνει ακίνητος στην άσφαλτο.
Δείτε το βίντεο
Moment wyeliminowania zagrożenia, super postawa policjanta, ale wygląda jako że śmieć był nabity sprzętem Kraków #krakow https://t.co/bBiPXkdhRV— London Goldynov (@LondonGoldynov) November 7, 2026
Στην κεντρική πλατεία της Κρακοβίας προσγειώθηκε ελικόπτερο αεροδιακομιδών, προκειμένου να συνδράμει στην αντιμετώπιση του περιστατικού και τη μεταφορά τραυματιών.
Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης
Ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ καταδίκασε «το τραγικό συμβάν με πυροβολισμούς», λέγοντας ότι ενημερώνεται συνεχώς για το περιστατικό. «Η αστυνομία διερευνά το υπόβαθρο και όλες τις συνθήκες του περιστατικού», έγραψε ο Τουσκ στο X, όπου εξήρε την αντίδραση των αστυνομικών, που - όπως έγραψε - ήταν άμεση.
Policja zareagowała błyskawicznie, a funkcjonariusze wykazali się odwagą i nadzwyczajnym poświęceniem. Trzech odniosło rany, jeden walczy o życie. Potrzebują naszej modlitwy, solidarności i pełnego wsparcia. Dlaczego niektórym tak trudno to zrozumieć?— Donald Tusk (@donaldtusk) November 7, 2026
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος Κάρολ Ναβρότσκι τόνισε ότι η σκέψη του βρίσκεται στα θύματα, στους πληγέντες και στις οικογένειές τους. «Περιμένω λεπτομερής επεξήγηση των συνθηκών που περιβάλλουν αυτά τα δραματικά γεγονότα (...). Η ασφάλεια των Πολωνών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα» έγραψε ο Ναβρόκι στο X.
Μια αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού δήλωσε ότι άκουσε πυροβολισμούς ενώ βρισκόταν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου της στην πολωνική πόλη.
«Ακούσαμε πυροβολισμούς, μας είπαν να μείνουμε στα δωμάτιά μας»
«Ακούσαμε πυροβολισμούς από δωμάτιο του ξενοδοχείου, αλλά δεν καταλάβαμε τι συνέβαινε μέχρι που λάβαμε ένα τηλεφώνημα από το ξενοδοχείο, το οποίο επιβεβαίωσε ότι είχε σημειωθεί περιστατικό με πυροβολισμούς», δήλωσε και πρόσθεσε ότι τους δόθηκε εντολή να παραμείνουν στα δωμάτιά τους μέχρι νεωτέρας.
Με ανακοίνωσή του το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια προς τις οικογένειες των θυμάτων και την αλληλλεγγύη της προς τον λαό και την κυβέρνηση της Πολωνίας.
Συλλυπητήρια ανακοίνωση από το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών
«Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων. Η Ελλάδα εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της προς τον λαό και την Κυβέρνηση της Πολωνίας και εύχεται ταχεία ανάρρωση σε όλους τους τραυματίες», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτηση του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ.
Deeply saddened by the tragic shooting in Kraków. Our heartfelt condolences to the families and loved ones of the victims. Greece stands in full solidarity with the people and Government of Poland and wishes all those injured a swift recovery. 🇬🇷🇵🇱 https://t.co/qplXlFsXrx— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) November 7, 2026
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