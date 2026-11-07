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Δείτε βίντεο: Μικρό αεροσκάφος κάνει αναγκαστική προσγείωση σε αυτοκινητόδρομο της Φλόριντα σε ώρα αιχμής
Δείτε βίντεο: Μικρό αεροσκάφος κάνει αναγκαστική προσγείωση σε αυτοκινητόδρομο της Φλόριντα σε ώρα αιχμής
Το αεροσκάφος κατέβηκε στον δρόμο, όπου εκείνη την ώρα κινούνταν αυτοκίνητα, και συγκρούστηκε με ένα αγροτικό όχημα κατά την προσγείωσή του - Δεν αναφέρθηκαν τραυματίες
Στιγμές πανικού έζησαν οδηγοί και περαστικοί όταν είδαν ένα μικρό ελικοφόρο αεροσκάφος, στο οποίο επέβαιναν δύο πιλότοι, να πραγματοποιεί αναγκαστική προσγείωση σε πολυσύχναστο δρόμο στο Φορτ Μάγιερς της Φλόριντα, με αποτέλεσμα να προσκρούσει στο πίσω μέρος ενός αγροτικού οχήματος τύπου pickup.
Σύμφωνα με την αστυνομία, το αεροσκάφος κατέβηκε στον δρόμο, όπου εκείνη την ώρα κινούνταν αυτοκίνητα, και συγκρούστηκε με το όχημα κατά την προσγείωσή του.
Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Λι (Lee County Sheriff's Office) ανακοίνωσε ότι δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί από το περιστατικό.
Παρά τη σύγκρουση του αεροσκάφους με το αγροτικό όχημα, δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες ούτε μεταξύ των επιβαινόντων στο αεροπλάνο ούτε μεταξύ όσων βρίσκονταν στον δρόμο.
Δείτε βίντεο
Την έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε η αναγκαστική προσγείωση έχει αναλάβει η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA).
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που ανάγκασαν τους δύο πιλότους να προσγειώσουν το αεροσκάφος στον δρόμο, ενώ δεν έχουν ανακοινωθεί περισσότερα στοιχεία για τον τύπο του αεροπλάνου ή την έκταση των υλικών ζημιών.
Σύμφωνα με την αστυνομία, το αεροσκάφος κατέβηκε στον δρόμο, όπου εκείνη την ώρα κινούνταν αυτοκίνητα, και συγκρούστηκε με το όχημα κατά την προσγείωσή του.
Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Λι (Lee County Sheriff's Office) ανακοίνωσε ότι δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί από το περιστατικό.
Παρά τη σύγκρουση του αεροσκάφους με το αγροτικό όχημα, δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες ούτε μεταξύ των επιβαινόντων στο αεροπλάνο ούτε μεταξύ όσων βρίσκονταν στον δρόμο.
Δείτε βίντεο
Two pilots aboard a prop plane crash-landed on a busy road in Fort Myers, Florida, on Saturday, rear-ending a pickup truck, according to police. The Lee County Sheriff's Office said no injuries were reported and the FAA is leading the investigation. https://t.co/VTBSOPT7OJ— CBS News (@CBSNews) November 7, 2026
Την έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε η αναγκαστική προσγείωση έχει αναλάβει η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA).
Έρευνα από την αμερικανική υπηρεσία αεροπορίας
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που ανάγκασαν τους δύο πιλότους να προσγειώσουν το αεροσκάφος στον δρόμο, ενώ δεν έχουν ανακοινωθεί περισσότερα στοιχεία για τον τύπο του αεροπλάνου ή την έκταση των υλικών ζημιών.
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