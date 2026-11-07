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Το κόμμα Νετανιάχου ετοιμάζει προσφυγή κατά των εκλογικών αποτελεσμάτων, κατηγορεί τους Άραβες για παρακολούθηση και επηρεασμό ψηφοφόρων
Το κόμμα Νετανιάχου ετοιμάζει προσφυγή κατά των εκλογικών αποτελεσμάτων, κατηγορεί τους Άραβες για παρακολούθηση και επηρεασμό ψηφοφόρων
Δεν έχει ακόμη αποφασιστεί εάν η προσφυγή θα αφορά το σύνολο του εκλογικού αποτελέσματος ή θα περιοριστεί σε συγκεκριμένες πτυχές της διαδικασίας
Το Λικούντ του Μπενιαμίν Νετανιάχου προετοιμάζεται να προσφύγει στη Δικαιοσύνη, αμφισβητώντας εν μέρει ή συνολικά τα αποτελέσματα των πρόσφατων εκλογών, επικαλούμενο καταγγελίες ότι αραβικά πολιτικά κόμματα χρησιμοποίησαν ηλεκτρονικά μέσα παρακολούθησης της προσέλευσης των ψηφοφόρων, προκειμένου να αυξήσουν τη συμμετοχή, κατά παράβαση απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου που είχε εκδοθεί λίγο πριν από την εκλογική αναμέτρηση.
Ο δικηγόρος του Λικούντ, Ιλάν Μπομπάχ, δήλωσε στην εφημερίδα Times of Israel ότι οι εκλογικοί αντιπρόσωποι του κόμματος κατέθεσαν περίπου 700 καταγγελίες την ημέρα των εκλογών. Σύμφωνα με αυτές, ακτιβιστές αραβικών κομμάτων χρησιμοποιούσαν εφαρμογή σε smartphones για να παρακολουθούν την προσέλευση των ψηφοφόρων, με τον ίδιο να υποστηρίζει ότι κάθε περιστατικό ενδέχεται να επηρέασε «εκατοντάδες ή και χιλιάδες ψήφους».
Ο Μπομπάχ υποστηρίζει ότι, από τη στιγμή που το Ανώτατο Δικαστήριο είχε απαγορεύσει τη συγκεκριμένη πρακτική, η εφαρμογή της από τα αραβικά κόμματα τους προσέφερε αθέμιτο εκλογικό πλεονέκτημα. Όπως διευκρίνισε, δεν έχει ακόμη αποφασιστεί εάν η προσφυγή θα αφορά το σύνολο του εκλογικού αποτελέσματος ή θα περιοριστεί σε συγκεκριμένες πτυχές της διαδικασίας.
Η προσφυγή αναμένεται να κατατεθεί στο Περιφερειακό Δικαστήριο της Ιερουσαλήμ, πιθανότατα όχι πριν από τις 17 Νοεμβρίου, ημερομηνία κατά την οποία εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή σχετικών ενστάσεων.
Παράλληλα, σύμφωνα με τον δικηγόρο του Λικούντ, η νομική κίνηση ενδέχεται να συμπεριλάβει και τις δύο έρευνες για πιθανή εκλογική νοθεία που βρίσκονται σε εξέλιξη από τις αρμόδιες διωκτικές αρχές. Αυτό θα εξαρτηθεί από τα ευρήματα που θα έχουν δημοσιοποιηθεί μέχρι την παραπάνω ημερομηνία.
Από την πλευρά της, η οργάνωση «Civilian Election Guard», η οποία είχε αποστείλει εθελοντές παρατηρητές σε εκλογικά τμήματα την ημέρα της ψηφοφορίας, ανακοίνωσε ότι κατέγραψε 374 περιστατικά φερόμενης παράνομης χρήσης εφαρμογών για την παρακολούθηση της συμμετοχής των ψηφοφόρων.
Ο δικηγόρος του Λικούντ, Ιλάν Μπομπάχ, δήλωσε στην εφημερίδα Times of Israel ότι οι εκλογικοί αντιπρόσωποι του κόμματος κατέθεσαν περίπου 700 καταγγελίες την ημέρα των εκλογών. Σύμφωνα με αυτές, ακτιβιστές αραβικών κομμάτων χρησιμοποιούσαν εφαρμογή σε smartphones για να παρακολουθούν την προσέλευση των ψηφοφόρων, με τον ίδιο να υποστηρίζει ότι κάθε περιστατικό ενδέχεται να επηρέασε «εκατοντάδες ή και χιλιάδες ψήφους».
Ο Μπομπάχ υποστηρίζει ότι, από τη στιγμή που το Ανώτατο Δικαστήριο είχε απαγορεύσει τη συγκεκριμένη πρακτική, η εφαρμογή της από τα αραβικά κόμματα τους προσέφερε αθέμιτο εκλογικό πλεονέκτημα. Όπως διευκρίνισε, δεν έχει ακόμη αποφασιστεί εάν η προσφυγή θα αφορά το σύνολο του εκλογικού αποτελέσματος ή θα περιοριστεί σε συγκεκριμένες πτυχές της διαδικασίας.
Η προσφυγή αναμένεται να κατατεθεί στο Περιφερειακό Δικαστήριο της Ιερουσαλήμ, πιθανότατα όχι πριν από τις 17 Νοεμβρίου, ημερομηνία κατά την οποία εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή σχετικών ενστάσεων.
Παράλληλα, σύμφωνα με τον δικηγόρο του Λικούντ, η νομική κίνηση ενδέχεται να συμπεριλάβει και τις δύο έρευνες για πιθανή εκλογική νοθεία που βρίσκονται σε εξέλιξη από τις αρμόδιες διωκτικές αρχές. Αυτό θα εξαρτηθεί από τα ευρήματα που θα έχουν δημοσιοποιηθεί μέχρι την παραπάνω ημερομηνία.
Από την πλευρά της, η οργάνωση «Civilian Election Guard», η οποία είχε αποστείλει εθελοντές παρατηρητές σε εκλογικά τμήματα την ημέρα της ψηφοφορίας, ανακοίνωσε ότι κατέγραψε 374 περιστατικά φερόμενης παράνομης χρήσης εφαρμογών για την παρακολούθηση της συμμετοχής των ψηφοφόρων.
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