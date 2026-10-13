Ο δισεκατομμυριούχος Μάικλ Ντελ υπερασπίζεται τη γυναίκα του μετά τα προσβλητικά σχόλια για την εμφάνισή της στον Λευκό Οίκο
Ο ιδρυτής της Dell αναδημοσίευσε μηνύματα στα social media που καταδίκαζαν τις άδικες επιθέσεις στην 62χρονη Σούζαν Ντελ – «Είναι αηδιαστικό», σχολίασε ο Έρικ Τραμπ
Ο 61χρονος επιχειρηματίας επέλεξε να αναδείξει τα τελευταία 24ωρα που εξήραν τη φιλανθρωπική προσφορά της οικογένειάς του, ευχαριστώντας παράλληλα όσους στάθηκαν στο πλευρό της 62χρονης συζύγου του.
Οι διαδικτυακές επιθέσεις προκλήθηκαν μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών και βίντεο από την εκδήλωση στην Ουάσινγκτον, όπου το ζευγάρι παρουσίασε δωρεά ύψους 6,25 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την οικονομική ενίσχυση 25 εκατομμυρίων παιδιών. Αντί όμως η συζήτηση να επικεντρωθεί στη δωρεά, αρκετοί χρήστες σχολίασαν επικριτικά την εμφάνιση της Σούζαν Ντελ, προκαλώντας αντιδράσεις, μεταξύ άλλων και από τον γιο του Αμερικανού προέδρου, Έρικ Τραμπ.
Susan Dell, wife of Dell Technologies CEO Michael Dell, encouraged families to register for Trump Accounts while speaking alongside the president on Wednesday. After Mrs. Dell’s speech, President Trump asked Mr. Dell whether his wife was considering running for office and gave… pic.twitter.com/PpkdkeNwHR— CBS News (@CBSNews) October 7, 2026
«Έδωσαν δισεκατομμύρια στα παιδιά και ο κόσμος σχολιάζει την εμφάνισή της»
Τα σχόλια προκάλεσαν αντιδράσεις από χρήστες που υπερασπίστηκαν τη Σούζαν Ντελ, υπογραμμίζοντας το μέγεθος της φιλανθρωπικής προσφοράς του ζευγαριού. Ο συντηρητικός σχολιαστής Μάικ Τσερνόβιτς έγραψε στην πλατφόρμα X: «Η οικογένεια Ντελ έδωσε 7 δισεκατομμύρια δολάρια απευθείας σε παιδιά στην Αμερική. Και αντί για ευγνωμοσύνη, γίνεται μεγάλη συζήτηση για την εμφάνιση μιας γυναίκας 62 ετών».
Ανάλογες τοποθετήσεις εμφανίστηκαν κάτω από αναρτήσεις που επέκριναν τη Σούζαν, με ορισμένους γονείς να αναφέρουν ότι τα παιδιά τους είχαν ήδη επωφεληθεί από τη δωρεά.
«Ξαφνικά εμφανίστηκαν 250 δολάρια από την Dell για καθένα από τα δύο αγόρια μου. Από εδώ και πέρα θα κάνω ό,τι μπορώ για να τους στηρίξω. Ποιος άλλος έκανε αυτό που έκαναν εκείνοι; Κανείς», έγραψε ένας χρήστης, προσθέτοντας: «Είναι πραγματικά απίστευτο πόσο κακοί και γεμάτοι έπαρση μπορούν να είναι οι άνθρωποι».
Ένας άλλος σχολίασε: «Ο εγγονός μου έλαβε 250 δολάρια στον λογαριασμό Trump από τη Σούζαν Ντελ. Παρακαλώ, αφήστε αυτή τη γυναίκα ήσυχη». Ο Μάικλ Ντελ αναδημοσίευσε και τα δύο τελευταία μηνύματα, συνοδεύοντάς τα από emoji με τα οποία εξέφραζε τις ευχαριστίες του.
Παρέμβαση και από τον γιο του Τραμπ: «Είναι αηδιαστικό και πρέπει να σταματήσει»
Στο πλευρό της Σούζαν Ντελ τάχθηκε και ο Έρικ Τραμπ, γιος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος καταδίκασε τις διαδικτυακές επιθέσεις με ανάρτησή του στο X. «Οι άνθρωποι είναι απαίσιοι. Η Σούζαν και ο Μάικλ Ντελ μόλις διέθεσαν 6,25 δισεκατομμύρια δολάρια στους λογαριασμούς Trump για 25 εκατομμύρια παιδιά, ώστε να έχουν κάτι να τα περιμένει όταν μεγαλώσουν. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές δωρεές στην αμερικανική ιστορία», έγραψε.
Στη συνέχεια εξέφρασε την αγανάκτησή του για τις επιθέσεις που δέχθηκε η 62χρονη. «Και ποια ήταν η απάντηση; Άγριες επιθέσεις εναντίον της. Έχω κουραστεί με αυτές τις ανοησίες. Ελάχιστοι άνθρωποι έχουν προσφέρει περισσότερα στη φιλανθρωπία. Είναι αηδιαστικό και πρέπει να σταματήσει», ανέφερε. Ο Έρικ Τραμπ ολοκλήρωσε την ανάρτησή του απευθυνόμενος προσωπικά στη Σούζαν: «Εκ μέρους της συντριπτικής πλειονότητας των ανθρώπων αυτής της χώρας: Σε ευχαριστούμε! Είσαι καταπληκτική!».
People are awful. Susan and Michael Dell just put $6.25 billion into Trump Accounts for 25 million kids so they’ll have something waiting for them when they grow up—one of, if not the largest private donation in American History.— Eric Trump (@EricTrump) October 12, 2026
The response? Vicious attacks on her.
I’m tired… https://t.co/RSMvdtXFUb
Τα ευχαριστήρια γράμματα από παιδιά
Ο Μάικλ Ντελ επέλεξε επίσης να δημοσιοποιήσει αρκετά από τα ευχαριστήρια γράμματα που είχε ήδη λάβει η οικογένειά του από παιδιά που επωφελήθηκαν από τη δωρεά. Σε ένα από αυτά, γραμμένο με παιδικό γραφικό χαρακτήρα, αναφερόταν: «Αγαπητή οικογένεια Ντελ, σας ευχαριστώ για τα χρήματα στον λογαριασμό Trump που έχω. Είμαι πολύ χαρούμενος που αποταμιεύω για το μέλλον μου». Σε άλλο γράμμα, ένα οκτάχρονο κορίτσι από την Αριζόνα σημείωνε: «Είμαι ευγνώμων για τα χρήματα που βάλατε στον λογαριασμό μου. Σας ευχαριστώ που με βοηθάτε να αποταμιεύω για το μέλλον μου».
Η πρωτοβουλία του ζευγαριού είχε ανακοινωθεί το 2025 από το Ίδρυμα Michael & Susan Dell και αφορά την οικονομική ενίσχυση 25 εκατομμυρίων παιδιών μέσω των λεγόμενων «Trump Accounts», ενός προγράμματος που χρηματοδοτείται επίσης από το αμερικανικό Δημόσιο. Οι λογαριασμοί αυτοί δημιουργούνται για παιδιά κάτω των 18 ετών που διαθέτουν αριθμό κοινωνικής ασφάλισης στις ΗΠΑ. Τα χρήματα επενδύονται με στόχο την αύξηση της αξίας τους σε βάθος χρόνου, ενώ οι δικαιούχοι δεν μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στα κεφάλαια πριν από τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους.
Από μια γνωριμία στα τυφλά στη δημιουργία μιας αυτοκρατορίας
Ο Μάικλ και η Σούζαν Ντελ γνωρίστηκαν το 1988, σε ένα ραντεβού στα τυφλά, την περίοδο που η εταιρεία του επιχειρηματία βρισκόταν ακόμη στα πρώτα στάδια της ανάπτυξής της.
Ο Μάικλ Ντελ είχε ιδρύσει την εταιρεία του σε ηλικία μόλις 19 ετών, ξεκινώντας με κεφάλαιο 1.000 δολαρίων. Στη συνέχεια κατάφερε να δημιουργήσει μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις τεχνολογίας στον κόσμο. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1989 και έχει αποκτήσει τέσσερα παιδιά, τρεις κόρες, την Αλέξα, την Κίρα και τη Ζιλιέτ, και έναν γιο, τον Ζάκαρι.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Forbes που επικαλείται το δημοσίευμα, η προσωπική περιουσία του Ντελ προσεγγίζει τα 300 δισεκατομμύρια δολάρια.
Η Σούζαν Ντελ έχει αναπτύξει δική της δραστηριότητα στον χώρο της φιλανθρωπίας. Στο παρελθόν είχε επίσης συμμετάσχει στο Συμβούλιο Φυσικής Κατάστασης και Αθλητισμού του πρώην Αμερικανού προέδρου Τζορτζ Μπους του νεότερου, το οποίο είχε στόχο την προώθηση της σωματικής άσκησης και ενός υγιεινού τρόπου ζωής για τους Αμερικανούς.
Το ζευγάρι ίδρυσε το 1999 το Michael & Susan Dell Foundation, μέσω του οποίου έχει υποστηρίξει πολυάριθμες δράσεις για τα παιδιά, την εκπαίδευση και την κοινωνική ανάπτυξη.
I just had to say this to get it off my chest.— Brian Krassenstein (@krassenstein) October 10, 2026
To everybody who has been attacking Susan Dell, a 62 year-old mother of four who just donated billions of dollars to help young American families, f—k off.
You are no better than Donald Trump, who constantly attacks women for no… pic.twitter.com/j7oTZl0nhJ
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr