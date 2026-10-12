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Γαλλία: Κυβερνοεπίθεση στα ψυγεία εκατοντάδων σούπερ μάρκετ - Καταστράφηκαν τρόφιμα, ζημιές εκατομμυρίων ευρώ
Γαλλία: Κυβερνοεπίθεση στα ψυγεία εκατοντάδων σούπερ μάρκετ - Καταστράφηκαν τρόφιμα, ζημιές εκατομμυρίων ευρώ
Οι χάκερ απέκτησαν εξ αποστάσεως πρόσβαση στα συστήματα ψύξης και ανέβασαν τη θερμοκρασία των ψυγείων - Περισσότερα από 200 καταστήματα επηρεάστηκαν, ενώ η Εισαγγελία του Παρισιού ξεκίνησε έρευνα
Μια πρωτοφανής κυβερνοεπίθεση έπληξε εκατοντάδες σούπερ μάρκετ στη Γαλλία, με χάκερ να αποκτούν πρόσβαση στα συστήματα ψύξης των καταστημάτων και να μεταβάλλουν εξ αποστάσεως τις θερμοκρασίες, προκαλώντας την καταστροφή μεγάλων ποσοτήτων κατεψυγμένων τροφίμων και οικονομικές ζημιές εκατομμυρίων ευρώ.
Οι μεγάλες αλυσίδες λιανεμπορίου Intermarché και Coopérative U επιβεβαίωσαν τη Δευτέρα (12/10) στη γαλλική εφημερίδα Le Figaro ότι δέχθηκαν κυβερνοεπίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας από Κυριακή προς Δευτέρα, με στόχο τις ψυκτικές εγκαταστάσεις των καταστημάτων τους.
Παρότι τα αίτια και οι συνθήκες της επίθεσης παραμένουν αδιευκρίνιστα, οι συνέπειές της ήταν άμεσες, καθώς σημαντικές ποσότητες κατεψυγμένων προϊόντων χρειάστηκε να καταστραφεί.
Στόχος της κυβερνοεπίθεσης ήταν το λογισμικό της δανέζικης εταιρείας Danfoss, το οποίο χρησιμοποιείται για τη διαχείριση μεγάλου μέρους των ψυκτικών εγκαταστάσεων στα γαλλικά σούπερ μάρκετ.
Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι δράστες εκμεταλλεύτηκαν παλαιότερες εκδόσεις του λογισμικού και κατάφεραν να αποκτήσουν τον έλεγχο της λειτουργίας απόψυξης των συστημάτων. Μέσω αυτής της δυνατότητας, φέρονται να τροποποίησαν εξ αποστάσεως τις θερμοκρασίες των ψυγείων, θέτοντας σε κίνδυνο τη σωστή συντήρηση χιλιάδων τροφίμων.
Η επίθεση εκτιμάται ότι επηρέασε λιγότερα από 100 καταστήματα της Coopérative U, ενώ η Intermarché υπολογίζει ότι επλήγησαν μεταξύ 150 και 200 σούπερ μάρκετ.
Ο όμιλος Groupement Mousquetaires, στον οποίο ανήκει η Intermarché, εκτιμά τις οικονομικές απώλειες σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να έχει ακόμη ολοκληρωθεί η ακριβής αποτίμηση των ζημιών.
Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), η Εισαγγελία του Παρισιού φέρεται να έχει ξεκινήσει αυτεπάγγελτη έρευνα για την κυβερνοεπίθεση.
Το γαλλικό υπουργείο Εμπορίου ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με τις αλυσίδες λιανεμπορίου που επλήγησαν, διευκρινίζοντας ότι προς το παρόν δεν διαθέτει πρόσθετες πληροφορίες.
Οι μεγάλες αλυσίδες λιανεμπορίου Intermarché και Coopérative U επιβεβαίωσαν τη Δευτέρα (12/10) στη γαλλική εφημερίδα Le Figaro ότι δέχθηκαν κυβερνοεπίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας από Κυριακή προς Δευτέρα, με στόχο τις ψυκτικές εγκαταστάσεις των καταστημάτων τους.
Παρότι τα αίτια και οι συνθήκες της επίθεσης παραμένουν αδιευκρίνιστα, οι συνέπειές της ήταν άμεσες, καθώς σημαντικές ποσότητες κατεψυγμένων προϊόντων χρειάστηκε να καταστραφεί.
Στόχος της κυβερνοεπίθεσης ήταν το λογισμικό της δανέζικης εταιρείας Danfoss, το οποίο χρησιμοποιείται για τη διαχείριση μεγάλου μέρους των ψυκτικών εγκαταστάσεων στα γαλλικά σούπερ μάρκετ.
Πώς οι χάκερ αύξησαν τη θερμοκρασία στα ψυγεία
Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι δράστες εκμεταλλεύτηκαν παλαιότερες εκδόσεις του λογισμικού και κατάφεραν να αποκτήσουν τον έλεγχο της λειτουργίας απόψυξης των συστημάτων. Μέσω αυτής της δυνατότητας, φέρονται να τροποποίησαν εξ αποστάσεως τις θερμοκρασίες των ψυγείων, θέτοντας σε κίνδυνο τη σωστή συντήρηση χιλιάδων τροφίμων.
Η επίθεση εκτιμάται ότι επηρέασε λιγότερα από 100 καταστήματα της Coopérative U, ενώ η Intermarché υπολογίζει ότι επλήγησαν μεταξύ 150 και 200 σούπερ μάρκετ.
Ο όμιλος Groupement Mousquetaires, στον οποίο ανήκει η Intermarché, εκτιμά τις οικονομικές απώλειες σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να έχει ακόμη ολοκληρωθεί η ακριβής αποτίμηση των ζημιών.
Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), η Εισαγγελία του Παρισιού φέρεται να έχει ξεκινήσει αυτεπάγγελτη έρευνα για την κυβερνοεπίθεση.
Έρευνα από την Εισαγγελία του Παρισιού
Το γαλλικό υπουργείο Εμπορίου ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με τις αλυσίδες λιανεμπορίου που επλήγησαν, διευκρινίζοντας ότι προς το παρόν δεν διαθέτει πρόσθετες πληροφορίες.
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