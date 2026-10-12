Νέες συμπλοκές ανάμεσα σε νεαρούς διαδηλωτές και αστυνομικούς στις Βρυξέλλες, τουλάχιστον 10 συλλήψεις

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Τουλάχιστον 10 ανήλικοι συνελήφθησαν σήμερα Δευτέρα στις Βρυξέλλες έπειτα από συμπλοκές που ξέσπασαν για άλλη μια φορά με την αστυνομία, στο περιθώριο συγκεντρώσεων νέων, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν σε κάλεσμα στο Διαδίκτυο.Τα γεγονότα εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι, στη συνοικία του σιδηροδρομικού σταθμού Midi, του μεγαλύτερου στις Βρυξέλλες, ο οποίος έγινε επίσης την Παρασκευή θέατρο βανδαλισμών, μεταξύ άλλων με, στο περιθώριο μιας διαδήλωσης των συνδικάτων εναντίον των μέτρων λιτότητας.Δεκαέξι ανήλικοι συνελήφθησαν τότε και οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη.Σύμφωνα με την αστυνομία, το Σαββατοκύριακο κυκλοφόρησαν νέες προσκλήσεις για διαδηλώσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γεγονός που οδήγησε τις αρχές να διεξάγουν αυστηρότερους ελέγχους σήμερα το πρωί στο κέντρο της βελγικής πρωτεύουσας.Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, που παρουσιάστηκαν ως «ενέργειες πρόληψης», κατασχέθηκαν επικίνδυνα αντικείμενα που θα μπορούσαν να εκτοξευτούν εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων, ιδίως, σύμφωνα πάντα με την αστυνομία.Έπειτα από ελέγχους που διενεργήθηκαν στο κέντρο της πόλης, ομάδες ατόμων μετακινήθηκαν κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό Midi.«Κατά τη διάρκεια της επέμβασής τους, οι αστυνομικοί βρέθηκαν στο στόχαστρο ρίψεων αντικειμένων και οικοδομικών υλικών από αρκετά άτομα, ορισμένα εκ των οποίων είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους», εξήγησε η αστυνομία.Η αστυνομία είχε αναπτύξει ισχυρές δυνάμεις την Παρασκευή στις Βρυξέλλες, καθώς η διαδήλωση των συνδικάτων, η οποία είχε προγραμματιστεί εδώ και καιρό, πραγματοποιήθηκε εν μέσω των κινητοποιήσεων διαμαρτυρίας των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.Αυτές οι κινητοποιήσεις σημαδεύτηκαν από βίαια επεισόδια στη Λιέγη, στο ανατολικό Βέλγιο, από την 1η έως την 7η Οκτωβρίου, με την αστυνομία να προχωρά σεκατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.