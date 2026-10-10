Κέιτι Ζακαράια: Η θερμή οπαδός του Τραμπ, του MAGA και της ICE, από τα τηλεοπτικά πάνελ και το Truth Social, στο podium του Λευκού Οίκου

Τι πιστεύει και πώς μιλά

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Το δίκτυό της: Τραμπ, Γκρενέλ, Fox και η νέα γενιά του MAGA

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Katie Zacharia (@katiezacharia)

Οι σκιές και οι κριτικές που θα την ακολουθήσουν στο briefing room

Η ηλεκτρική καρέκλα

Το CNN αναφέρει ότι οι πρώτες επαφές της με την Ουάσιγκτον. Στην επαγγελματική της διαδρομή υπάρχει και περίοδος στην Κίνα· η Washington Post σημειώνει τη διεθνή επαγγελματική εμπειρία της εκεί, ενώ το Pepperdine την έχει καταγράψει ως πρώην associate της Zhong Lun Law Firm.Αργότερα έγινε general counsel της Fix California, της συντηρητικής οργάνωσης που ίδρυσε ο στενός σύμμαχος του Τραμπ Ρίτσαρντ Γκρενέλ. Τον Φεβρουάριο του 2026 μπήκε στο Department of Homeland Security ως deputy assistant secretary for public affairs και εκπρόσωπος. Η θητεία της κράτησε μόλις λίγες εβδομάδες. Μετά την αποχώρησή της επέστρεψε στα media και τελικά ανέλαβε senior communications adviser στην Trump Media & Technology Group, την εταιρεία πίσω από το Truth Social.Το πολιτικό της στίγμα. Στο CNN τον Απρίλιο, λίγο μετά την αποχώρησή της από το DHS, δήλωνε: «Είμαι μεγάλη θαυμάστρια της ICE και των συνοριακών περιπολιών», εξηγώντας ότι πήγε στο υπουργείο για να υπερασπιστεί τις πολιτικές του Τραμπ στα σύνορα και στην εσωτερική ασφάλεια. Τον Ιανουάριο είχε υπερασπιστεί δημόσια τη δράση της ICE και είχε αντιπαρατεθεί σε ζωντανή μετάδοση με τον φιλελεύθερο σχολιαστήΣτο εκλογικό πεδίο είναι υπέρ του voter ID (δηλαδή της υποχρέωσης επίδειξης ταυτότητας για να ψηφίσει ένας πολίτης), επικριτική απέναντι στην καθολική επιστολική ψήφο και θεωρεί προβληματική τη μεγάλη καθυστέρηση στην καταμέτρηση ψήφων στην Καλιφόρνια., απάντησε ότι «η αλήθεια δεν έχει τίποτα να φοβηθεί από τις έρευνες» και επέμεινε ότι το σύστημα πρέπει να ελεγχθεί.Στην εξωτερική πολιτική έχει υποστηρίξει τη σκληρή γραμμή του Τραμπ απέναντι στο Ιράν και έχει υπερασπιστεί την προσέγγισή του προς την Κίνα,από τη χώρα για να εξηγήσει ζητήματα διαπραγματευτικής ισχύος και κύρους στις σχέσεις με το Πεκίνο.Ως τηλεοπτική παρουσία είναι ευθεία,χωρίς να υιοθετεί μονίμως τον θυμωμένο τόνο. Στα πάνελ του Fox και του CNN εμφανίζεται συνήθως με καθαρές, μονόχρωμες γραμμές στο ντύσιμο και το ύφος ενός ανθρώπου εξοικειωμένου με το τηλεοπτικό παράθυρο. Η τεχνική της είναι συχνά: ξεκινά από ένα θεσμικό ή νομικό επιχείρημα, περνά γρήγορα σε πολιτικό πλαίσιο και καταλήγει στην υπεράσπιση του Τραμπ.Ο σημαντικότερος πολιτικός της προστάτης είναι πλέον ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ. Στην ανακοίνωση της επιλογής της δεν στάθηκε τόσο σε τεχνοκρατικά προσόντα όσο στην αφοσίωσή της: είπε ότι είχε βοηθήσει τις καμπάνιες του σε κρίσιμες swing states, ότι έχει «» και ότι είναι «αφοσιωμένη οπαδός και μέλος του MAGA».Ο δεύτερος σημαντικός κόμβος είναι ο. Η σχέση μέσω τουτης έδωσε πρόσβαση σε ένα δίκτυο που ενώνει τη συντηρητική πολιτική της Καλιφόρνιας με τον στενό κύκλο του Τραμπ στην Ουάσιγκτον. Η Washington Post αναφέρει επίσης δεσμούς με τον διευθυντή επικοινωνίας του Λευκού Οίκου Steven Cheung και με τη Lauren Bis, με την οποία συνυπήρξε στον επικοινωνιακό μηχανισμό του DHS.Υπάρχει, τέλος, το media network: Fox News, Newsmax και επαναλαμβανόμενες εμφανίσεις στο CNN. Ο Τραμπ, παρουσιάζοντάς την σε δημοσιογράφους, έκανε μια: «Είναι φίλη των περισσοτέρων από εσάς». Είναι μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια για μια κυβέρνηση που βρίσκεται σε συνεχή σύγκρουση με τμήμα του Τύπου.Η διαδικτυακή της εμβέλεια πριν από τον νέο ρόλο ήταν αξιοσημείωτη, αλλά όχι επιπέδουΤο πρώτο ερώτημα αφορά την εξαιρετικά σύντομη θητεία της στο. Η ίδια έδωσε στο CNN μια καθαρή εκδοχή: μετά την αλλαγή ηγεσίας ο ρόλος της μετατράπηκε περισσότερο σε «desk job», ενώ η συνεχήςείχε μεγάλο οικογενειακό κόστος για μια μητέρα τεσσάρων παιδιών. «Ο καλύτερος τρόπος να τον υπηρετήσω είναι ως εκπρόσωπος στα μέσα ενημέρωσης.», είπε για τον Τραμπ.Το δεύτερο αφορά τις θέσεις της για εκλογική ακεραιότητα. Σε ζωντανή συζήτηση του CNN, όταν της επισημάνθηκε ότι η αργή καταμέτρηση δεν αποτελεί απόδειξη νοθείας και της, η Ζακαράια επέμεινε ότι υπάρχουν λόγοι για έρευνα και ότι ο Τραμπ δεν ενεργεί ανεύθυνα όταν εγείρει τέτοιες υποψίες. Αυτή η γραμμή πιθανότατα θα αποτελέσει πεδίο έντονων ερωτήσεων στοΥπάρχει και μια παράξενη υποσημείωση γύρω από τον ίδιο τον διορισμό της: η Kalshi (εταιρεία στοιχημάτων) άνοιξε έρευνα για ασυνήθιστα, εξαιρετικά εύστοχα στοιχήματα που. Η Wall Street Journal ανέφερε ότι ορισμένα έγιναν όταν η πιθανότητα επιλογής της θεωρούνταν πολύ χαμηλή. Δεν υπάρχει δημόσιο στοιχείο που να συνδέει τη Ζακαράια με αυτά τα στοιχήματα, επομένως πρόκειται για εξωτερική διαμάχη γύρω από τη διαρροή της πληροφορίας και όχι για κατηγορία εναντίον της.Η Ζακαράια αναλαμβάνει ενώ ο Τραμπ έχει οξύνει τη σύγκρουσή του με μεγάλα μέσα ενημέρωσης. Τον Σεπτέμβριο δημοσιογράφοι των CNN, MS NOW και Politico στερήθηκαν πρόσβαση στον Λευκό Οίκο μετά από απόφαση του προέδρου, ενώ παραμένει και η ευρύτερη αντιπαράθεση με το Associated Press για την πρόσβαση σε προεδρικές εκδηλώσεις. Το βασικό της τεστ, συνεπώς, δεν θα είναι απλώς ναΗ δεύτερη πρόκληση είναι χρονική: μπαίνει στη θέση λίγες εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές κάτι που σημαίνει πως ο βασικός της ρόλος θα είναι να επικοινωνεί τις «νίκες» της κυβέρνησης Τραμπ.