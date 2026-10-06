Τουλάχιστον δύο νεκροί σε ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα
Τουλάχιστον δύο νεκροί σε ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα
Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι τα δύο πλήγματα είχαν στόχο μαχητές
Ισραηλινά πλήγματα στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον δύο Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας σήμερα, δήλωσαν υγειονομικοί αξιωματούχοι, προσθέτοντας ότι ένας εξ αυτών σκοτώθηκε πλησίον του νοσοκομείου Αλ Σίφα στην Πόλη της Γάζας και ο άλλος σε ξεχωριστό πλήγμα σε κοντινή απόσταση από εκεί.
Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε στο Reuters ότι τα δύο πλήγματα είχαν στόχο μαχητές. Τα πλήγματα αυτά σημειώθηκαν μία ημέρα πριν από την τρίτη επέτειο της επίθεσης υπό την ηγεσία της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ, που πυροδότησε την επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα.
Οι επιθέσεις υπό τη Χαμάς στοίχισαν τη ζωή σε περίπου 1.200 ανθρώπους, ενώ 251 άνθρωποι απήχθησαν και μεταφέρθηκαν στη Γάζα. Οι παλαιστινιακές αρχές δηλώνουν ότι περισσότεροι από 74.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στην επίθεση του Ισραήλ.
Το Ισραήλ, που υποστηρίζει ότι η Χαμάς επανεξοπλίζεται και εξαπολύει επιθέσεις παραβιάζοντας την εκεχειρία, έχει εντείνει τα πλήγματα κατά της οργάνωσης τις τελευταίες εβδομάδες.
Η Χαμάς αρνείται ότι προσπαθεί να εξαπολύσει επιθέσεις ή να ξαναχτίσει το οπλοστάσιό της και κατηγορεί το Ισραήλ ότι υπονομεύει την ειρηνευτική συμφωνία για τη Γάζα.
Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε στο Reuters ότι τα δύο πλήγματα είχαν στόχο μαχητές. Τα πλήγματα αυτά σημειώθηκαν μία ημέρα πριν από την τρίτη επέτειο της επίθεσης υπό την ηγεσία της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ, που πυροδότησε την επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα.
Οι επιθέσεις υπό τη Χαμάς στοίχισαν τη ζωή σε περίπου 1.200 ανθρώπους, ενώ 251 άνθρωποι απήχθησαν και μεταφέρθηκαν στη Γάζα. Οι παλαιστινιακές αρχές δηλώνουν ότι περισσότεροι από 74.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στην επίθεση του Ισραήλ.
Το Ισραήλ, που υποστηρίζει ότι η Χαμάς επανεξοπλίζεται και εξαπολύει επιθέσεις παραβιάζοντας την εκεχειρία, έχει εντείνει τα πλήγματα κατά της οργάνωσης τις τελευταίες εβδομάδες.
Η Χαμάς αρνείται ότι προσπαθεί να εξαπολύσει επιθέσεις ή να ξαναχτίσει το οπλοστάσιό της και κατηγορεί το Ισραήλ ότι υπονομεύει την ειρηνευτική συμφωνία για τη Γάζα.
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