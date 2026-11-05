PPC blue app: Με περισσότερους από 100.000 πελάτες η εφαρμογή της ΔΕΗ blue στην Ελλάδα

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Περισσότερα από 3.600 δημόσια σημεία φόρτισης σε πάνω από 1.000 τοποθεσίες σε όλη τη χώρα• Εντοπισμός και κράτηση ταχυφορτιστή, real-time διαθεσιμότητα και προγραμματισμός ταξιδιών μέσα από το PPC blue app, καταγράφοντας ένα νέο ορόσημο για τη ΔΕΗ blue και την ανάπτυξη των ψηφιακών υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης στη χώρα.Η αύξηση των χρηστών της εφαρμογής ακολουθεί τη συνεχή διεύρυνση, διευκολύνοντας όλο και περισσότερους οδηγούς να εντάξουν την ηλεκτροκίνηση στις καθημερινές μετακινήσεις και τα ταξίδια τους.Μέσα από το PPC blue app, οι οδηγοί ηλεκτρικών οχημάτων μπορούν. Παράλληλα, μέσω του PPC blueTrips μπορούν να, οργανώνοντας εκ των προτέρων τις απαραίτητες στάσεις φόρτισης.Η ΔΕΗ blue έχει δημιουργήσει έναν ολόκληρογια τους οδηγούς ηλεκτρικών οχημάτων. Η εγγραφή είναι δωρεάν και ολοκληρώνεται εύκολα μέσα από το PPC blue app.Η εφαρμογή λειτουργεί ως βασικό ψηφιακό σημείο επαφής των οδηγών με το οικοσύστημα της ΔΕΗ blue, παρέχοντας πρόσβαση στις υπηρεσίες φόρτισης, στο ιστορικό των συνεδριών και των συναλλαγών τους, καθώς και σε διαθέσιμα προνόμια και υπηρεσίες που διευκολύνουν τη χρήση ηλεκτρικού οχήματος.Η ΔΕΗ blue συνεχίζει να αναπτύσσει το μεγαλύτερο δίκτυο δημόσιας φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στη χώρα, με παρουσία σε αστικά κέντρα, βασικούς οδικούς άξονες και δημοφιλείς προορισμούς.Σήμερα,, ενισχύοντας τις δυνατότητες γρήγορης φόρτισης τόσο στις καθημερινές μετακινήσεις όσο και στα ταξίδια μεγάλων αποστάσεων.Η ανάπτυξη του PPC blue app, παράλληλα με τη συνεχή επέκταση του δικτύου, ενισχύει την παρουσία της σε κάθε στάδιο της μετακίνησης με ηλεκτρικό όχημα, από τον σχεδιασμό της διαδρομής και την εύρεση φορτιστή έως τη φόρτιση στον προορισμό.