Ο Τραμπ προετοίμασε προσωπικά τη νέα εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, τα «ιδιαίτερα» πριν από το ντεμπούτο της μπροστά στους δημοσιογράφους

Η Κέιτι Ζακαράια δέχθηκε οδηγίες από τον Αμερικανό πρόεδρο λίγο πριν εμφανιστεί στους δημοσιογράφους για την πρώτη της ενημέρωση που κράτησε μόλις 13 λεπτά - Πώς επιλέχθηκε για τη θέση μέσα σε λίγες ημέρες

Την Παρασκευή πραγματοποιήθηκε η επίσημη συνέντευξη της Ζακαράια στο Οβάλ Γραφείο. Η Γουάιλς δεν κατάφερε να παραστεί, ωστόσο στη συνάντηση συμμετείχε ο διευθυντής Επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσέουνγκ. Σύμφωνα με τρεις πηγές, ο Τραμπ προσέφερε στη Ζακαράια τη θέση εκείνη τη στιγμή και ο Τσέουνγκ ενημέρωσε την Γουάιλς πριν από τη δημόσια ανακοίνωση της απόφασης.



Τέταρτη πηγή διέψευσε πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η Γουάιλς είχε μάθει για την επιλογή της Ζακαράια από τη Λέβιτ, διευκρινίζοντας ότι η πρώην εκπρόσωπος Τύπου δεν είχε επικοινωνήσει μαζί της καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας πρόσληψης.



Το παρελθόν της στο υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας Η Ζακαράια είναι δικηγόρος και συντηρητική πολιτική σχολιάστρια, ενώ νωρίτερα φέτος είχε εργαστεί για σύντομο χρονικό διάστημα ως εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας.



Ωστόσο, απομακρύνθηκε μόλις λίγες εβδομάδες μετά την ανάληψη των καθηκόντων της, στο πλαίσιο αλλαγών στο προσωπικό που ακολούθησαν την αποπομπή της υπουργού Κρίστι Νόεμ και του Κόρεϊ Λεβαντόφσκι, ο οποίος λειτουργούσε ουσιαστικά ως προσωπάρχης της και φερόταν να διατηρεί ερωτική σχέση μαζί της.



Ο Λεβαντόφσκι, μιλώντας μέσω γραπτού μηνύματος στη New York Post, υποστήριξε ότι η Ζακαράια επιλέχθηκε για τη νέα θέση «λόγω των ικανοτήτων της και της ακλόνητης αφοσίωσής της στον πρόεδρο». Δεν απάντησε, ωστόσο, στο ερώτημα αν ήταν ο ίδιος εκείνος που είχε προτείνει το όνομά της στον Τραμπ.



Η ανακοίνωση της τοποθέτησής της έγινε την Παρασκευή, με τη Ζακαράια να αναλαμβάνει επισήμως καθήκοντα τη Δευτέρα.



Έτσι, είχε ουσιαστικά στη διάθεσή της μόλις μία ημέρα για να γνωρίσει τους νέους συνεργάτες της και να προετοιμαστεί για την πρώτη της εμφάνιση ενώπιον των δημοσιογράφων, η οποία πραγματοποιήθηκε υπό την προσωπική καθοδήγηση του Αμερικανού προέδρου.