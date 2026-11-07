Ο Αϊζενκοτ παίρνει την εντολή, ο Νετανιάχου αναζητά κυβέρνηση εθνικής ενότητας: Το παρασκήνιο των διαπραγματεύσεων και τα τέσσερα σενάρια για το Ισραήλ