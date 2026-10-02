Ο πρώην καγκελάριος Σρέντερ έγινε μέλος της διοίκησης ρωσικής εταιρείας λιανικού εμπορίου

Ο Σρέντερ ανέπτυξε στενές σχέσεις με τον Πούτιν κατά τη διάρκεια της θητείας του ως Γερμανός καγκελάριος από το 1998 έως το 2005 και δέχτηκε σφοδρή κριτική για αυτό





Ο Σρέντερ ανέπτυξε στενές σχέσεις με τον Πούτιν κατά τη διάρκεια της θητείας του ως Γερμανός καγκελάριος από το 1998 έως το 2005 και, στη συνέχεια, εργάστηκε για ρωσικές κρατικές εταιρείες.









Gerhard Schröder wird offenbar Aufsichtsrat beim russischen Ableger der deutschen Supermarktkette Globus. Der Altkanzler soll auf die Wichtigkeit wirtschaftlicher Beziehungen zu Russland hingewiesen haben. pic.twitter.com/4yn4CUNEw4 — DER SPIEGEL (@derspiegel) October 2, 2026





Ο ηλικίας 82 ετών πρώην καγκελάριος θα είναι υπεύθυνος για τη στήριξη της στρατηγικής ανάπτυξης της επιχείρησης και θα συμμετέχει στη συνολική διοίκηση, ανέφερε η Hyperglobus σε ανακοίνωσή της.



«Χάρη στην πολυετή συμμετοχή του στην πολιτική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της Ρωσίας, θα αποτελέσει ιδανική προσθήκη στο διοικητικό συμβούλιο και θα μας βοηθήσει να συνεχίσουμε την προσέγγισή μας που βασίζεται στον διάλογο», ανέφερε η πηγή, επικαλούμενη δήλωση του Τόμας Μπρουχ, ιδιοκτήτη της Hyperglobus και πρώην επικεφαλής της Globus.



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Ως καγκελάριος, ο Σρέντερ υποστήριξε τη σύσφιξη των ενεργειακών δεσμών με τη Ρωσία, κάτι που, σύμφωνα με τους επικριτές του, οδήγησε τη Γερμανία σε υπερβολική εξάρτηση από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο της Μόσχας. Αργότερα κατείχε υψηλόβαθμες θέσεις σε επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων η ρωσική κρατική πετρελαϊκή εταιρεία «Rosneft» και τα έργα του αγωγού φυσικού αερίου «Nord Stream».



«Είναι σημαντικό επιχειρηματίες όπως ο Τόμας Μπρουχ και εταιρείες όπως η Globus να συνεχίσουν να διατηρούν οικονομικούς δεσμούς και να επενδύουν στη Ρωσία», δήλωσε ο Σρέντερ στην ανακοίνωσή του.



«Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε έναν τόσο θεμελιώδη τομέα όπως η εξασφάλιση της τροφικής εφοδιαστικής αλυσίδας για τον πληθυσμό».



Ο Γερμανός πρώην καγκελάριος Γκέρχαρντ Σρέντερ , ο οποίος έχει δεχτεί κριτική για τις σχέσεις του με τη ρωσική επιχειρηματική κοινότητα και τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν , εντάχθηκε στο εποπτικό συμβούλιο της ρωσικής αλυσίδας λιανικού εμπορίου Hyperglobus, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία.Ο Σρέντερ ανέπτυξε στενές σχέσεις με τον Πούτιν κατά τη διάρκεια της θητείας του ως Γερμανός καγκελάριος από το 1998 έως το 2005 και, στη συνέχεια, εργάστηκε για ρωσικές κρατικές εταιρείες.Η Hyperglobus αποσχίστηκε από τη γερμανική Globus Holding το 2025 και, σύμφωνα με την Globus, είναι πλέον πλήρως ανεξάρτητη. Διαχειρίζεται περισσότερα από 20 ρωσικά σούπερ μάρκετ, τα οποία συνεχίζουν να χρησιμοποιούν το εμπορικό σήμα Globus.Η ανακοίνωση του διορισμού του Σρέντερ ήρθε τέσσερις ημέρες αφότου ο Πούτιν εξέδωσε διάταγμα με το οποίο έθεσε τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία μιας άλλης μεγάλης γερμανικής αλυσίδας λιανικής, της Metro, υπό προσωρινή διαχείριση. Πρόκειται για την τελευταία μιας σειράς κινήσεων εναντίον επιχειρήσεων από χώρες που έχουν υποστηρίξει την Ουκρανία εναντίον της Ρωσίας στον πόλεμο.Ο ηλικίας 82 ετών πρώην καγκελάριος θα είναι υπεύθυνος για τη στήριξη της στρατηγικής ανάπτυξης της επιχείρησης και θα συμμετέχει στη συνολική διοίκηση, ανέφερε η Hyperglobus σε ανακοίνωσή της.«Χάρη στην πολυετή συμμετοχή του στην πολιτική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της Ρωσίας, θα αποτελέσει ιδανική προσθήκη στο διοικητικό συμβούλιο και θα μας βοηθήσει να συνεχίσουμε την προσέγγισή μας που βασίζεται στον διάλογο», ανέφερε η πηγή, επικαλούμενη δήλωση του Τόμας Μπρουχ, ιδιοκτήτη της Hyperglobus και πρώην επικεφαλής της Globus.Υποστηρικτής των πιο στενών ενεργειακών δεσμών με τη ΡωσίαΩς καγκελάριος, ο Σρέντερ υποστήριξε τη σύσφιξη των ενεργειακών δεσμών με τη Ρωσία, κάτι που, σύμφωνα με τους επικριτές του, οδήγησε τη Γερμανία σε υπερβολική εξάρτηση από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο της Μόσχας. Αργότερα κατείχε υψηλόβαθμες θέσεις σε επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων η ρωσική κρατική πετρελαϊκή εταιρεία «Rosneft» και τα έργα του αγωγού φυσικού αερίου «Nord Stream».«Είναι σημαντικό επιχειρηματίες όπως ο Τόμας Μπρουχ και εταιρείες όπως η Globus να συνεχίσουν να διατηρούν οικονομικούς δεσμούς και να επενδύουν στη Ρωσία», δήλωσε ο Σρέντερ στην ανακοίνωσή του.«Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε έναν τόσο θεμελιώδη τομέα όπως η εξασφάλιση της τροφικής εφοδιαστικής αλυσίδας για τον πληθυσμό».

Όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία το 2022, η γερμανική κυβέρνηση στέρησε από τον Σρέντερ το δικαίωμα να διατηρεί γραφείο στη γερμανική βουλή και προσωπικό, τα οποία χρηματοδοτούνταν από τους φορολογούμενους, εν μέσω της δημόσιας κατακραυγής για τη συνεχιζόμενη εμπλοκή του σε ρωσικές επιχειρηματικές δραστηριότητες και την άρνησή του να καταδικάσει τον Πούτιν.



Ο Σρέντερ παραιτήθηκε εκείνη τη χρονιά από το διοικητικό συμβούλιο του πετρελαϊκού ομίλου «Rosneft» και εγκατέλειψε τα σχέδιά του να ενταχθεί στο διοικητικό συμβούλιο της «Gazprom».



Νωρίτερα φέτος, ο Πούτιν είχε δηλώσει ότι ο Σρέντερ θα ήταν ο συνομιλητής τον οποίο θα προτιμούσε για τις συνομιλίες σχετικά με τις νέες ρυθμίσεις ασφάλειας για την Ευρώπη, μια ιδέα που απορρίφθηκε αμέσως από την Ευρωπαϊκή Ένωση.



Το Κρεμλίνο ανέφερε τον Ιούνιο ότι ο Πούτιν και ο Σρέντερ είχαν πραγματοποιήσει μια φιλική κατ’ ιδίαν συνάντηση, χωρίς όμως να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.