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Η Ρωσία ενημέρωσε τον ΠΟΥ για τον θάνατο εργαζόμενης σε ινστιτούτο για την πανώλη
Η Ρωσία ενημέρωσε τον ΠΟΥ για τον θάνατο εργαζόμενης σε ινστιτούτο για την πανώλη
Ο Ντμίτρι Πεσκόφ σημείωσε σήμερα ότι πολλά από τα ρεπορτάζ γύρω από το περιστατικό είναι ψευδή και ότι ο κόσμος θα πρέπει να στηρίζεται στις πληροφορίες που δίνονται στη δημοσιότητα από την κρατική υπηρεσία δημόσιας υγείας Rospotrebnadzor
Η Ρωσία ενημέρωσε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) για τον θάνατο εργαζόμενης σε εργαστήριο ερευνητικού ινστιτούτου κατά της πανώλης στη Σιβηρία την περασμένη εβδομάδα σύμφωνα με τις καθιερωμένες διαδικασίες, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, κατηγορώντας τα μέσα ενημέρωσης ότι παρέχουν ψευδείς πληροφορίες για την υπόθεση.
Ο Πεσκόφ σχολίαζε ρεπορτάζ του ABC News ότι οι ΗΠΑ υπέβαλαν επίσημη διπλωματική διαμαρτυρία όσον αφορά τον χειρισμό από τη Ρωσία του εν λόγω θανάτου, παροτρύνοντας τη Μόσχα για μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με το περιστατικό.
Κανάλια στο Telegram και τοπικά μέσα ενημέρωσης είχαν μεταδώσει ότι νοσοκομεία του Ιρκούτσκ επέβαλαν καραντίνα τριών εβδομάδων, ενώ η ρωσική υπηρεσία δημόσιας υγείας Rospotrebnadzor υπογράμμισε σε ανάρτησή της στο Telegram ότι «μια ψευδής πληροφορία κυκλοφορεί τώρα στο διαδίκτυο για την εφαρμογή ενός ενισχυμένου υγειονομικού και επιδημιολογικού καθεστώτος και αυστηρών περιορισμών στην περιοχή του Ιρκούτσκ».
Παράλληλα ο περιφερειακός κυβερνήτης Ιγκόρ Κόμπζεφ δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι αναλύσεις που έγιναν μετά τον θάνατό της από ειδική επιτροπή εμπειρογνωμόνων της Rospotrebnadzor δείχνουν ότι η νεαρή γυναίκα πέθανε από «πνευμονία αδιευκρίνιστης» αιτιολογίας.
Σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης «Ο Κόσμος της Βαϊκάλης», η γυναίκα αυτή, η Ντάρια Σιπίλοβα, ενδέχεται να είχε μολυνθεί από πνευμονική πανώλη μετά το σπάσιμο δοκιμαστικού σωλήνα.
Ο Πεσκόφ σημείωσε σήμερα ότι πολλά από τα ρεπορτάζ γύρω από το περιστατικό είναι ψευδή και ότι ο κόσμος θα πρέπει να στηρίζεται στις πληροφορίες που δίνονται στη δημοσιότητα από την κρατική υπηρεσία δημόσιας υγείας Rospotrebnadzor.
Χθες, Τρίτη, η ρωσική υπηρεσία δημόσιας υγείας ανακοίνωσε εξάλλου ότι δεν έχει αναφερθεί κανένα κρούσμα πανώλης μεταξύ αυτών που ήρθαν σε επαφή με την εργαζόμενη στο εργαστήριο του ινστιτούτου κατά της πανώλης που πέθανε και ντόπιοι δήλωσαν ότι οι ζωές τους μόλις και μετά βίας διαταράχθηκαν.
Ο Πεσκόφ σημείωσε επίσης ότι ως αυτήν τη στιγμή δεν έχει προγραμματιστεί τηλεφωνική συνομιλία ανάμεσα στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε χθες ότι θα μιλήσει «πολύ σύντομα» στον Πούτιν σχετικά με το θέμα αυτό.
Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε σήμερα ότι δεν διαθέτει πληροφορίες για αίτημα των ΗΠΑ προς τη Μόσχα για διευκρινίσεις σχετικά με τον ύποπτο θάνατο στη Σιβηρία της εργαζόμενης σε εργαστήριο ερευνητικού ινστιτούτου κατά της πανώλης.
«Δεν διαθέτω αυτήν την πληροφορία», αντέδρασε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ, όταν ρωτήθηκε για την αμερικανική ανακοίνωση.
Ο Πεσκόφ σχολίαζε ρεπορτάζ του ABC News ότι οι ΗΠΑ υπέβαλαν επίσημη διπλωματική διαμαρτυρία όσον αφορά τον χειρισμό από τη Ρωσία του εν λόγω θανάτου, παροτρύνοντας τη Μόσχα για μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με το περιστατικό.
Κανάλια στο Telegram και τοπικά μέσα ενημέρωσης είχαν μεταδώσει ότι νοσοκομεία του Ιρκούτσκ επέβαλαν καραντίνα τριών εβδομάδων, ενώ η ρωσική υπηρεσία δημόσιας υγείας Rospotrebnadzor υπογράμμισε σε ανάρτησή της στο Telegram ότι «μια ψευδής πληροφορία κυκλοφορεί τώρα στο διαδίκτυο για την εφαρμογή ενός ενισχυμένου υγειονομικού και επιδημιολογικού καθεστώτος και αυστηρών περιορισμών στην περιοχή του Ιρκούτσκ».
Παράλληλα ο περιφερειακός κυβερνήτης Ιγκόρ Κόμπζεφ δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι αναλύσεις που έγιναν μετά τον θάνατό της από ειδική επιτροπή εμπειρογνωμόνων της Rospotrebnadzor δείχνουν ότι η νεαρή γυναίκα πέθανε από «πνευμονία αδιευκρίνιστης» αιτιολογίας.
Σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης «Ο Κόσμος της Βαϊκάλης», η γυναίκα αυτή, η Ντάρια Σιπίλοβα, ενδέχεται να είχε μολυνθεί από πνευμονική πανώλη μετά το σπάσιμο δοκιμαστικού σωλήνα.
Ο Πεσκόφ σημείωσε σήμερα ότι πολλά από τα ρεπορτάζ γύρω από το περιστατικό είναι ψευδή και ότι ο κόσμος θα πρέπει να στηρίζεται στις πληροφορίες που δίνονται στη δημοσιότητα από την κρατική υπηρεσία δημόσιας υγείας Rospotrebnadzor.
Χθες, Τρίτη, η ρωσική υπηρεσία δημόσιας υγείας ανακοίνωσε εξάλλου ότι δεν έχει αναφερθεί κανένα κρούσμα πανώλης μεταξύ αυτών που ήρθαν σε επαφή με την εργαζόμενη στο εργαστήριο του ινστιτούτου κατά της πανώλης που πέθανε και ντόπιοι δήλωσαν ότι οι ζωές τους μόλις και μετά βίας διαταράχθηκαν.
Ο Πεσκόφ σημείωσε επίσης ότι ως αυτήν τη στιγμή δεν έχει προγραμματιστεί τηλεφωνική συνομιλία ανάμεσα στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε χθες ότι θα μιλήσει «πολύ σύντομα» στον Πούτιν σχετικά με το θέμα αυτό.
Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε σήμερα ότι δεν διαθέτει πληροφορίες για αίτημα των ΗΠΑ προς τη Μόσχα για διευκρινίσεις σχετικά με τον ύποπτο θάνατο στη Σιβηρία της εργαζόμενης σε εργαστήριο ερευνητικού ινστιτούτου κατά της πανώλης.
«Δεν διαθέτω αυτήν την πληροφορία», αντέδρασε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ, όταν ρωτήθηκε για την αμερικανική ανακοίνωση.
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