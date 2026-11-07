Νέες εκρήξεις στο νησί Κεσμ στον Περσικό και στο λιμάνι Τζασκ στο νότιο Ιράν - Η CENTCOM χτύπησε πλοίο που πήγε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό, βίντεο

BREAKING: The U.S. has reportedly started launching attacks on targets in southern Iran, with explosions reported across Qeshm Island, Bandar Abbas and the port city of Bandar-e-Jask, as fighter jets were once again spotted and heard over the region. A surface-to-air missile was launched from Bandar Abbas in an apparent attempt to intercept the aircraft. Further explosions were subsequently reported on Qeshm Island and in Bandar Abbas, with Iranian state news agencies Fars and IRNA confirming the explosions. — The Hormuz Report (@HormuzReport) November 7, 2026

BREAKING: U.S. strike on an Iranian missile launcher in Jask, southern Iran. Explosions heard in Qeshm Island and Bandar Abbas, near the Strait of Hormuz. https://t.co/MtBMGqBcUT — World Source News (@Worldsource24) November 7, 2026

Iranian missiles were seen in the sky of southern Iran heading towards hostile targets. Unclear if they are air defense missiles or ballistic missiles towards ships in the SoH. Likely AD towards a US drone. https://t.co/k8d8JI433h — Arya Yadegaar (@AryJeayBackup) November 7, 2026



Η CENTCOM ανακοίνωσε πως χτύπησε πλοίο που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν

CENTCOM forces disabled a commercial vessel in the Gulf of Oman, Nov. 7, after the ship’s civilian crew ignored repeated warnings and attempted to violate the naval blockade against Iran multiple times. A U.S. military aircraft fired precision munitions at the stern of St. Kitts-flagged M/V Huda, disabling the ship after CENTCOM forces directed the crew to abandon targeted spaces. The cargo vessel tried to depart regional waters after visiting an Iranian port. Read the full release online: https://t.co/5wW1LqN1oW — U.S. Central Command (@CENTCOM) November 7, 2026

Μπορεί οι διπλωματικές προσπάθειες για την ανακωχή μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν να βρίσκονται σε εξέλιξη, ωστόσο αυτό δεν εμποδίζει τις δύο πλευρές να ανταλλάζουν πυρά στην περιοχή του Περσικού.Σε αυτό το πλαίσιο, δύο εκρήξεις ακούστηκαν το βράδυ του Σαββάτου (7/11) στην ανατολική πλευρά τουστο Ιράν, σύμφωνα με το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA. Λίγο αργότερα, νέες εκρήξεις αναφέρθηκαν στην περιοχή κοντά στο, στην επαρχία Ορμοζγκάν, στο νότιο Ιράν, καθώς και στο Μπάνταρ Αμπάς.Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια των εκρήξεων, ούτε η προέλευσή τους, ωστόσο νωρίτερα κάτοικοι ανέφεραν έντονη κινητικότητα αεροσκαφών.Υπενθυμίζεται πως την Παρασκευή, οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν εξαπολύσει βομβαρδισμούς κατά του Ιράν την Παρασκευή, μετά τις επιθέσεις που σημειώθηκαν σε πλοία σταΣυγκεκριμένα, δύο βλήματα έπληξαν το νησί Κεσμ, με στόχο την εξουδετέρωση της ιρανικής αντιαεροπορικής άμυνας και εκτοξευτών πυραύλων. Ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε τα πλήγματα αυτά «», την ώρα που εντείνονται οι ανησυχίες για το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης του πολέμου μεταξύ των δύο χωρών.Τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέρριψε ένα αμερικανικής κατασκευήςχρησιμοποιώντας ένα νέο σύστημα, τα χαρακτηριστικά του οποίου δεν διευκρίνισε. Παράλληλα, οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης υποστήριξαν την Παρασκευή ότι η αντιαεροπορική τους άμυνα αναχαίτισε ένατο οποίο φέρεται να είναι το 16ο αεροσκάφος αυτού του μοντέλου που καταστρέφεται από την έναρξη του πολέμου.Τουλάχιστονδέχθηκαν επιθέσεις εντός και γύρω από τα Στενά του Ορμούζ μέσα στην εβδομάδα, σύμφωνα με στοιχεία της βρετανικής υπηρεσίας UK Maritime Trade Operations (UKMTO). Όπως αναφέρεται στην έκθεσή της, τρία από αυτά βυθίστηκαν. Την ίδια στιγμή, δυτική υπηρεσία στρατιωτικών πληροφοριών έχει καταγράψει 88 πλήγματα με βλήματα από την επανέναρξη των εχθροπραξιών στις αρχές Ιουλίου, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι οι περισσότερες επιθέσεις δεν δημοσιοποιούνται.Επιπλέον, το Πολεμικό Ναυτικό του Ιράν ανακοίνωσε το Σάββατο ότι δεξαμενόπλοιο, το οποίο είχε απενεργοποιημένο το σύστημα εντοπισμού του, τυλίχθηκε στις φλόγες στην ανατολική περιοχή των Στενών του Ορμούζ, έπειτα από πρόσκρουση σε νάρκη. Από την πλευρά της, η Ουάσινγκτον υποστηρίζει ότι οι θαλάσσιες νάρκες έχουν ήδη απομακρυνθεί από την περιοχή.Στο μεταξύ, το βράδυ του Σαββάτου οι δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) γνωστοποιήσαν πως ακινητοποίησαν ένα εμπορικό πλοίο στον Κόλπο του Ομάν, καθώς το πλήρωμά του αγνόησε επανειλημμένες προειδοποιήσεις και επιχείρησε πολλές φορές να παραβιάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβληθεί στο Ιράν.Σύμφωνα με την ανακοίνωση της CENTCOM, αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος έπληξε με όπλα ακριβείας το πίσω τμήμα του φορτηγού πλοίου M/V Huda, το οποίο φέρει σημαία Αγίου Χριστοφόρου και Νέβις, θέτοντάς το εκτός λειτουργίας. Προηγήθηκε εντολή προς το πλήρωμα να εγκαταλείψει τους χώρους που επρόκειτο να αποτελέσουν στόχο της επίθεσης. Το εμπορικό πλοίο επιχειρούσε να αποχωρήσει από τα χωρικά ύδατα της περιοχής, έχοντας προηγουμένως προσεγγίσει ιρανικό λιμάνι.Η CENTCOM ανέφερε ότι έχει καταστρέψει στο παρελθόν άλλα 10 ιρανικά εμπορικά δεξαμενόπλοια μεταφοράς πετρελαίου, τα οποία φέρονται να αποτελούσαν μέρος του δικτύου παράνομης διακίνησης πετρελαίου των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.