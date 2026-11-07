Στη φυλακή νταντά στη Σκωτία που έκανε το σπίτι της «αποθήκη παιδιών»: Άφηνε νήπια πεινασμένα και διψασμένα, έδενε βρέφη στα καρότσια τους

Η Αμάντα Μάθιουσον κρατούσε στο σπίτι της περισσότερα παιδιά από όσα επέτρεπε η άδειά της και όταν έρχονταν γονείς έκρυβε τα υπεράριθμα σε ένα δωμάτιο του σπιτιού της





Σύμφωνα με τη







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Βρήκαν βρέφη δεμένα σε καροτσάκια και παιδιά μόνα στον κήπο Οι γονείς έφτασαν στην κατοικία της 55χρονης και διαπίστωσαν ότι η πόρτα ήταν ξεκλείδωτη. Μπαίνοντας στο σπίτι, βρήκαν στον επάνω όροφο δύο μικρά παιδιά εγκαταλελειμμένα μέσα σε καροτσάκια, εμφανώς αναστατωμένα, ενώ άλλα πέντε παιδιά, μαζί με μεγαλύτερους ανηλίκους σχολικής ηλικίας, βρίσκονταν στον κήπο χωρίς την παρουσία ενηλίκου.



Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας στο δικαστήριο του Κέρκαλντι, αποκαλύφθηκε ότι τα παιδιά είχαν μείνει χωρίς επίβλεψη για τουλάχιστον μισή ώρα.



«Αφήσατε παιδιά χωρίς την επίβλεψη ενηλίκου, στη συγκεκριμένη περίπτωση, για τουλάχιστον 30 λεπτά. Ήταν η δεύτερη φορά την ίδια ημέρα που τα παιδιά είχαν μείνει μόνα τους», δήλωσε ο δικαστής απευθυνόμενος στην κατηγορούμενη.

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Έκρυβε παιδιά σε δωμάτια για να μην τα βλέπουν οι γονείς Η δικαστική έρευνα αποκάλυψε ότι η Μάθιουσον είχε αναπτύξει διάφορους τρόπους για να αποκρύπτει από τους γονείς και τις αρμόδιες υπηρεσίες τον πραγματικό αριθμό των παιδιών που βρίσκονταν υπό τη φροντίδα της.



Μεταξύ άλλων, ζητούσε από τους γονείς να της στέλνουν μήνυμα πριν έρθουν να παραλάβουν τα παιδιά τους, ώστε να γνωρίζει πότε θα εμφανίζονταν.



Όταν εκείνοι έφταναν, η 55χρονη φρόντιζε να κρατά άλλα παιδιά κρυμμένα μέσα σε δωμάτια, προκειμένου να μη διαπιστώνεται ότι υπερέβαινε τον επιτρεπόμενο αριθμό.



Childminder Amanda Mathewson who admitted wilfully neglecting and abandoning children in her care has been jailed for two years. https://t.co/qxZcihHAml https://t.co/X5ax4mR9Mk (reviews) https://t.co/YtogBVXloF https://t.co/LXKjdyNCvJ — Lets Talk About Criminology Online Education 14-16 (@crim4teens14_16) November 6, 2026 Σε ποινή φυλάκισης δύο ετών καταδικάστηκε στη Σκωτία μια 55χρονη επαγγελματίας φύλαξης παιδιών, η οποία άφηνε νήπια πεινασμένα, διψασμένα και χωρίς επίβλεψη, κρατούσε βρέφη δεμένα σε καροτσάκια και φρόντιζε πολύ περισσότερα παιδιά από όσα επέτρεπε η άδειά της. Σε μία περίπτωση, μάλιστα, στο σπίτι της εντοπίστηκαν 27 παιδιά, ενώ είχε άδεια να φιλοξενεί το πολύ οκτώ.Σύμφωνα με τη Mirror , η Αμάντα Μάθιουσον, η οποία εργαζόταν ως αυτοαπασχολούμενη νταντά επί περίπου 30 χρόνια στο Ντανφέρμλιν της Σκωτίας, παραδέχθηκε ότι παραμελούσε σκόπιμα τα παιδιά που είχε αναλάβει να φροντίζει, αφήνοντάς τα εκτεθειμένα σε κινδύνους για την υγεία και την ασφάλειά τους.Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν γονείς διαπίστωσαν ότι τα παιδιά τους δεν βρίσκονταν μαζί της κατά τη διάρκεια δρομολογίου για την παραλαβή μαθητών από το σχολείο και αποφάσισαν να πάνε στο σπίτι της.Οι γονείς έφτασαν στην κατοικία της 55χρονης και διαπίστωσαν ότι η πόρτα ήταν ξεκλείδωτη. Μπαίνοντας στο σπίτι, βρήκαν στον επάνω όροφο δύο μικρά παιδιά εγκαταλελειμμένα μέσα σε καροτσάκια, εμφανώς αναστατωμένα, ενώ άλλα πέντε παιδιά, μαζί με μεγαλύτερους ανηλίκους σχολικής ηλικίας, βρίσκονταν στον κήπο χωρίς την παρουσία ενηλίκου.Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας στο δικαστήριο του Κέρκαλντι, αποκαλύφθηκε ότι τα παιδιά είχαν μείνει χωρίς επίβλεψη για τουλάχιστον μισή ώρα.«Αφήσατε παιδιά χωρίς την επίβλεψη ενηλίκου, στη συγκεκριμένη περίπτωση, για τουλάχιστον 30 λεπτά. Ήταν η δεύτερη φορά την ίδια ημέρα που τα παιδιά είχαν μείνει μόνα τους», δήλωσε ο δικαστής απευθυνόμενος στην κατηγορούμενη.Η δικαστική έρευνα αποκάλυψε ότι η Μάθιουσον είχε αναπτύξει διάφορους τρόπους για να αποκρύπτει από τους γονείς και τις αρμόδιες υπηρεσίες τον πραγματικό αριθμό των παιδιών που βρίσκονταν υπό τη φροντίδα της.Μεταξύ άλλων, ζητούσε από τους γονείς να της στέλνουν μήνυμα πριν έρθουν να παραλάβουν τα παιδιά τους, ώστε να γνωρίζει πότε θα εμφανίζονταν.Όταν εκείνοι έφταναν, η 55χρονη φρόντιζε να κρατά άλλα παιδιά κρυμμένα μέσα σε δωμάτια, προκειμένου να μη διαπιστώνεται ότι υπερέβαινε τον επιτρεπόμενο αριθμό.



Στο δικαστήριο έγινε γνωστό ότι, ενώ είχε δικαίωμα να φροντίζει έως οκτώ παιδιά ταυτόχρονα, σε μία περίπτωση βρέθηκαν στο σπίτι της συνολικά 27.



Ανάμεσα στους ανηλίκους που αναλάμβανε βρίσκονταν ακόμη και βρέφη μικρότερα του ενός έτους.



Παιδιά επέστρεφαν διψασμένα και αναγκάζονταν να τρώνε κρυφά μπισκότα Στη διάρκεια της δίκης παρουσιάστηκαν επίσης μαρτυρίες γονέων, οι οποίοι είχαν αρχίσει να παρατηρούν ανησυχητικά σημάδια στη συμπεριφορά και στην κατάσταση των παιδιών τους.



Ορισμένα επέστρεφαν στο σπίτι διψασμένα, ενώ άλλα φορούσαν απολύτως καθαρά ρούχα, παρότι η Μάθιουσον διαβεβαίωνε τους γονείς ότι είχαν καταναλώσει γεύματα που θα μπορούσαν εύκολα να λερώσουν τα ρούχα τους.



Μία μητέρα αποκάλυψε ότι ένα από τα παιδιά της είχε αναγκαστεί να αλλάζει πάνες σε μωρά, αναλαμβάνοντας καθήκοντα που κανονικά θα έπρεπε να εκτελεί ένας ενήλικος.



«Έπρεπε να τρώνε κρυφά μπισκότα, επειδή δεν τους έδιναν τίποτα να φάνε», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Οι παραβάσεις σημειώθηκαν από τις 7 Σεπτεμβρίου 2023 έως τις 26 Αυγούστου 2024, σε διάφορες διευθύνσεις στο Ντανφέρμλιν και σε άλλες περιοχές.



Η 55χρονη συνελήφθη τον Αύγουστο του 2024 και τον Οκτώβριο παραδέχθηκε ενώπιον του δικαστηρίου ότι είχε παραμελήσει και εγκαταλείψει σκόπιμα παιδιά, εκθέτοντάς τα σε συνθήκες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν περιττή ταλαιπωρία ή βλάβη στην υγεία τους.



«Τα παιδιά μας πίστευαν ότι ξέραμε τι συνέβαινε και τα στέλναμε εκεί» Στην ανακοίνωση της ποινής παρευρέθηκαν δεκάδες γονείς, ενώ περισσότεροι από 20 παρακολούθησαν τη διαδικασία μέσω διαδικτυακής σύνδεσης.



Η Μάθιουσον εμφανίστηκε στο δικαστήριο φορώντας μαύρο φόρεμα και, σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεν έδειξε καμία αντίδραση όταν άκουσε την ποινή της.





Μετά το τέλος της διαδικασίας, μία από τις μητέρες δήλωσε στο βρετανικό πρακτορείο ειδήσεων PA ότι «σήμερα αποδόθηκε δικαιοσύνη».



«Αισθανόμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που ο δικαστής αναγνώρισε ξεκάθαρα τη σοβαρότητα των αδικημάτων, τη διάρκεια κατά την οποία διαπράττονταν και τους κινδύνους στους οποίους εκτέθηκαν τα παιδιά», ανέφερε.



«Παλέψαμε από την πρώτη στιγμή για να αντιμετωπιστεί επιτέλους όλη αυτή η κατάσταση με τη σοβαρότητα που της άξιζε», πρόσθεσε.



Μία άλλη μητέρα περιέγραψε τις συνέπειες που είχε η υπόθεση στη σχέση εμπιστοσύνης με τα παιδιά της.



«Ένα από τα δυσκολότερα πράγματα για μένα ήταν να ξαναχτίσω την εμπιστοσύνη με τα παιδιά μου, επειδή πίστευαν ότι γνωρίζαμε τι συνέβαινε και παρ' όλα αυτά επιλέγαμε να τα στέλνουμε εκεί», είπε.



Η ίδια εξήγησε ότι οι επαγγελματικές και οικογενειακές ανάγκες των γονέων ήταν εκείνες που επέτρεψαν στην 55χρονη να κρύβει επί χρόνια τις πρακτικές της.



«Είμαστε όλοι εργαζόμενοι επαγγελματίες. Χρειαζόμασταν ευέλικτη και οικονομικά προσιτή φύλαξη παιδιών και αυτό της επέτρεψε να μας ρίχνει στάχτη στα μάτια, επειδή την είχαμε ανάγκη», ανέφερε.



Είχε λάβει εξαιρετική αξιολόγηση από τις αρμόδιες αρχές Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η Μάθιουσον είχε λάβει εξαιρετικά θετική αξιολόγηση από την αρμόδια υπηρεσία επιθεώρησης δομών φροντίδας της Σκωτίας, Care Inspectorate.



Στις 7 Αυγούστου 2023, λίγες μόλις εβδομάδες πριν από την έναρξη της περιόδου κατά την οποία διαπιστώθηκαν τα αδικήματα, είχε πραγματοποιηθεί αιφνιδιαστικός έλεγχος στην επιχείρησή της.



Η έκθεση βαθμολογούσε τις υπηρεσίες της ως «πολύ καλές» σε όλους τους τομείς.



Μάλιστα, οι επιθεωρητές περιέγραφαν τον χώρο στον οποίο φιλοξενούνταν τα παιδιά ως ένα «άνετο, φιλόξενο και οικογενειακό περιβάλλον», στο οποίο οι ανήλικοι λάμβαναν φροντίδα με «ζεστασιά, καλοσύνη και στοργική προσέγγιση».



Στην έκθεση αναφερόταν συγκεκριμένα ότι η Αμάντα Μάθιουσον λειτουργούσε υπηρεσία φύλαξης παιδιών από την κατοικία της σε οικιστική περιοχή του Ντανφέρμλιν, στην περιφέρεια Φάιφ.



Τι προέβλεπε η άδειά της Σύμφωνα με τους όρους λειτουργίας που είχαν εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές, η Μάθιουσον μπορούσε να φροντίζει ταυτόχρονα έως οκτώ παιδιά κάτω των 16 ετών.



Από αυτά, το πολύ έξι μπορούσαν να είναι κάτω των 12 ετών, έως τρία να μην έχουν ακόμη ξεκινήσει το δημοτικό σχολείο και μόνο ένα να είναι μικρότερο των 12 μηνών.



Ωστόσο, η δικαστική διαδικασία αποκάλυψε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ο αριθμός των παιδιών υπό τη φροντίδα της ξεπερνούσε κατά πολύ τα προβλεπόμενα όρια.



Η υπόθεση εγείρει ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα των ελέγχων στις υπηρεσίες φύλαξης παιδιών, καθώς η 55χρονη είχε λάβει ιδιαίτερα θετική αξιολόγηση λίγο πριν από την έναρξη της περιόδου των αδικημάτων για τα οποία καταδικάστηκε.