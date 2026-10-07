Η Ρωσία ενημέρωσε τον ΠΟΥ για τον θάνατο εργαζόμενης σε ινστιτούτο για την πανώλη

Η

ενημέρωσε τον

για τον θάνατο εργαζόμενης σε εργαστήριο ερευνητικού ινστιτούτου κατά της

στη Σιβηρία την περασμένη εβδομάδα σύμφωνα με τις καθιερωμένες διαδικασίες, δήλωσε σήμερα ο

, κατηγορώντας τα μέσα ενημέρωσης ότι παρέχουν ψευδείς πληροφορίες για την υπόθεση.

Ο Πεσκόφ σχολίαζε ρεπορτάζ του ABC News ότι οι ΗΠΑ υπέβαλαν επίσημη

όσον αφορά τον χειρισμό από τη Ρωσία του εν λόγω θανάτου, παροτρύνοντας τη Μόσχα για μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με το περιστατικό.

Κανάλια στο Telegram και τοπικά μέσα ενημέρωσης είχαν μεταδώσει ότι νοσοκομεία του

επέβαλαν καραντίνα τριών εβδομάδων, ενώ η ρωσική υπηρεσία δημόσιας υγείας Rospotrebnadzor υπογράμμισε σε ανάρτησή της στο Telegram ότι «μια ψευδής πληροφορία κυκλοφορεί τώρα στο διαδίκτυο για την εφαρμογή ενός ενισχυμένου υγειονομικού και επιδημιολογικού καθεστώτος και αυστηρών περιορισμών στην περιοχή του Ιρκούτσκ».

Παράλληλα ο περιφερειακός κυβερνήτης Ιγκόρ Κόμπζεφ δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι αναλύσεις που έγιναν μετά τον θάνατό της από ειδική επιτροπή εμπειρογνωμόνων της Rospotrebnadzor δείχνουν ότι η νεαρή γυναίκα πέθανε από

Σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης «Ο Κόσμος της Βαϊκάλης», η γυναίκα αυτή, η

, ενδέχεται να είχε μολυνθεί από πνευμονική πανώλη μετά το σπάσιμο δοκιμαστικού σωλήνα.

Ο Πεσκόφ σημείωσε σήμερα ότι πολλά από τα ρεπορτάζ γύρω από το περιστατικό είναι ψευδή και ότι ο κόσμος θα πρέπει να στηρίζεται στις πληροφορίες που δίνονται στη δημοσιότητα από την κρατική υπηρεσία δημόσιας υγείας Rospotrebnadzor.

Χθες, Τρίτη, η ρωσική υπηρεσία δημόσιας υγείας ανακοίνωσε εξάλλου ότι δεν έχει αναφερθεί κανένα

μεταξύ αυτών που ήρθαν σε επαφή με την εργαζόμενη στο εργαστήριο του ινστιτούτου κατά της πανώλης που πέθανε και ντόπιοι δήλωσαν ότι οι ζωές τους μόλις και μετά βίας διαταράχθηκαν.

Ο Πεσκόφ σημείωσε επίσης ότι ως αυτήν τη στιγμή δεν έχει προγραμματιστεί τηλεφωνική συνομιλία ανάμεσα στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε χθες ότι θα μιλήσει «πολύ σύντομα» στον Πούτιν σχετικά με το θέμα αυτό.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε σήμερα ότι δεν διαθέτει πληροφορίες για αίτημα των ΗΠΑ προς τη Μόσχα για διευκρινίσεις σχετικά με τον ύποπτο θάνατο στη Σιβηρία της εργαζόμενης σε εργαστήριο ερευνητικού ινστιτούτου κατά της πανώλης.

«Δεν διαθέτω αυτήν την πληροφορία», αντέδρασε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ, όταν ρωτήθηκε για την αμερικανική ανακοίνωση.