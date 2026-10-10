Ο κυκλώνας Ισαΐας σάρωσε Φλόριντα και Αλαμπάμα: Μπλακ άουτ, πεσμένα δέντρα και κλειστοί δρόμοι

Πάνω από 700.000 άνθρωποι έμειναν χωρίς ρεύμα στις δυο πολιτείες - Το φαινόμενο εξασθενεί, αλλά παραμένουν οι κίνδυνοι

Ισαΐας αποδυναμώθηκε στην κατηγορία του μετατροπικού κυκλώνα, ύστερα από γρήγορη εξασθένηση των ανέμων που τον συνοδεύουν μετά την άφιξή του νωρίτερα σήμερα στη στεριά στις ακτές της



Αυτήν τη στιγμή ο Ισαΐας βρισκόταν 170 χιλιόμετρα νότια του Μπέρμινγχαμ στην







Νωρίτερα η υπηρεσία διαχείρισης κρίσεων της Αλαμπάμα ανακοίνωσε ότι κατά το πέρασμά του ο κυκλώνας έριξε δέντρα και καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος, καθιστώντας επισφαλείς τις μετακινήσεις στους δρόμους όλης της Κομητείας Χιούστον, για την οποία είχε εκδοθεί προειδοποίηση για ξαφνικές πλημμύρες.











Κλείσιμο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο: "Τον παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά, τον κυκλώνα" και πρόσθεσε ότι η κατάσταση είναι "υπό έλεγχο".



Πάνω από 430.000 άνθρωποι στη Φλόριντα και σχεδόν 297.000 στην Αλαμπάμα αντιμετώπισαν διακοπή ρεύματος όταν η καταιγίδα έφτασε στη στεριά, σύμφωνα με τον ιστότοπο Poweroutage.us.







αποδυναμώθηκε στην κατηγορία του μετατροπικού, ύστερα από γρήγορη εξασθένηση των ανέμων που τον συνοδεύουν μετά την άφιξή του νωρίτερα σήμερα στη στεριά στις ακτές της Φλόριντα ως κυκλώνα κατηγορίας 2, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων (NHC) των ΗΠΑ, το οποίο προέβλεψε σε νεότερη ενημέρωσή του αργή εξασθένηση για σήμερα και τη διάλυσή του αύριο, Κυριακή.Αυτήν τη στιγμή ο Ισαΐας βρισκόταν 170 χιλιόμετρα νότια του Μπέρμινγχαμ στην Αλαμπάμα , πρόσθεσε το NHC, συνοδευόμενος από ανέμους που έπνεαν με ταχύτητα έως 55 χιλιομέτρων την ώρα.Νωρίτερα η υπηρεσία διαχείρισης κρίσεων της Αλαμπάμα ανακοίνωσε ότι κατά το πέρασμά του ο κυκλώνας έριξε δέντρα και καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος, καθιστώντας επισφαλείς τις μετακινήσεις στους δρόμους όλης της Κομητείας Χιούστον, για την οποία είχε εκδοθεί προειδοποίηση για ξαφνικές πλημμύρες."Λογω του αντίκτυπου του κυκλώνα Ισαΐας, όλοι οι δρόμοι της Κομητείας Χιούστον είναι κλειστοί μέχρι νεωτέρας", ανέφερε σε ανάρτησή της στο X. "Οι δρόμοι θα παραμείνουν κλειστοί έως ότου κριθούν ασφαλείς οι συνθήκες για μετακινήσεις", πρόσθετε.Ερωτηθείς νωρίτερα σήμερα σχετικά με τις προετοιμασίες για τον κυκλώνα, ο πρόεδροςδήλωσε σε δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο: "Τον παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά, τον κυκλώνα" και πρόσθεσε ότι η κατάσταση είναι "υπό έλεγχο".Πάνω από 430.000 άνθρωποι στη Φλόριντα και σχεδόν 297.000 στην Αλαμπάμα αντιμετώπισανόταν η καταιγίδα έφτασε στη στεριά, σύμφωνα με τον ιστότοπο Poweroutage.us.

"Στη Φλόριντα και την Αλαμπάμα έχει εγκριθεί η κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης για να διασφαλιστεί ότι ομοσπονδιακοί πόροι είναι διαθέσιμοι για την ανταπόκριση στον Ισαΐας", ανέφερε επίσης σε ανάρτησή του στο X ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Μαρκγουέιν Μάλιν.



Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης της Φλόριντα είχαν συστήσει νωρίτερα στους κατοίκους να αναζητήσουν ασφαλή τοποθεσία εκεί όπου βρίσκονταν και να επαγρυπνούν για συνθήκες κυκλώνα στον βορρά της πολιτείας μετά την άφιξη του Ισαΐας στη στεριά ως κυκλώνα κατηγορίας 2.



