Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Αίρονται οι κυρώσεις των ΗΠΑ κατά του προέδρου της Βουλής της Βενεζουέλας
Αίρονται οι κυρώσεις των ΗΠΑ κατά του προέδρου της Βουλής της Βενεζουέλας
Μετά τη σύλληψη του Μαδούρο η Ουάσινγκτον χαλαρώνει σταδιακά τον κλοιό- Ο Λευκός Οίκος επιδιώκει να αναπτύξει εκ νέου τον πετρελαϊκό τομέα της Βενεζουέλας που διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα στον κόσμο
Η αμερικανική κυβέρνηση ήρε σήμερα τις κυρώσεις σε βάρος του προέδρου της Εθνοσυνέλευσης της Βενεζουέλας Χόρχε Ροντρίγκες, σε μια νέα ένδειξη εκτόνωσης των σχέσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Καράκας, η οποία ξεκίνησε μετά τη σύλληψη του πρώην προέδρου Νικολάς Μαδούρο από τον αμερικανικό στρατό.
Το όνομα του Ροντρίγκες, ο οποίος είναι αδελφός της μεταβατικής προέδρου Ντέλσι Ροντρίγκες, απλώς διαγράφηκε από τον κατάλογο των κυρώσεων του υπουργείου Οικονομικών, μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο επικαλούμενο ένα έγγραφο που περιήλθε σε γνώση του. Όταν ρωτήθηκε για τους λόγους που οδήγησαν στην άρση των κυρώσεων, το υπουργείο δεν απάντησε.
Μετά τη σύλληψη του Μαδούρο, στις αρχές του έτους, οι ΗΠΑ χαλαρώνουν σταδιακά τον κλοιό γύρω από τη Βενεζουέλα. Η Ροντρίγκες και ο αδελφός της υπόκεινταν σε κυρώσεις εδώ και πολλά χρόνια, όμως η εξομάλυνση των σχέσεων των δύο χωρών οδήγησε την Ουάσιγκτον στην επανεξέταση όλων των κυρώσεων σε βάρος προσώπων και οργανισμών.
Ο Λευκός Οίκος επιδιώκει, παράλληλα, να αναπτύξει εκ νέου τον πετρελαϊκό τομέα της χώρας, δεδομένου ότι η Βενεζουέλα διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα στον κόσμο. Η αμερικανική εταιρεία North American Blue Energy Partners έχει αναπτύξει νέο εξοπλισμό στη χώρα, καθώς πρόκειται να διαχειριστεί για 100 χρόνια τις άδειες εκμετάλλευσης που παραχωρήθηκαν σε 17 κοιτάσματα αργού πετρελαίου, με τα αποθέματα να εκτιμώνται στα 65 δισεκατομμύρια βαρέλια.
Το όνομα του Ροντρίγκες, ο οποίος είναι αδελφός της μεταβατικής προέδρου Ντέλσι Ροντρίγκες, απλώς διαγράφηκε από τον κατάλογο των κυρώσεων του υπουργείου Οικονομικών, μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο επικαλούμενο ένα έγγραφο που περιήλθε σε γνώση του. Όταν ρωτήθηκε για τους λόγους που οδήγησαν στην άρση των κυρώσεων, το υπουργείο δεν απάντησε.
Μετά τη σύλληψη του Μαδούρο, στις αρχές του έτους, οι ΗΠΑ χαλαρώνουν σταδιακά τον κλοιό γύρω από τη Βενεζουέλα. Η Ροντρίγκες και ο αδελφός της υπόκεινταν σε κυρώσεις εδώ και πολλά χρόνια, όμως η εξομάλυνση των σχέσεων των δύο χωρών οδήγησε την Ουάσιγκτον στην επανεξέταση όλων των κυρώσεων σε βάρος προσώπων και οργανισμών.
US lifts sanctions on head of Venezuela legislature https://t.co/w0aEVirZUM https://t.co/w0aEVirZUM— Reuters (@Reuters) October 14, 2026
Ο Λευκός Οίκος επιδιώκει, παράλληλα, να αναπτύξει εκ νέου τον πετρελαϊκό τομέα της χώρας, δεδομένου ότι η Βενεζουέλα διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα στον κόσμο. Η αμερικανική εταιρεία North American Blue Energy Partners έχει αναπτύξει νέο εξοπλισμό στη χώρα, καθώς πρόκειται να διαχειριστεί για 100 χρόνια τις άδειες εκμετάλλευσης που παραχωρήθηκαν σε 17 κοιτάσματα αργού πετρελαίου, με τα αποθέματα να εκτιμώνται στα 65 δισεκατομμύρια βαρέλια.
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