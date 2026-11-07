Νέες εκρήξεις στο νησί Κεσμ στον Περσικό και στο λιμάνι Τζασκ στο νότιο Ιράν - Η CENTCOM χτύπησε πλοίο που πήγε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό, βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Ιράν Εκρήξεις

Νέες εκρήξεις στο νησί Κεσμ στον Περσικό και στο λιμάνι Τζασκ στο νότιο Ιράν - Η CENTCOM χτύπησε πλοίο που πήγε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό, βίντεο

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια των εκρήξεων, ούτε η προέλευσή τους, ωστόσο νωρίτερα κάτοικοι ανέφεραν έντονη κινητικότητα αεροσκαφών

Νέες εκρήξεις στο νησί Κεσμ στον Περσικό και στο λιμάνι Τζασκ στο νότιο Ιράν - Η CENTCOM χτύπησε πλοίο που πήγε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό, βίντεο
Μάριος Παρλιάρος
Μπορεί οι διπλωματικές προσπάθειες για την ανακωχή μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν να βρίσκονται σε εξέλιξη, ωστόσο αυτό δεν εμποδίζει τις δύο πλευρές να ανταλλάζουν πυρά στην περιοχή του Περσικού.

Σε αυτό το πλαίσιο, δύο εκρήξεις ακούστηκαν το βράδυ του Σαββάτου (7/11) στην ανατολική πλευρά του νησιού Κεσμ, στο Ιράν, σύμφωνα με το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA. Λίγο αργότερα, νέες εκρήξεις αναφέρθηκαν στην περιοχή κοντά στο λιμάνι Τζασκ, στην επαρχία Ορμοζγκάν, στο νότιο Ιράν, καθώς και στο Μπάνταρ Αμπάς.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια των εκρήξεων, ούτε η προέλευσή τους, ωστόσο νωρίτερα κάτοικοι ανέφεραν έντονη κινητικότητα αεροσκαφών.

Υπενθυμίζεται πως την Παρασκευή, οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν εξαπολύσει βομβαρδισμούς κατά του Ιράν την Παρασκευή, μετά τις επιθέσεις που σημειώθηκαν σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ. Συγκεκριμένα, δύο βλήματα έπληξαν το νησί Κεσμ, με στόχο την εξουδετέρωση της ιρανικής αντιαεροπορικής άμυνας και εκτοξευτών πυραύλων. Ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε τα πλήγματα αυτά «περιορισμένης έκτασης», την ώρα που εντείνονται οι ανησυχίες για το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης του πολέμου μεταξύ των δύο χωρών.

Τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέρριψε ένα αμερικανικής κατασκευής μη επανδρωμένο αεροσκάφος MQ-9, χρησιμοποιώντας ένα νέο σύστημα, τα χαρακτηριστικά του οποίου δεν διευκρίνισε. Παράλληλα, οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης υποστήριξαν την Παρασκευή ότι η αντιαεροπορική τους άμυνα αναχαίτισε ένα drone τύπου MQ-1, το οποίο φέρεται να είναι το 16ο αεροσκάφος αυτού του μοντέλου που καταστρέφεται από την έναρξη του πολέμου.


Τουλάχιστον 11 πλοία δέχθηκαν επιθέσεις εντός και γύρω από τα Στενά του Ορμούζ μέσα στην εβδομάδα, σύμφωνα με στοιχεία της βρετανικής υπηρεσίας UK Maritime Trade Operations (UKMTO). Όπως αναφέρεται στην έκθεσή της, τρία από αυτά βυθίστηκαν. Την ίδια στιγμή, δυτική υπηρεσία στρατιωτικών πληροφοριών έχει καταγράψει 88 πλήγματα με βλήματα από την επανέναρξη των εχθροπραξιών στις αρχές Ιουλίου, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι οι περισσότερες επιθέσεις δεν δημοσιοποιούνται.

Επιπλέον, το Πολεμικό Ναυτικό του Ιράν ανακοίνωσε το Σάββατο ότι δεξαμενόπλοιο, το οποίο είχε απενεργοποιημένο το σύστημα εντοπισμού του, τυλίχθηκε στις φλόγες στην ανατολική περιοχή των Στενών του Ορμούζ, έπειτα από πρόσκρουση σε νάρκη. Από την πλευρά της, η Ουάσινγκτον υποστηρίζει ότι οι θαλάσσιες νάρκες έχουν ήδη απομακρυνθεί από την περιοχή.


Η CENTCOM ανακοίνωσε πως χτύπησε πλοίο που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν

Στο μεταξύ, το βράδυ του Σαββάτου οι δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) γνωστοποιήσαν πως ακινητοποίησαν ένα εμπορικό πλοίο στον Κόλπο του Ομάν, καθώς το πλήρωμά του αγνόησε επανειλημμένες προειδοποιήσεις και επιχείρησε πολλές φορές να παραβιάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβληθεί στο Ιράν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της CENTCOM, αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος έπληξε με όπλα ακριβείας το πίσω τμήμα του φορτηγού πλοίου M/V Huda, το οποίο φέρει σημαία Αγίου Χριστοφόρου και Νέβις, θέτοντάς το εκτός λειτουργίας. Προηγήθηκε εντολή προς το πλήρωμα να εγκαταλείψει τους χώρους που επρόκειτο να αποτελέσουν στόχο της επίθεσης. Το εμπορικό πλοίο επιχειρούσε να αποχωρήσει από τα χωρικά ύδατα της περιοχής, έχοντας προηγουμένως προσεγγίσει ιρανικό λιμάνι.

Η CENTCOM ανέφερε ότι έχει καταστρέψει στο παρελθόν άλλα 10 ιρανικά εμπορικά δεξαμενόπλοια μεταφοράς πετρελαίου, τα οποία φέρονται να αποτελούσαν μέρος του δικτύου παράνομης διακίνησης πετρελαίου των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.
Μάριος Παρλιάρος

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