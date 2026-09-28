Ελεύθεροι με εγγύηση οι πέντε Βρετανοί που συνελήφθησαν κοντά στη RAF Fairford για πιθανό τρομοκρατικό σχέδιο
Ελεύθεροι με εγγύηση οι πέντε Βρετανοί που συνελήφθησαν κοντά στη RAF Fairford για πιθανό τρομοκρατικό σχέδιο
Οι πέντε άνδρες αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση, ενώ η αντιτρομοκρατική έρευνα συνεχίζεται - Συνελήφθησαν κοντά στην αεροπορική βάση που χρησιμοποιείται από τις ΗΠΑ για αδικήματα περί εκρηκτικών και για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας
Ελεύθεροι με εγγύηση αφέθηκαν οι πέντε νεαροί Βρετανοί που είχαν συλληφθεί κοντά στη στρατιωτική βάση RAF Fairford στο Γκλόστερσιρ, στο πλαίσιο της μεγάλης αντιτρομοκρατικής έρευνας για πιθανό σχέδιο επίθεσης.
Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση των βρετανικών Αρχών, οι πέντε άνδρες αποδεσμεύτηκαν από την κράτηση, ενώ η έρευνα συνεχίζεται, χωρίς μέχρι στιγμής να τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες. Οι ύποπτοι είναι όλοι Βρετανοί υπήκοοι από το Λονδίνο, ηλικίας 23 έως 25 ετών. Τρεις προέρχονται από το Γουέστμινστερ, ένας από το Κάμντεν και ένας από το Γουίλσντεν.
Η εξέλιξη έρχεται μετά από μια επιχείρηση μεγάλης κλίμακας που ξεκίνησε τα ξημερώματα της Κυριακής (27/9), όταν η Αστυνομία ειδοποιήθηκε για τρία ύποπτα οχήματα που φέρονταν να κινούνται προς τη RAF Fairford. Οι πέντε άνδρες συνελήφθησαν αρχικά ως ύποπτοι για αδικήματα βάσει της νομοθεσίας περί εκρηκτικών και στη συνέχεια συνελήφθησαν εκ νέου ως ύποπτοι για προετοιμασία τρομοκρατικής πράξης.
Ειδικοί εξέτασαν τα τρία λευκά βαν που είχαν εντοπιστεί κοντά στη βάση. Οι Αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει αναλυτικά τι βρέθηκε στο εσωτερικό τους ούτε έχουν ανακοινώσει ότι τα ευρήματα συνιστούσαν λειτουργικούς εκρηκτικούς μηχανισμούς.
Η βρετανική Αντιτρομοκρατική είχε ανακοινώσει ότι οι έρευνες δημιούργησαν «πολλαπλές νέες γραμμές έρευνας», ζητώντας ταυτόχρονα να αποφεύγονται συμπεράσματα για το κίνητρο των υπόπτων πριν ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των στοιχείων.
Βρετανικά μέσα ανέφεραν ότι οι ερευνητές εξετάζουν, μεταξύ άλλων σεναρίων, εάν υπάρχει οποιαδήποτε σύνδεση της υπόθεσης με το Ιράν. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα από τις Αρχές ότι οι πέντε άνδρες ενεργούσαν για λογαριασμό της Τεχεράνης.
Η ιρανική πρεσβεία στο Λονδίνο αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε ανάμειξη, χαρακτηρίζοντας τις σχετικές αναφορές «αβάσιμες και κακόβουλες εικασίες».
Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η γυναίκα είδε ασυνήθιστη δραστηριότητα γύρω από τα βαν και ειδοποίησε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Λίγο αργότερα ένοπλοι αστυνομικοί έφτασαν στην περιοχή και προχώρησαν στις συλλήψεις.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε δηλώσει μετά τις συλλήψεις ότι οι ύποπτοι σχεδίαζαν να προκαλέσουν «μεγάλη ζημιά» και ότι αμερικανικές και βρετανικές υπηρεσίες συνεργάζονταν για την υπόθεση. Οι συγκεκριμένες δηλώσεις δεν συνοδεύτηκαν από δημόσια στοιχεία, ενώ οι βρετανικές Αρχές έχουν ζητήσει να μην γίνονται εικασίες όσο η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.
Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση των βρετανικών Αρχών, οι πέντε άνδρες αποδεσμεύτηκαν από την κράτηση, ενώ η έρευνα συνεχίζεται, χωρίς μέχρι στιγμής να τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες. Οι ύποπτοι είναι όλοι Βρετανοί υπήκοοι από το Λονδίνο, ηλικίας 23 έως 25 ετών. Τρεις προέρχονται από το Γουέστμινστερ, ένας από το Κάμντεν και ένας από το Γουίλσντεν.
Η εξέλιξη έρχεται μετά από μια επιχείρηση μεγάλης κλίμακας που ξεκίνησε τα ξημερώματα της Κυριακής (27/9), όταν η Αστυνομία ειδοποιήθηκε για τρία ύποπτα οχήματα που φέρονταν να κινούνται προς τη RAF Fairford. Οι πέντε άνδρες συνελήφθησαν αρχικά ως ύποπτοι για αδικήματα βάσει της νομοθεσίας περί εκρηκτικών και στη συνέχεια συνελήφθησαν εκ νέου ως ύποπτοι για προετοιμασία τρομοκρατικής πράξης.
Συνεχίζεται η έρευνα για τα ευρήματα στα βανΗ υπόθεση κινητοποίησε την Αντιτρομοκρατική, πυροτεχνουργούς του βρετανικού στρατού και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ δεκάδες κάτοικοι της περιοχής απομακρύνθηκαν προληπτικά από τα σπίτια τους.
Ειδικοί εξέτασαν τα τρία λευκά βαν που είχαν εντοπιστεί κοντά στη βάση. Οι Αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει αναλυτικά τι βρέθηκε στο εσωτερικό τους ούτε έχουν ανακοινώσει ότι τα ευρήματα συνιστούσαν λειτουργικούς εκρηκτικούς μηχανισμούς.
Η βρετανική Αντιτρομοκρατική είχε ανακοινώσει ότι οι έρευνες δημιούργησαν «πολλαπλές νέες γραμμές έρευνας», ζητώντας ταυτόχρονα να αποφεύγονται συμπεράσματα για το κίνητρο των υπόπτων πριν ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των στοιχείων.
Στο μικροσκόπιο και πιθανή σύνδεση με το ΙράνΗ RAF Fairford έχει ιδιαίτερη στρατηγική σημασία καθώς χρησιμοποιείται από την αμερικανική Πολεμική Αεροπορία και έχει φιλοξενήσει αμερικανικά βομβαρδιστικά σε επιχειρήσεις που συνδέονται με τον πόλεμο με το Ιράν.
Βρετανικά μέσα ανέφεραν ότι οι ερευνητές εξετάζουν, μεταξύ άλλων σεναρίων, εάν υπάρχει οποιαδήποτε σύνδεση της υπόθεσης με το Ιράν. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα από τις Αρχές ότι οι πέντε άνδρες ενεργούσαν για λογαριασμό της Τεχεράνης.
Η ιρανική πρεσβεία στο Λονδίνο αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε ανάμειξη, χαρακτηρίζοντας τις σχετικές αναφορές «αβάσιμες και κακόβουλες εικασίες».
Η κάτοικος που σήμανε τον συναγερμόΗ αστυνομική κινητοποίηση άρχισε μετά από τηλεφώνημα κατοίκου, η οποία εντόπισε τα ύποπτα οχήματα κοντά στη βάση μέσα στη νύχτα.
Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η γυναίκα είδε ασυνήθιστη δραστηριότητα γύρω από τα βαν και ειδοποίησε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Λίγο αργότερα ένοπλοι αστυνομικοί έφτασαν στην περιοχή και προχώρησαν στις συλλήψεις.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε δηλώσει μετά τις συλλήψεις ότι οι ύποπτοι σχεδίαζαν να προκαλέσουν «μεγάλη ζημιά» και ότι αμερικανικές και βρετανικές υπηρεσίες συνεργάζονταν για την υπόθεση. Οι συγκεκριμένες δηλώσεις δεν συνοδεύτηκαν από δημόσια στοιχεία, ενώ οι βρετανικές Αρχές έχουν ζητήσει να μην γίνονται εικασίες όσο η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.
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