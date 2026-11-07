Δείτε βίντεο: Μικρό αεροσκάφος κάνει αναγκαστική προσγείωση σε αυτοκινητόδρομο της Φλόριντα σε ώρα αιχμής

Το αεροσκάφος κατέβηκε στον δρόμο, όπου εκείνη την ώρα κινούνταν αυτοκίνητα, και συγκρούστηκε με ένα αγροτικό όχημα κατά την προσγείωσή του - Δεν αναφέρθηκαν τραυματίες