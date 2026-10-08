Η Ρωσία διαψεύδει πως υπήρξε δεύτερο κρούσμα στο εργαστήριο κατά της πανώλης στη Σιβηρία
Η Ρωσία διαψεύδει πως υπήρξε δεύτερο κρούσμα στο εργαστήριο κατά της πανώλης στη Σιβηρία
Υπενθυμίζεται πως μία εργαζόμενη του ινστιτούτου άφησε την τελευταία της πνοή
Η εποπτική αρχή της Ρωσίας στον τομέα της υγείας ανακοίνωσε σήμερα ότι είναι ψευδείς οι πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες δεύτερο πρόσωπο νόσησε μετά τον θάνατο εργαζόμενης σε εργαστήριο ερευνητικού ινστιτούτου κατά της πανώλης το οποίο βρίσκεται στη Σιβηρία.
Επίσης πρόσθεσε ότι ολοκληρώθηκαν τα προληπτικά μέτρα που ελήφθησαν για όλους τους ανθρώπους με τους οποίους είχε έρθει σε επαφή η εργαζόμενη στο εργαστήριο που πέθανε την περασμένη εβδομάδα και ότι δεν εντοπίστηκε κανένας επικίνδυνος παθογόνος μικροοργανισμός.
Επίσης πρόσθεσε ότι ολοκληρώθηκαν τα προληπτικά μέτρα που ελήφθησαν για όλους τους ανθρώπους με τους οποίους είχε έρθει σε επαφή η εργαζόμενη στο εργαστήριο που πέθανε την περασμένη εβδομάδα και ότι δεν εντοπίστηκε κανένας επικίνδυνος παθογόνος μικροοργανισμός.
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