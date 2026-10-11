Η κυβέρνηση Τραμπ έχει τη νομική εξουσία για την εφαρμογή της συμφωνίας του ντίζελ με τη Ρωσία, λέει ο Μπέσεντ
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Η κυβέρνηση Τραμπ έχει τη νομική εξουσία για την εφαρμογή της συμφωνίας του ντίζελ με τη Ρωσία, λέει ο Μπέσεντ

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ ανέφερε πως η συμφωνία με τη Ρωσία είναι καλή για τους Αμερικανούς

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει τη νομική εξουσία για την εφαρμογή της συμφωνίας του ντίζελ με τη Ρωσία, λέει ο Μπέσεντ
Η κυβέρνηση Τραμπ θα εφαρμόσει τη συμφωνία προμήθειας ντίζελ από τη Ρωσία υπό το πλαίσιο της υπάρχουσας νομικής εξουσίας, δήλωσε στο Fox News ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, προσθέτοντας ότι η συμφωνία που ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ την Παρασκευή, είναι καλή για τους Αμερικανούς.

«Θα το κάνουμε με το σύνολο της νομικής εξουσίας που έχουμε. Έτσι, γνωρίζετε ότι ο καθένας στο Κογκρέσο που λέει ότι είτε είναι ένα παλιό νομοσχέδιο ή το νομοσχέδιο Λίντσεϊ Γκράχαμ που μας απαγορεύει να το κάνουμε, είναι λάθος», δήλωσε ο Μπέσετ στην τηλεοπτική εκπομπή Fox & Friends.

«Είναι καλό για τους Αμερικανούς, μειώνοντας τις τιμές πετρελαίου», πρόσθεσε ο Μπέσεντ.

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