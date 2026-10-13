Το πρώτο briefing της Κέιτ Ζακαράια ως εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, εκείνη ανακοίνωσε την αποπομπή Γκιλφόιλ

Πρώτη ημέρα στη δουλειά με ένα δύσκολο θέμα: Η θητεία της Κέιτι Ζακαράια στη θέση της εκπροσώπου της αμερικανικής προεδρίας άρχισε σήμερα με μια υπόθεση που μέσα σε λίγες ημέρες έφτασε να απασχολήσει σοβαρά τον Λευκό Οίκο.Πρόκειται, φυσικά, για την υπόθεση της Κίμπερλι Γκλιφόιλ, της πρεσβευτή των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα.Η Ζακαράια ανέβηκε στο βήμα για την πρώτη ενημέρωση των συντακτών της θητείας της μετά τις 09:30 της Τρίτης (τοπική ώρα, 16:30 στην Ελλάδα). Λίγο μετά, είπε στους συντάκτες ότι την παραίτηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ ζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά τα δημοσιεύματα της Wall Street Journal.«Ζητήσαμε από την πρέσβη Γκιλφόιλ να υποβάλει την παραίτησή της. Υπήρξε πολύτιμο μέλος της ομάδας μας και της ευχόμαστε καλή επιτυχία» ανέφερε χαρακτηριστικά η Ζακαράια.Δείτε το βίντεο:Χθες η Ζακαράια είχε αναλάβει τα καθήκοντα της εκπροσώπου σε αντικατάσταση της Κάρολαϊν Λέβιτ.