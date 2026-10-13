Κυβερνοεπίθεση σε πάνω από 350 σούπερ μάρκετ στη Γαλλία: Άγνωστη η ταυτότητα των δραστών που ανέβασαν τις θερμοκρασίες
Το περιστατικό ανέδειξε τα σοβαρά κενά ασφαλείας σε συστήματα που αλληλεπιδρούν με το διαδίκτυο - Καμία ομάδα δεν έχει αναλάβει ακόμα την ευθύνη, ενώ αγνοήθηκαν προειδοποιητικά σημάδια από τον Αύγουστο
Η κυβερνοεπίθεση στη Γαλλία επηρέασε τουλάχιστον 350 καταστήματα, μεταξύ των οποίων υποκαταστήματα των Carrefour, Monoprix, Intermarché και Coopérative U, αναδεικνύοντας τα σοβαρά κενά ασφαλείας που εξακολουθούν να υπάρχουν σε συσκευές και συστήματα, που είναι συνδεδεμένα στο διαδίκτυο.
Σε σούπερ μάρκετ του Παρισιού, εργαζόμενοι αναγκάστηκαν την Τρίτη να πετάξουν ολόκληρα κιβώτια με αλλοιωμένα κρέατα και κατεψυγμένα προϊόντα σε μεγάλους κάδους απορριμμάτων, καθώς τα ψυγεία είχαν πάψει να διατηρούν τις απαιτούμενες θερμοκρασίες.
Hackers forced the temperature of fridges and freezers in many French supermarkets up to 122 degrees Fahrenheit, causing fires and spoiling food at several hundred stores in a major cyber attack https://t.co/RIQ8Kmf62r pic.twitter.com/IgCKeWZkLY— Reuters (@Reuters) October 13, 2026
Παρά την έκταση της επίθεσης, κανείς δεν έχει αναλάβει μέχρι στιγμής την ευθύνη. Σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει την έρευνα και την οποία επικαλείται το Reuters, η απουσία ανάληψης της επίθεσης ή απαίτησης για λύτρα έχει προκαλέσει σοβαρά ερωτηματικά στους ερευνητές, καθώς οι κυβερνοεγκληματίες συνήθως επιχειρούν να αποκομίσουν οικονομικά οφέλη, ενώ ομάδες με πολιτικά κίνητρα σπεύδουν να αναλάβουν την ευθύνη για τις ενέργειές τους.
Πώς οι χάκερ κατάφεραν να ελέγξουν τα ψυγείαΣύμφωνα με τρεις ειδικούς κυβερνοασφάλειας, η επίθεση φαίνεται πως πραγματοποιήθηκε σχετικά εύκολα, καθώς αξιοποιήθηκαν αδυναμίες στο λογισμικό που χρησιμοποιούν τα συστήματα ψύξης.
Τα ψυγεία που επηρεάστηκαν, λειτουργούσαν με λογισμικό της δανέζικης εταιρείας Danfoss, η οποία ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι πολλές από τις συσκευές είχαν φτάσει στο τέλος της υποστηριζόμενης διάρκειας ζωής τους και δεν λάμβαναν πλέον ενημερώσεις ασφαλείας ή χρησιμοποιούσαν παρωχημένο λογισμικό. Η εταιρεία επισήμανε ότι είχε συστήσει στους πελάτες της να εγκαθιστούν τις τελευταίες ενημερώσεις και να αντικαθιστούν τα παλαιότερα συστήματα με νεότερες λύσεις.
It looks apocalyptic. It isn't. France, October 12: hackers took control of supermarket refrigerators, raising the temperature to 50°C. Over 500 stores affected (Intermarche, Super U, Carrefour). Cold chain broken, tons of food discarded. Not a shortage. It’s a targeted attack on… pic.twitter.com/XkB0f6kaEO— RadioGenoa (@RadioGenoa) October 13, 2026
Οι ευπάθειες, ωστόσο, δεν ήταν άγνωστες. Ήδη από τις 9 Αυγούστου, η εταιρεία κυβερνοασφάλειας Claroty είχε παρουσιάσει σοβαρά προβλήματα ασφαλείας στον ελεγκτή Danfoss AK-SM 800A, τα οποία θα μπορούσαν να επιτρέψουν σε εισβολείς να παρακάμψουν τη διαδικασία ταυτοποίησης και να εκτελέσουν εντολές στις συσκευές. Οι συγκεκριμένες ευπάθειες είχαν στο μεταξύ διορθωθεί με ενημερώσεις λογισμικού, ωστόσο πολλές επιχειρήσεις φαίνεται ότι δεν είχαν εγκαταστήσει τις απαραίτητες αναβαθμίσεις.
«Θα μπορούσε να είναι ακόμη και παιδιά που διασκεδάζουν»Αν και ο ακριβής τρόπος με τον οποίο οι δράστες απέκτησαν πρόσβαση στα συστήματα δεν έχει δημοσιοποιηθεί, ειδικοί εκτιμούν ότι η επίθεση κατέστη δυνατή εξαιτίας της μη εγκατάστασης ενημερώσεων ασφαλείας και της έκθεσης των συσκευών στο διαδίκτυο.
🔵#Parigi Le principali catene di supermercati francesi sono state colpite da un attacco informatico che ha messo fuori uso frigoriferi e congelatori in centinaia di negozi, costringendo quindi a buttare cibo fresco e surgelato per un valore di milioni di euro. pic.twitter.com/U7LNhzwuct— Rai Radio1 (@Radio1Rai) October 13, 2026
«Πρόκειται για τα βασικά μέτρα κυβερνοασφάλειας. Αν τα παραμελήσεις, καταλήγεις σε ένα χάος από χαλασμένα τρόφιμα», δήλωσε ο Κεν Μάνρο, εταίρος της βρετανικής εταιρείας Pen Test Partners. Όπως εξήγησε, οι γνωστές αδυναμίες των συστημάτων ουσιαστικά άφηναν ανοιχτή την πόρτα στους χάκερ, γεγονός που σημαίνει ότι πίσω από την επίθεση θα μπορούσαν να βρίσκονται ακόμη και νεαροί που απλώς πειραματίζονταν.
«Αν επρόκειτο για επίθεση κρατικού φορέα, γιατί να επηρεάσει μόνο ένα μέρος των γαλλικών ψυγείων; Υπάρχουν πολλές ακόμη χώρες με ψυγεία συνδεδεμένα στο διαδίκτυο», ανέφερε. Ο ίδιος εκτίμησε ότι η απουσία αιτήματος για λύτρα ή άλλης απαίτησης υποδηλώνει πως οι δράστες ενδεχομένως δεν είχαν αντιληφθεί το μέγεθος των οικονομικών απωλειών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν στις επιχειρήσεις.
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