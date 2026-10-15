Δήλωνε δικηγόρος χωρίς να έχει περάσει τις εξετάσεις: Ερωτήματα για τη νέα εκπρόσωπο Τύπου του Τραμπ Κέιτι Ζακαράια

Δεν πέρασε ποτέ τις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου της Καλιφόρνια, ωστόσο χρησιμοποιούσε επανειλημμένα αυτόν τον τίτλο σε δημόσιες εμφανίσεις της – Οι αποκαλύψεις της Wall Street Journal και η απάντηση της αμερικανικής κυβέρνησης





Σύμφωνα με την



Κίνας. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, δικηγόροι την είχαν ενημερώσει αργότερα ότι μπορούσε να παρέχει νομικές αναλύσεις με βάση το πτυχίο Νομικής που διέθετε και την εμπειρία της στις διεθνείς συναλλαγές.



Τα επαγγελματικά της προσόντα τέθηκαν υπό αμφισβήτηση όταν αναζητήσεις στα μητρώα αδειοδοτημένων δικηγόρων της Καλιφόρνιας, του Τέξας και της Ουάσινγκτον δεν εμφάνισαν το όνομά της, ούτε με το επώνυμο που απέκτησε μετά τον γάμο της ούτε με το πατρικό της. Ο Τζαντ Λίγκαμ, προοδευτικός πολιτικός ακτιβιστής και δημοσιογράφος, ήταν μεταξύ εκείνων που έθεσαν ερωτήματα σχετικά με τη δικηγορική της ιδιότητα, μέσα από το ενημερωτικό δελτίο του Popular Information.



Όταν δημοσιογράφος τη ρώτησε την Τρίτη σε ποια αμερικανική πολιτεία είχε περάσει τις εξετάσεις για την άδεια άσκησης δικηγορίας, η Ζακαράια απάντησε «όταν μετακόμισα στην Κίνα», χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις. Σε δήλωσή της αυτή την εβδομάδα υποστήριξε ότι «ασχολήθηκα επαγγελματικά με το δίκαιο των διεθνών εμπορικών συναλλαγών, διαθέτοντας όλα τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα».



Στίβεν Τσανγκ υπερασπίστηκε τον διορισμό της, δηλώνοντας: «Η Κέιτι αποτελεί μια εξαιρετική και πολύτιμη προσθήκη στην ομάδα. Διαθέτει μοναδικά προσόντα και εξαιρετική ευφυΐα, ώστε να ενημερώνει τον αμερικανικό λαό για όλα τα σπουδαία πράγματα που έχουν κάνει ο πρόεδρος Τραμπ και η κυβέρνησή του, και θα επιτελέσει εξαιρετικό έργο ως εκπρόσωπος Τύπου».



Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου διευκρίνισε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν προσέλαβε τη Ζακαράια για να ασχοληθεί με νομικές υποθέσεις.



Πρόσωπο που γνωρίζει λεπτομέρειες για την απασχόλησή της στη Zhong Lun Law Firm ανέφερε ότι ήταν μία από τους τέσσερις διεθνείς συνεργάτες που συνέτασσαν συμβάσεις αξίας εκατομμυρίων δολαρίων για διασυνοριακές συναλλαγές, ενώ παράλληλα αναλάμβανε την επικοινωνία με αμερικανικές και πολυεθνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνταν στην Κίνα. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, όσοι εργάζονταν στο διεθνές τμήμα της εταιρείας δεν ήταν απαραίτητο να διαθέτουν άδεια άσκησης δικηγορίας στην Κίνα, καθώς τυπικά απασχολούνταν ως διεθνείς νομικοί σύμβουλοι. Ούτε η απόκτηση δικηγορικής άδειας στις ΗΠΑ αποτελούσε προϋπόθεση για τη συγκεκριμένη εργασία, δεδομένου ότι υπήρχαν Κινέζοι δικηγόροι με τη σχετική άδεια που αναλάμβαναν οποιαδήποτε επίσημη νομική γνωμοδότηση.



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Στις Ηνωμένες Πολιτείες, όσοι ασκούν το δικηγορικό επάγγελμα υποχρεούνται να διαθέτουν άδεια από την αρμόδια δικαιοδοτική αρχή της περιοχής όπου δραστηριοποιούνται. Η διαδικασία περιλαμβάνει συνήθως την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις του αντίστοιχου



Σε ορισμένες αμερικανικές πολιτείες, πρόσωπα που αυτοπροσδιορίζονται ως δικηγόροι ή ισχυρίζονται ότι μπορούν να παρέχουν νομικές υπηρεσίες χωρίς να έχουν γίνει δεκτά στον τοπικό Δικηγορικό Σύλλογο ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ποινικές διώξεις. Μάλιστα, ορισμένες Νομικές Σχολές αποθαρρύνουν ρητά τους αποφοίτους τους από το να χρησιμοποιούν τον τίτλο του δικηγόρου προτού αποκτήσουν την απαιτούμενη επαγγελματική άδεια.



Οι εξετάσεις της Καλιφόρνιας θεωρούνται ευρέως από τις δυσκολότερες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Δικηγορικού Συλλόγου της πολιτείας, περίπου το 55% των υποψηφίων πέτυχε στις εξετάσεις του Ιουλίου 2025, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στις εξετάσεις του Φεβρουαρίου 2026 έφτανε μόλις στο 31%.



Ερωτήματα σχετικά με το επαγγελματικό υπόβαθρο της νέας εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου, Κέιτι Ζακαράια , προκαλεί η αποκάλυψη ότι δεν έχει περάσει τις εξετάσεις για την άδεια άσκησης του επαγγέλματος του δικηγόρου στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρά το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος την παρουσίασε ως δικηγόρο κατά την ανακοίνωση του διορισμού της, ενώ και η ίδια έχει χρησιμοποιήσει επανειλημμένα τον συγκεκριμένο επαγγελματικό τίτλο σε τηλεοπτικές εμφανίσεις της.Σύμφωνα με την Wall Street Journal , που επικαλείται πρόσωπο με άμεση γνώση της υπόθεσης, η Ζακαράια συμμετείχε στις εξετάσεις του Δικηγορικού Συλλόγου της Καλιφόρνιας, αφού αποφοίτησε το 2011 από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Pepperdine, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να τις περάσει. Εκείνη την περίοδο προετοίμαζε τον γάμο της και σχεδίαζε να μετακομίσει στην Κίνα μαζί με τον μελλοντικό σύζυγό της.Το καλοκαίρι του ίδιου έτους εγκαταστάθηκε στο Πεκίνο, όπου άρχισε να εργάζεται ως συνεργάτιδα στο τμήμα διεθνών υποθέσεων της Zhong Lun Law Firm, μιας από τις σημαντικότερες δικηγορικές εταιρείες της. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, δικηγόροι την είχαν ενημερώσει αργότερα ότι μπορούσε να παρέχει νομικές αναλύσεις με βάση το πτυχίο Νομικής που διέθετε και την εμπειρία της στις διεθνείς συναλλαγές.Τα επαγγελματικά της προσόντα τέθηκαν υπό αμφισβήτηση όταν αναζητήσεις στα μητρώα αδειοδοτημένων δικηγόρων της Καλιφόρνιας, του Τέξας και της Ουάσινγκτον δεν εμφάνισαν το όνομά της, ούτε με το επώνυμο που απέκτησε μετά τον γάμο της ούτε με το πατρικό της. Ο Τζαντ Λίγκαμ, προοδευτικός πολιτικός ακτιβιστής και δημοσιογράφος, ήταν μεταξύ εκείνων που έθεσαν ερωτήματα σχετικά με τη δικηγορική της ιδιότητα, μέσα από το ενημερωτικό δελτίο του Popular Information.Όταν δημοσιογράφος τη ρώτησε την Τρίτη σε ποια αμερικανική πολιτεία είχε περάσει τις εξετάσεις για την άδεια άσκησης δικηγορίας, η Ζακαράια απάντησε «όταν μετακόμισα στην Κίνα», χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις. Σε δήλωσή της αυτή την εβδομάδα υποστήριξε ότι «ασχολήθηκα επαγγελματικά με το δίκαιο των διεθνών εμπορικών συναλλαγών, διαθέτοντας όλα τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα».Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκουυπερασπίστηκε τον διορισμό της, δηλώνοντας: «Η Κέιτι αποτελεί μια εξαιρετική και πολύτιμη προσθήκη στην ομάδα. Διαθέτει μοναδικά προσόντα και εξαιρετική ευφυΐα, ώστε να ενημερώνει τον αμερικανικό λαό για όλα τα σπουδαία πράγματα που έχουν κάνει ο πρόεδρος Τραμπ και η κυβέρνησή του, και θα επιτελέσει εξαιρετικό έργο ως εκπρόσωπος Τύπου».Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου διευκρίνισε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν προσέλαβε τη Ζακαράια για να ασχοληθεί με νομικές υποθέσεις.Πρόσωπο που γνωρίζει λεπτομέρειες για την απασχόλησή της στη Zhong Lun Law Firm ανέφερε ότι ήταν μία από τους τέσσερις διεθνείς συνεργάτες που συνέτασσανγια διασυνοριακές συναλλαγές, ενώ παράλληλα αναλάμβανε την επικοινωνία με αμερικανικές και πολυεθνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνταν στην Κίνα. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, όσοι εργάζονταν στο διεθνές τμήμα της εταιρείας δεν ήταν απαραίτητο να διαθέτουν άδεια άσκησης δικηγορίας στην Κίνα, καθώς τυπικά απασχολούνταν ως διεθνείς νομικοί σύμβουλοι. Ούτε η απόκτηση δικηγορικής άδειας στις ΗΠΑ αποτελούσε προϋπόθεση για τη συγκεκριμένη εργασία, δεδομένου ότι υπήρχαν Κινέζοι δικηγόροι με τη σχετική άδεια που αναλάμβαναν οποιαδήποτε επίσημη νομική γνωμοδότηση.Σε συνέντευξή της στον Μπακ Σέξτον, στην εκπομπή «The Clay Travis and Buck Sexton Show», τον Φεβρουάριο του 2025, η Ζακαράια είχε δηλώσει ότι, όσο βρισκόταν στην Κίνα, εργαζόταν ως εξωτερική νομική σύμβουλος του Διεθνούς Οργανισμού Χρηματοδότησης (International Finance Corporation) και της Παγκόσμιας Τράπεζας.Στις Ηνωμένες Πολιτείες, όσοι ασκούν το δικηγορικό επάγγελμα υποχρεούνται να διαθέτουν άδεια από την αρμόδια δικαιοδοτική αρχή της περιοχής όπου δραστηριοποιούνται. Η διαδικασία περιλαμβάνει συνήθως την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις του αντίστοιχου Δικηγορικού Συλλόγου και έλεγχο του ήθους και της καταλληλότητας του υποψηφίου.Σε ορισμένες αμερικανικές πολιτείες, πρόσωπα που αυτοπροσδιορίζονται ως δικηγόροι ή ισχυρίζονται ότι μπορούν να παρέχουν νομικές υπηρεσίες χωρίς να έχουν γίνει δεκτά στον τοπικό Δικηγορικό ΣύλλογοΜάλιστα, ορισμένες Νομικές Σχολές αποθαρρύνουν ρητά τους αποφοίτους τους από το να χρησιμοποιούν τον τίτλο του δικηγόρου προτού αποκτήσουν την απαιτούμενη επαγγελματική άδεια.Οι εξετάσεις της Καλιφόρνιας θεωρούνται ευρέως από τις δυσκολότερες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Δικηγορικού Συλλόγου της πολιτείας, περίπου το 55% των υποψηφίων πέτυχε στις εξετάσεις του Ιουλίου 2025, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στις εξετάσεις του Φεβρουαρίου 2026 έφτανε μόλις στο 31%.

Πριν συμμετάσχει στις εξετάσεις για τη δικηγορική άδεια, η Ζακαράια είχε περάσει επιτυχώς την Πολυπολιτειακή Εξέταση Επαγγελματικής Ευθύνης (Multistate Professional Responsibility Examination), η οποία αξιολογεί τις γνώσεις των υποψηφίων σε ζητήματα νομικής και επαγγελματικής δεοντολογίας, σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει άμεσα την υπόθεση.



Ο Ρόμπερτ Πούσο, καθηγητής Νομικής στο Πανεπιστήμιο Pepperdine, ο οποίος είχε διδάξει τη Ζακαράια και αργότερα παρευρέθηκε στον γάμο της, την περιέγραψε ως «καλή φοιτήτρια Νομικής και πραγματικά καλό άνθρωπο». Ωστόσο, δεν ήταν σε θέση να διευκρινίσει εάν η νέα εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου πληροί τεχνικά τις προϋποθέσεις ώστε να χαρακτηρίζεται δικηγόρος. Πρόσθεσε, πάντως, ότι ορισμένοι ιδιαίτερα καταξιωμένοι νομικοί επιστήμονες δεν διαθέτουν δικηγορική ιδιότητα.



Στο παρελθόν έχει υπάρξει και άλλη περίπτωση που προκάλεσε παρόμοιες αντιδράσεις. Ο δικαστής Τόμας Γκρίφιθ, ο οποίος διορίστηκε από τον πρώην Αμερικανό πρόεδρο Τζορτζ Μπους στο Ομοσπονδιακό Εφετείο της Περιφέρειας της Κολούμπια, είχε δεχθεί επικρίσεις επειδή υπηρετούσε ως επικεφαλής νομικός σύμβουλος του Πανεπιστημίου Brigham Young χωρίς να έχει περάσει τις εξετάσεις για την άδεια άσκησης δικηγορίας στη Γιούτα. Πρώην πρόεδροι του Δικηγορικού Συλλόγου της Γιούτα είχαν υποστηρίξει ότι κάποιος που εργάζεται ως επικεφαλής νομικός σύμβουλος δεν είναι απαραίτητο να είναι μέλος του Συλλόγου, εφόσον οι νομικές συμβουλές παρέχονται σε συνεργασία με αδειοδοτημένο δικηγόρο. Η Γερουσία επικύρωσε τελικά τον διορισμό του Γκρίφιθ με 73 ψήφους υπέρ και 24 κατά.



Κατά τη διάρκεια των σπουδών της, η Ζακαράια είχε εργαστεί ως ερευνητική βοηθός του Ρότζερ Άλφορντ. Ο Άλφορντ, ο οποίος σήμερα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Notre Dame, τη θυμάται ως «ένα από τα αστέρια του Pepperdine» και εξέφρασε την ελπίδα ότι το κοινό θα έχει την ευκαιρία «να τη γνωρίσει προτού βιαστεί να την κρίνει». Παρότι δήλωσε ότι δεν γνωρίζει όλες τις λεπτομέρειες της επαγγελματικής της πορείας μετά την αποφοίτησή της, ο Άλφορντ επισήμανε ότι «σε γενικές γραμμές, θα ήταν ασυνήθιστο να λες ότι είσαι δικηγόρος εάν δεν έχεις περάσει τις σχετικές εξετάσεις κάπου».



Στο επαγγελματικό της προφίλ στο LinkedIn, η Ζακαράια αναφέρει ότι εργάστηκε ως επικεφαλής νομική σύμβουλος της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Fix California από τον Ιανουάριο του 2024 έως τον Μάρτιο του 2025. Η οργάνωση ιδρύθηκε από τον Ρίτσαρντ Γκρένελ, αξιωματούχο της κυβέρνησης Τραμπ. Πρόσωπο που γνωρίζει τη θητεία της εκεί ανέφερε ότι η Ζακαράια συντόνιζε τους εξωτερικούς δικηγόρους της οργάνωσης και αποτελούσε το βασικό σημείο επικοινωνίας μαζί τους.



Πριν αναλάβει τα καθήκοντά της στον Λευκό Οίκο, η Ζακαράια είχε εμφανιστεί στα τηλεοπτικά δίκτυα Fox News, CNN και Newsmax. Κατά τις δημόσιες παρεμβάσεις της αυτοχαρακτηριζόταν συχνά δικηγόρος, ενώ τον ίδιο χαρακτηρισμό χρησιμοποιούσαν και ορισμένα από τα μέσα ενημέρωσης που τη φιλοξενούσαν.



«Ως δικηγόρος, (πρέπει να πω πως) τα διαδικαστικά βήματα είναι απολύτως κρίσιμα για να διασφαλιστεί ότι θα γίνουν όλα σωστά», είχε δηλώσει σε εμφάνισή της στο Fox News στις 31 Αυγούστου, σχολιάζοντας τη δίκη του κατηγορούμενου για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ. Στη λεζάντα που εμφανιζόταν στο κάτω μέρος της τηλεοπτικής οθόνης παρουσιαζόταν ως νομική και πολιτική στρατηγική σύμβουλος, καθώς και ως δικηγόρος. Το Fox News δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα της WSJ για σχολιασμό.