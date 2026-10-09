Αυτή είναι η νέα εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου: Ο Τραμπ επέλεξε την Κέιτι Ζακαράια ως αντικαταστάτρια της Κάρολαϊν Λέβιτ

Εργάζεται ως σύμβουλος επικοινωνίας στην Trump Media and Technology Group, η οποία διαχειρίζεται το Truth Social - Είχε εργαστεί για λίγο ως εκπρόσωπος Τύπου της τότε υπουργού Κρίστι Νοέμ στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας