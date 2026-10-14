Μόνον τρεις απαντήσεις, εξάρτηση από τις σημειώσεις και σαρδάμ: Τα στοιχήματα για την Ζακαράια του Τραμπ είναι «πόσες μέρες θα αντέξει»
Μέσα στα 14 λεπτά της πρώτης εμφάνισής της, η νέα εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου αποθέωσε επανειλημμένα τον Τραμπ, ανακοίνωσε ότι ζητήθηκε η παραίτηση της Γκιλφόιλ και μπέρδεψε τον σύζυγό της με τον Αμερικανό πρόεδρο - Ο Λευκός Οίκος τη χαρακτήρισε «εξαιρετική», δεν έχουν όμως όλοι την ίδια άποψη
Μέσα σε 13-14 λεπτά, η Ζακαράια δεν έκρυψε τη νευρικότητά της, μπέρδεψε τον «πρόεδρο» με τον σύζυγό της, δέχτηκε ερωτήσεις από μόλις τρία μέσα ενημέρωσης, ενώ πρόλαβε να δώσει και την είδηση της ημέρας, την αίτημα παραίτησης της Ουάσινγτον στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Η παρουσία της αυτή, μπορεί να ικανοποίησε τον Ντόναλντ Τραμπ, που την είχε προετοιμάσει νωρίτερα, ωστόσο την ίδια στιγμή συγκέντρωσε και κύμα επικρίσεων, με ορισμένους να θέτουν ήδη ερωτήματα για τη διάρκεια της θητείας της, ενώ άλλοι αμφισβήτησαν ακόμα και την επαγγελματική της ιδιότητα, αυτή της δικηγόρου.
Πρώην αξιωματούχος του Λευκού Οίκου χαρακτήρισε την εμφάνισή της «ικανοποιητική», σημειώνοντας ότι «ήταν σαφές πως επρόκειτο απλώς για προθέρμανση». «Breitbart και Fox; Εντάξει. Τα πήγε καλά, αλλά αυτό δύσκολα μπορεί να θεωρηθεί πραγματική δοκιμασία», ανέφερε (με αναφορά στο γεγονός πως η Ζακαράια επέτρεψε ερωτήματα σε τρία μέσα, το Breitbart News, το Fox News και τη Daily Mail), προσθέτοντας: «Καλή δουλειά, πάντως, που αποκάλυψε την είδηση για τη Γκιλφόιλ».
Incredible first day for new White House press secretary Katie Zacharia pic.twitter.com/aLoeOYVrux— The Daily Show (@TheDailyShow) October 13, 2026
Οι επικριτές, από την άλλη, έσπευσαν να επισημάνουν ότι η Ζακαράια φαινόταν εμφανώς νευρική και ότι έμοιαζε να θέλει να ολοκληρώσει πρόωρα την ενημέρωση (όπως, τελικά, έγινε). «Το χρονόμετρο τρέχει. Μέχρι στιγμής βρίσκεται στο 1/11 ενός Σκαραμούτσι», έγραψε στην πλατφόρμα X ο πρώην διευθυντής Επικοινωνίας του Λευκού Οίκου Άντονι Σκαραμούτσι. Ο Σκαραμούτσι είχε παραμείνει στη θέση μόλις 11 ημέρες το 2017, κατά την πρώτη κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, προτού απολυθεί.
Οι συγκρίσεις με τις προκατόχους τηςΗ Ζακαράια αντικατέστησε την Καρολάιν Λέβιτ, η οποία ανακοίνωσε νωρίτερα φέτος ότι αποχωρεί από το κυβερνητικό της πόστο. Η Λέβιτ θεωρούνταν σημείο αναφοράς για τους εκπροσώπους Τύπου της εποχής Τραμπ, καθώς ήταν ανά πάσα στιγμή έτοιμη να ανοίξει μέτωπο με τα μέσα ενημέρωσης, ενώ παράλληλα «καλλιεργούσε» στρατηγικά σχέσεις με δημοσιογράφους στο παρασκήνιο.
BREAKING: Katie Zacharia takes the podium for her first White House press briefing as President Trump's press secretary:— Fox News (@FoxNews) October 13, 2026
"I am so honored to work for President Trump and the American people."
"I want to thank President Trump for his trust that he has placed in me." pic.twitter.com/CZSDhtSPMA
Πριν αναλάβει καθήκοντα στη δεύτερη κυβέρνηση Τραμπ, η Λέβιτ είχε εργαστεί υπό την πρώην εκπρόσωπο Τύπου της πρώτης θητείας Κέιλι ΜακΕνάνι, η οποία είχε επίσης επαινεθεί για την αταλάντευτη υπεράσπιση του Τραμπ και το συγκρουσιακό της ύφος.
«Είτε τις αγαπάς είτε τις μισείς, η Κέιλι ΜακΕνάνι και η Καρολάιν Λέβιτ μπήκαν δυναμικά στις πρώτες ενημερώσεις τους. Ήταν εύστοχες, σίγουρες, προετοιμασμένες και απέδειξαν από την πρώτη στιγμή ότι είχαν τα προσόντα για τη δουλειά», έγραψε στο X η πρώην αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου κατά την πρώτη κυβέρνηση Τραμπ, Σάρα Μάθιους. «Η Κέιτι Ζακαράια; Μια μάλλον απογοητευτική πρεμιέρα. Τρεις ερωτήσεις, μεταξύ των οποίων μία από τη θέση των νέων μέσων, και μεγάλη εξάρτηση από τις σημειώσεις της. Δεν έδειξε ακριβώς ότι είχε τον έλεγχο της αίθουσας ενημέρωσης», πρόσθεσε η Μάθιους, η οποία έχει εξελιχθεί σε έντονη επικρίτρια του Τραμπ.
Trump's new White House Press Secretary Katie Zacharia is completely lost for words and fumbling on her first day as she reads off a script pic.twitter.com/58fMuVbvDg— Headquarters (@HQNewsNow) October 13, 2026
Η Ζακαράια «έδινε τηλεοπτικές συνεντεύξεις, αλλά δεν αντιμετώπιζε τέτοια πίεση ούτε έκτακτες ειδήσεις την ώρα που εκτυλίσσονταν», πρόσθεσε. «Όταν βρίσκεσαι στην προεκλογική εκστρατεία ή ακόμη και στη μεταβατική περίοδο, επειδή δέχεσαι πυρά καθημερινά, μόλις σταθείς πίσω από το βήμα δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην αίθουσα Μπρέιντι, την προεκλογική εκστρατεία ή το Air Force One».
Οι τρεις ερωτήσεις και η είδηση για τη ΓκιλφόιλΗ Ζακαράια ξεκίνησε την ενημέρωση με συμβατικό τρόπο, παρουσιάζοντας για λίγο περισσότερο από οκτώ λεπτά την ατζέντα του προέδρου και στη συνέχεια δέχθηκε ερωτήσεις. Η πρώτη προήλθε από το συντηρητικό Breitbart, το οποίο καθόταν στη θέση των νέων μέσων, μια συνήθως ασφαλή επιλογή που προτιμούσαν στο παρελθόν η Λέβιτ και οι αντικαταστάτες της. Ακολούθησαν ερωτήσεις από το Fox News και τη Daily Mail.
Όταν ο δημοσιογράφος του Fox News Πίτερ Ντούσι τη ρώτησε εάν οι ΗΠΑ είχαν σταματήσει να μοιράζονται πληροφορίες με την Ουκρανία, η Ζακαράια απάντησε ότι θα επανέλθει με περισσότερα στοιχεία. Η σημαντικότερη είδηση της ενημέρωσης προέκυψε όταν είπε στη Daily Mail ότι η κυβέρνηση ζήτησε από τη Γκιλφόιλ να εγκαταλείψει τη θέση της, έπειτα από μία εβδομάδα αρνητικών δημοσιευμάτων.
🚨JUST IN: New Press Secretary Katie Zacharia says that the White House has asked Kimberly Guilfoyle to resign.— Lucas Sanders 👊🏽🔥🇺🇸 (@LucasSa56947288) October 13, 2026
"We have asked Kimberly Guilfoyle to resign. She has been a wonderful asset to the team and we wish her well." pic.twitter.com/HIqJMTfPGK
Ο πρώην αξιωματούχος του Λευκού Οίκου σημείωσε ότι η πραγματική δοκιμασία για τη Ζακαράια θα έρθει όταν δεχθεί ερωτήσεις από πιο «εχθρικά» μέσα ενημέρωσης. «Ίσως να αρχίσουμε με μια ερώτηση από κάποιον άλλον πέρα από το επίσημο μέσο ενημέρωσης της "ομάδας Τραμπ" και στη συνέχεια να προχωρήσουμε», είπε για να συμπληρώσει: «Είμαι βέβαιος ότι αυτό έγινε βάσει σχεδιασμού. Θέλησαν να την εντάξουν σταδιακά στη δουλειά, κάτι που είναι απολύτως λογικό».
Μπέρδεψε τον σύζυγό της με τον «πρόεδρό της»Η Ζακαράια υπέπεσε σε λεκτικό ολίσθημα απαντώντας σε μια φιλική ερώτηση για το πώς σκοπεύει να συνδυάσει τον χρόνο με τα τέσσερα μικρά παιδιά της και τις απαιτήσεις της νέας θέσης. Αναφέρθηκε κατά λάθος στον «πρόεδρό μου», ενώ ήθελε να πει «ο σύζυγός μου». Η ίδια και η οικογένειά της ζούσαν μέχρι σήμερα στην Καλιφόρνια.
Zacharia: "My president -- ah, excuse me, my husband. That's a good one." pic.twitter.com/o81AXU1QW4— Aaron Rupar (@atrupar) October 13, 2026
«Μου αρέσει να είμαι με τα παιδιά μου. Η ιδέα να μην περνάω τα βράδια με το παιδί μου —με τα παιδιά μου— είναι εντελώς απαράδεκτη. Επομένως, ο πρόεδρός μου, συγγνώμη, ο σύζυγός μου —καλό αυτό— βρίσκεται εδώ αυτή την εβδομάδα, επειδή έχουμε δύο γενέθλια στην οικογένειά μας και προστατεύουμε πάρα πολύ τον εορτασμό των γενεθλίων ως οικογένεια», είπε.
Ερωτήματα για τη νομική της σταδιοδρομίαΗ πρώτη εμφάνιση της Ζακαράια στην αίθουσα ενημέρωσης δεν είναι το μοναδικό ζήτημα που βρίσκεται υπό εξέταση. Το ενημερωτικό newsletter στις ΗΠΑ, Popular Information έθεσε αμφιβολίες για τη νομική σταδιοδρομία της, καθώς σε αρκετές εμφανίσεις στα μέσα ενημέρωσης έχει παρουσιαστεί ως δικηγόρος.
Η Ζακαράια, η οποία διαθέτει πτυχίο Νομικής από το Πανεπιστήμιο Πέπερνταϊν, έχει ερωτηθεί για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζει τον εαυτό της ως δικηγόρο. Η ίδια έχει διατελέσει νομική σύμβουλος συντηρητικής μη κερδοσκοπικής οργάνωσης στην Καλιφόρνια, ωστόσο ο ανεξάρτητος δημοσιογράφος Τζουντ Λέγκουμ διαπίστωσε ότι δεν έχει εγγραφεί στον δικηγορικό σύλλογο της Πολιτείας.
Όταν ρωτήθηκε την Τρίτη σε ποια χώρα ή Πολιτεία έχει λάβει άδεια άσκησης δικηγορίας, η Ζακαράια απάντησε «όταν μετακόμισα στην Κίνα». Και όταν κλήθηκε να διευκρινίσει πού ακριβώς απέκτησε άδεια άσκησης δικηγορίας, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου τόνισε ότι μετά την αποφοίτησή της μετακόμισε στην Κίνα μαζί με τον σύζυγό της λόγω της εργασίας του σε αμερικανική εταιρεία ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων και ότι εκείνη εργάστηκε στο διεθνές δίκαιο συναλλαγών. Βέβαια, το ερώτημα που δεν τέθηκε σε αυτή την περίπτωση, είναι πώς μπόρεσε η νέα εκπρόσωπος Τύπου να λάβει άσκηση δικηγορίας στην Κίνα, όταν εκεί έχουν δικαίωμα να γίνουν δικηγόροι μόνο Κινέζοι πολίτες...
«Ήταν πολύ καλή» η πρώτη αντίδραση του Τραμπ, «εξαιρετική, υπέροχη» λέει ο Λευκός ΟίκοςΟ Λευκός Οίκος, πάντως, έχει μέχρι στιγμής εκφραστεί με ενθουσιασμό για την εμφάνιση της Ζακαράια, χαρακτηρίζοντάς την «δυναμική, εναρκτήρια ενημέρωση» σε email που εστάλη στους δημοσιογράφους την Τρίτη.
President Trump on White House Press Secretary Katie Zacharia: "I thought she was very good."— CSPAN (@cspan) October 13, 2026
Q: "You said she's an attorney. Where did she pass the bar exam? Which state?"
Zacharia: "When I moved to China."
Q: "Where did you pass the bar exam?" pic.twitter.com/5xiwyEsVSs
«Η Κέιτι αποτελεί μια εξαιρετική και υπέροχη προσθήκη στην ομάδα», ανέφερε σε δήλωσή του ο διευθυντής Επικοινωνίας του Λευκού Οίκου Στίβεν Τσουνγκ. «Διαθέτει μοναδικά προσόντα και εξαιρετική ευφυΐα για να ενημερώνει τον αμερικανικό λαό σχετικά με όλα τα σπουδαία πράγματα που κάνουν ο πρόεδρος Τραμπ και η κυβέρνησή του και θα κάνει καταπληκτική δουλειά ως εκπρόσωπος Τύπου».
Η Ζακαράια αναμένεται να «εκτεθεί» περισσότερο αυτή την εβδομάδα, καθώς θα συνοδεύσει τον Τραμπ στην προεκλογική εκστρατεία. «Νομίζω ότι ήταν πολύ καλή», είπε ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους μετά την ενημέρωση, ενώ κατευθυνόταν προς το προεδρικό ελικόπτερο Marine One για να μεταβεί σε προεκλογική συγκέντρωση στην Αλάσκα. Η Ζακαράια συνόδευσε τον πρόεδρο έως το ελικόπτερο, κίνηση που ενδεχομένως αποσκοπούσε στην επίδειξη της υποστήριξής του προς εκείνη μετά τη σύντομη πρεμιέρα της...
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr