Δεσμεύτηκαν τα περιουσιακά στοιχεία του Πένια μετά την καθαίρεση του από την προεδρία της Παραγουάης

Ο Πένια, αφού καθαιρέθηκε από τη Γερουσία, εξαιτίας των ευθυνών του για την τραπεζική κρίση που πλήττει σχεδόν τρία εκατομμύρια καταθέτες, τέθηκε αργότερα υπό κράτηση κατ’ οίκον