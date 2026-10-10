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Ο κυκλώνας Ισαΐας σάρωσε Φλόριντα και Αλαμπάμα: Μπλακ άουτ, πεσμένα δέντρα και κλειστοί δρόμοι
Πάνω από 700.000 άνθρωποι έμειναν χωρίς ρεύμα στις δυο πολιτείες - Το φαινόμενο εξασθενεί, αλλά παραμένουν οι κίνδυνοι
Αυτήν τη στιγμή ο Ισαΐας βρισκόταν 170 χιλιόμετρα νότια του Μπέρμινγχαμ στην Αλαμπάμα, πρόσθεσε το NHC, συνοδευόμενος από ανέμους που έπνεαν με ταχύτητα έως 55 χιλιομέτρων την ώρα.
DRAMATIC VIDEO: The Rest and Relax Inn wasn't so peaceful as Hurricane #Isaias ripped the roof right off the building. Damaging winds knocked out power to tens of thousands of customers near Pensacola, FL. #Flwx pic.twitter.com/8urmNuV6y8— WeatherNation (@WeatherNation) October 10, 2026
Νωρίτερα η υπηρεσία διαχείρισης κρίσεων της Αλαμπάμα ανακοίνωσε ότι κατά το πέρασμά του ο κυκλώνας έριξε δέντρα και καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος, καθιστώντας επισφαλείς τις μετακινήσεις στους δρόμους όλης της Κομητείας Χιούστον, για την οποία είχε εκδοθεί προειδοποίηση για ξαφνικές πλημμύρες.
"Λογω του αντίκτυπου του κυκλώνα Ισαΐας, όλοι οι δρόμοι της Κομητείας Χιούστον είναι κλειστοί μέχρι νεωτέρας", ανέφερε σε ανάρτησή της στο X. "Οι δρόμοι θα παραμείνουν κλειστοί έως ότου κριθούν ασφαλείς οι συνθήκες για μετακινήσεις", πρόσθετε.
🚨🇺🇸 WTF... Hurricane Isaias is so strong it’s breaking street signs in half— Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 10, 2026
The NHC just bumped its winds up to 100 mph as the storm pushes inland as a Category 2, with life-threatening storm surge still flooding the Gulf Coast.
If your area is under a warning, this is the…
Ερωτηθείς νωρίτερα σήμερα σχετικά με τις προετοιμασίες για τον κυκλώνα, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο: "Τον παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά, τον κυκλώνα" και πρόσθεσε ότι η κατάσταση είναι "υπό έλεγχο".
Πάνω από 430.000 άνθρωποι στη Φλόριντα και σχεδόν 297.000 στην Αλαμπάμα αντιμετώπισαν διακοπή ρεύματος όταν η καταιγίδα έφτασε στη στεριά, σύμφωνα με τον ιστότοπο Poweroutage.us.
ISAIAS UNLEASHED 🌀: Hurricane-force winds are hammering Destin, Florida, where FOX Weather Senior Correspondent Robert Ray is braving the blast as dangerous Category 3 Hurricane Isaias bears down on the Gulf Coast just hours before landfall. pic.twitter.com/OTtDUyEaHY— FOX Weather (@foxweather) October 9, 2026
Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης της Φλόριντα είχαν συστήσει νωρίτερα στους κατοίκους να αναζητήσουν ασφαλή τοποθεσία εκεί όπου βρίσκονταν και να επαγρυπνούν για συνθήκες κυκλώνα στον βορρά της πολιτείας μετά την άφιξη του Ισαΐας στη στεριά ως κυκλώνα κατηγορίας 2.
DESTRUCTION REVEALED ‼️: Numerous camper vans are flipped over after Hurricane Isaias whipped through Navarre Beach, Florida, bringing damaging wind gusts, torrential rainfall and life-threatening flooding. Isaias made landfall Friday as a Category 2 hurricane near Destin,… pic.twitter.com/VTjXJtnFyQ— FOX Weather (@foxweather) October 10, 2026
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