Καταρρακτώδεις βροχές στη Γάζα, δεκάδες χιλιάδες έμειναν χωρίς σκηνές

Δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι εκτοπισμένοι στη Γάζα έμειναν χωρίς σκηνές μετά τις καταρρακτώδεις βροχές που σάρωσαν τη Λωρίδα της Γάζας το Σάββατο και προκάλεσαν πλημμυρικά φαινόμενα.Περίπουστις οποίες βρίσκονταν δεκάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι πλημμύρισαν την πρώτη ημέρα της κακοκαιρίας που έπληξε τον παλαιστινιακό θύλακο, ανέφερε η υπηρεσία Τύπου της κυβέρνησης της Χαμάς.Δεκάδες τοίχοι και οροφές που παρουσίαζαν ρωγμές κατέρρευσαν, προκαλώντας τραυματισμούς και ορισμένοι από τους ανθρώπους που υπέστησαν τραύματα «βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση» σε όλη την περιοχή, πρόσθεσε η ίδια πηγή.Το πρωί του Σαββάτου, εκατοντάδες οικογένειες έφευγαν από καταυλισμούς εκτοπισμένων που πλημμύρισαν στο κεντρικό και στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας και στην πόλη της Γάζας.Η πολιτική προστασία έλαβε πάνω από 1.500 κλήσεις για βοήθεια κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με εκπρόσωπό της, ο οποίος τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι ομάδες της υπηρεσίας είναι αναγκασμένεςΟ οργανισμός άμεσης βοήθειας, μέρος του κρατικού μηχανισμού της Χαμάς, δεν μπορεί να «αντιμετωπίσει μόνος τις συνέπειες» του κύματος κακοκαιρίας, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος, απευθύνοντας «επείγουσα έκκληση στη διεθνή κοινότητα και σε ανθρωπιστικούς οργανισμούς» να βοηθήσουν.Εκτοπισμένοι λένε ότι τα υπάρχοντά τους έχουν διαποτιστεί από το νερό και τη λάσπη και λένε ότι αυτή είναι μια κατάσταση που βιώνουν κάθε χειμώνα,.Σε ανακοίνωσή της, συμμαχία παλαιστινιακών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών προειδοποίησε εναντίον του κινδύνου εξάπλωσης ασθενειών και της «καταστροφής» που απειλεί τους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας. Κάλεσε ακόμη να ασκηθεί πίεση στο Ισραήλ ώστε να μπορέσει να εισέλθει ανθρωπιστική βοήθεια χωρίς περιορισμούς.