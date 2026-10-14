Μόνον τρεις απαντήσεις, εξάρτηση από τις σημειώσεις και σαρδάμ: Τα στοιχήματα για την Ζακαράια του Τραμπ είναι «πόσες μέρες θα αντέξει»

Μέσα στα 14 λεπτά της πρώτης εμφάνισής της, η νέα εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου αποθέωσε επανειλημμένα τον Τραμπ, ανακοίνωσε ότι ζητήθηκε η παραίτηση της Γκιλφόιλ και μπέρδεψε τον σύζυγό της με τον Αμερικανό πρόεδρο - Ο Λευκός Οίκος τη χαρακτήρισε «εξαιρετική», δεν έχουν όμως όλοι την ίδια άποψη