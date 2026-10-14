Ο Τραμπ προετοίμασε προσωπικά τη νέα εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, τα «ιδιαίτερα» πριν από το ντεμπούτο της μπροστά στους δημοσιογράφους
Ο Τραμπ προετοίμασε προσωπικά τη νέα εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, τα «ιδιαίτερα» πριν από το ντεμπούτο της μπροστά στους δημοσιογράφους
Η Κέιτι Ζακαράια δέχθηκε οδηγίες από τον Αμερικανό πρόεδρο λίγο πριν εμφανιστεί στους δημοσιογράφους για την πρώτη της ενημέρωση που κράτησε μόλις 13 λεπτά - Πώς επιλέχθηκε για τη θέση μέσα σε λίγες ημέρες
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέλαβε προσωπικά την προετοιμασία της νέας εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου, Κέιτι Ζακαράια, για την πρώτη της ενημέρωση προς τους δημοσιογράφους την Τρίτη, δίνοντάς της συγκεκριμένες οδηγίες για τα θέματα στα οποία θα έπρεπε να επικεντρωθεί.
Μεταξύ αυτών ήταν και η απόφασή του να ζητήσει την παραίτηση της πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, την οποία η Ζακαράια ανακοίνωσε στη συνέχεια δημοσίως.
«Ζητήσαμε από την πρέσβη Γκιλφόιλ να υποβάλει την παραίτησή της. Υπήρξε πολύτιμο μέλος της ομάδας μας και της ευχόμαστε καλή επιτυχία» ανέφερε χαρακτηριστικά η Ζακαράια.
Η πρώτη της εμφάνιση, ωστόσο, αποδείχθηκε ιδιαίτερα σύντομη, καθώς διήρκεσε συνολικά μόλις 13 λεπτά, εκ των οποίων μόνο τα έξι αφιερώθηκαν σε ερωτήσεις δημοσιογράφων.
Μάλιστα, η Ζακαράια έδωσε τον λόγο αποκλειστικά σε εκπροσώπους των Breitbart, Fox News και Daily Mail, ενώ φωτογραφία των σημειώσεών της αποκάλυψε ότι οι συγκεκριμένοι δημοσιογράφοι είχαν προεπιλεγεί.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε στους συνεργάτες του ότι κάποιος του είχε προτείνει το όνομα της Ζακαράια για τη θέση της εκπροσώπου Τύπου.
Αφού παρακολούθησε τηλεοπτικές εμφανίσεις της, αποφάσισε να της τηλεφωνήσει παρουσία συμβούλων του, προκειμένου να διαπιστώσει αν θα ενδιαφερόταν να εγκαταλείψει τη θέση συμβούλου που κατείχε στην εταιρεία που διαχειρίζεται την πλατφόρμα Truth Social.
Παραμένει άγνωστο ποιος πρότεινε τη Ζακαράια, αν και ο Τραμπ είχε εκφράσει λίγες ημέρες νωρίτερα την πρόθεσή του να προχωρήσει στην αντικατάσταση της Καρολάιν Λέβιτ. Η Ζακαράια ανταποκρίθηκε θετικά στην αρχική προσέγγιση και επικοινώνησε ξανά με τον πρόεδρο την Τετάρτη, προκειμένου να τον διαβεβαιώσει ότι η αποχώρησή της από την Trump Media & Technology Group δεν θα δημιουργούσε προβλήματα στην εταιρεία.
Ο Τραμπ ζήτησε επίσης τη γνώμη της Λέβιτ και ανώτερων στελεχών του Λευκού Οίκου. Η προσωπάρχης του, Σούζι Γουάιλς, δεν ήταν παρούσα κατά το πρώτο τηλεφώνημα προς τη Ζακαράια, αλλά ενημερώθηκε στη συνέχεια για την επικοινωνία τους.
Μεταξύ αυτών ήταν και η απόφασή του να ζητήσει την παραίτηση της πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, την οποία η Ζακαράια ανακοίνωσε στη συνέχεια δημοσίως.
«Ζητήσαμε από την πρέσβη Γκιλφόιλ να υποβάλει την παραίτησή της. Υπήρξε πολύτιμο μέλος της ομάδας μας και της ευχόμαστε καλή επιτυχία» ανέφερε χαρακτηριστικά η Ζακαράια.
Τα... ιδιαίτερα του Τραμπ πριν την ενημέρωσηΣύμφωνα με πληροφορίες της New York Post, ο Τραμπ κάλεσε τη Ζακαράια στο Οβάλ Γραφείο λίγο πριν από την προγραμματισμένη για τις 9:30 το πρωί ενημέρωση, με αποτέλεσμα η νέα εκπρόσωπος να καθυστερήσει ελαφρώς την εμφάνισή της. Κατά τη συνάντησή τους, ο Αμερικανός πρόεδρος της ζήτησε να αξιοποιήσει το αυξημένο ενδιαφέρον των δημοσιογράφων για το ντεμπούτο της, προκειμένου να αναδείξει τα επιτεύγματα της κυβέρνησής του.
Ακολουθώντας τις οδηγίες του, η Ζακαράια αφιέρωσε τα πρώτα οκτώ λεπτά της ενημέρωσης σε μια εκτενή παρουσίαση του κυβερνητικού έργου, χαρακτηρίζοντας τον Τραμπ «δραστήριο πρόεδρο» και υποστηρίζοντας ότι η συμμετοχή στις συγκεντρώσεις του βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Παράλληλα, παρέθεσε θετικά οικονομικά στοιχεία για τις αυξήσεις των μισθών, τις τιμές των φαρμάκων, την απασχόληση και την παραγωγή ενέργειας.
Katie Zacharia visibly ‘nervous’ in first White House press briefing https://t.co/8uXkh4FpdL https://t.co/vNW7jUZ7Co— New York Post (@nypost) October 13, 2026
Η πρώτη της εμφάνιση, ωστόσο, αποδείχθηκε ιδιαίτερα σύντομη, καθώς διήρκεσε συνολικά μόλις 13 λεπτά, εκ των οποίων μόνο τα έξι αφιερώθηκαν σε ερωτήσεις δημοσιογράφων.
Μάλιστα, η Ζακαράια έδωσε τον λόγο αποκλειστικά σε εκπροσώπους των Breitbart, Fox News και Daily Mail, ενώ φωτογραφία των σημειώσεών της αποκάλυψε ότι οι συγκεκριμένοι δημοσιογράφοι είχαν προεπιλεγεί.
Πώς ο Τραμπ επέλεξε τη Ζακαράια μέσα σε λίγες ημέρεςΗ σύντομη παρουσία της στο βήμα του Λευκού Οίκου ήρθε έπειτα από μια εξίσου ασυνήθιστα γρήγορη διαδικασία πρόσληψης, στην οποία ο Τραμπ είχε άμεση και καθοριστική συμμετοχή.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε στους συνεργάτες του ότι κάποιος του είχε προτείνει το όνομα της Ζακαράια για τη θέση της εκπροσώπου Τύπου.
Αφού παρακολούθησε τηλεοπτικές εμφανίσεις της, αποφάσισε να της τηλεφωνήσει παρουσία συμβούλων του, προκειμένου να διαπιστώσει αν θα ενδιαφερόταν να εγκαταλείψει τη θέση συμβούλου που κατείχε στην εταιρεία που διαχειρίζεται την πλατφόρμα Truth Social.
Παραμένει άγνωστο ποιος πρότεινε τη Ζακαράια, αν και ο Τραμπ είχε εκφράσει λίγες ημέρες νωρίτερα την πρόθεσή του να προχωρήσει στην αντικατάσταση της Καρολάιν Λέβιτ. Η Ζακαράια ανταποκρίθηκε θετικά στην αρχική προσέγγιση και επικοινώνησε ξανά με τον πρόεδρο την Τετάρτη, προκειμένου να τον διαβεβαιώσει ότι η αποχώρησή της από την Trump Media & Technology Group δεν θα δημιουργούσε προβλήματα στην εταιρεία.
Ο Τραμπ ζήτησε επίσης τη γνώμη της Λέβιτ και ανώτερων στελεχών του Λευκού Οίκου. Η προσωπάρχης του, Σούζι Γουάιλς, δεν ήταν παρούσα κατά το πρώτο τηλεφώνημα προς τη Ζακαράια, αλλά ενημερώθηκε στη συνέχεια για την επικοινωνία τους.
Την Παρασκευή πραγματοποιήθηκε η επίσημη συνέντευξη της Ζακαράια στο Οβάλ Γραφείο. Η Γουάιλς δεν κατάφερε να παραστεί, ωστόσο στη συνάντηση συμμετείχε ο διευθυντής Επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσέουνγκ. Σύμφωνα με τρεις πηγές, ο Τραμπ προσέφερε στη Ζακαράια τη θέση εκείνη τη στιγμή και ο Τσέουνγκ ενημέρωσε την Γουάιλς πριν από τη δημόσια ανακοίνωση της απόφασης.
Τέταρτη πηγή διέψευσε πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η Γουάιλς είχε μάθει για την επιλογή της Ζακαράια από τη Λέβιτ, διευκρινίζοντας ότι η πρώην εκπρόσωπος Τύπου δεν είχε επικοινωνήσει μαζί της καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας πρόσληψης.
Ωστόσο, απομακρύνθηκε μόλις λίγες εβδομάδες μετά την ανάληψη των καθηκόντων της, στο πλαίσιο αλλαγών στο προσωπικό που ακολούθησαν την αποπομπή της υπουργού Κρίστι Νόεμ και του Κόρεϊ Λεβαντόφσκι, ο οποίος λειτουργούσε ουσιαστικά ως προσωπάρχης της και φερόταν να διατηρεί ερωτική σχέση μαζί της.
Ο Λεβαντόφσκι, μιλώντας μέσω γραπτού μηνύματος στη New York Post, υποστήριξε ότι η Ζακαράια επιλέχθηκε για τη νέα θέση «λόγω των ικανοτήτων της και της ακλόνητης αφοσίωσής της στον πρόεδρο». Δεν απάντησε, ωστόσο, στο ερώτημα αν ήταν ο ίδιος εκείνος που είχε προτείνει το όνομά της στον Τραμπ.
Η ανακοίνωση της τοποθέτησής της έγινε την Παρασκευή, με τη Ζακαράια να αναλαμβάνει επισήμως καθήκοντα τη Δευτέρα.
Έτσι, είχε ουσιαστικά στη διάθεσή της μόλις μία ημέρα για να γνωρίσει τους νέους συνεργάτες της και να προετοιμαστεί για την πρώτη της εμφάνιση ενώπιον των δημοσιογράφων, η οποία πραγματοποιήθηκε υπό την προσωπική καθοδήγηση του Αμερικανού προέδρου.
Τέταρτη πηγή διέψευσε πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η Γουάιλς είχε μάθει για την επιλογή της Ζακαράια από τη Λέβιτ, διευκρινίζοντας ότι η πρώην εκπρόσωπος Τύπου δεν είχε επικοινωνήσει μαζί της καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας πρόσληψης.
Το παρελθόν της στο υπουργείο Εσωτερικής ΑσφάλειαςΗ Ζακαράια είναι δικηγόρος και συντηρητική πολιτική σχολιάστρια, ενώ νωρίτερα φέτος είχε εργαστεί για σύντομο χρονικό διάστημα ως εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας.
Ωστόσο, απομακρύνθηκε μόλις λίγες εβδομάδες μετά την ανάληψη των καθηκόντων της, στο πλαίσιο αλλαγών στο προσωπικό που ακολούθησαν την αποπομπή της υπουργού Κρίστι Νόεμ και του Κόρεϊ Λεβαντόφσκι, ο οποίος λειτουργούσε ουσιαστικά ως προσωπάρχης της και φερόταν να διατηρεί ερωτική σχέση μαζί της.
Ο Λεβαντόφσκι, μιλώντας μέσω γραπτού μηνύματος στη New York Post, υποστήριξε ότι η Ζακαράια επιλέχθηκε για τη νέα θέση «λόγω των ικανοτήτων της και της ακλόνητης αφοσίωσής της στον πρόεδρο». Δεν απάντησε, ωστόσο, στο ερώτημα αν ήταν ο ίδιος εκείνος που είχε προτείνει το όνομά της στον Τραμπ.
Η ανακοίνωση της τοποθέτησής της έγινε την Παρασκευή, με τη Ζακαράια να αναλαμβάνει επισήμως καθήκοντα τη Δευτέρα.
Έτσι, είχε ουσιαστικά στη διάθεσή της μόλις μία ημέρα για να γνωρίσει τους νέους συνεργάτες της και να προετοιμαστεί για την πρώτη της εμφάνιση ενώπιον των δημοσιογράφων, η οποία πραγματοποιήθηκε υπό την προσωπική καθοδήγηση του Αμερικανού προέδρου.
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