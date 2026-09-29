Μητέρα σε αμόκ μαχαίρωσε πενήντα φορές τα δύο της παιδιά στις ΗΠΑ, το ένα κινδυνεύει με ακρωτηριασμό του χεριού του

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, αίματα υπήρχαν σε διάφορα σημεία του σπιτιού, ενώ τηλεοράσεις και καθρέφτες φέρεται να είχαν καταστραφεί, με αποτέλεσμα να υπάρχουν σπασμένα γυαλιά και άλλα αντικείμενα διάσπαρτα στον χώρο





'Οπως αναφέρει η







NEW: Mother charged with attempted murder after allegedly attacking her children with a knife



Taylor Gosnell was arrested Saturday after deputies were called to her home for a welfare check, where they found her three-year-old and six-year-old children alone with knife wounds… pic.twitter.com/4kDnicOJXS — Unlimited L's (@unlimited_ls) September 28, 2026

Τραύματα μέχρι το κόκαλο – Κίνδυνος ακρωτηριασμού για το μεγαλύτερο παιδί Σύμφωνα με την εισαγγελία, ορισμένα από τα τραύματα ήταν τόσο βαθιά που έφταναν μέχρι το κόκαλο.



Ιδιαίτερα σοβαρά ήταν τα τραύματα του 6χρονου παιδιού, το οποίο, σύμφωνα με τις αρχές, αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο να χρειαστεί ακρωτηριασμό δακτύλων ή ακόμη και τμήματος του χεριού του λόγω της σοβαρότητας των κακώσεων.



Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση μαχαιριού και ενός αντικειμένου που χρησιμοποιήθηκε ως όπλο πρόσκρουσης.



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Βρέθηκαν μόνα και καλυμμένα με αίματα Οι αστυνομικοί κλήθηκαν στο σπίτι της οικογένειας το περασμένο Σάββατο το μεσημέρι, περίπου στις 14:30, μετά από αίτημα για έλεγχο ευημερίας (welfare check).



Όταν έφτασαν στο σημείο, βρήκαν τα δύο παιδιά μόνα τους μέσα στο σπίτι, καλυμμένα με αίματα.



Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, αίματα υπήρχαν σε διάφορα σημεία του σπιτιού, ενώ τηλεοράσεις και καθρέφτες φέρεται να είχαν καταστραφεί, με αποτέλεσμα να υπάρχουν σπασμένα γυαλιά και άλλα αντικείμενα διάσπαρτα στον χώρο.



Σοκ έχει προκαλέσει στη Νότια Καρολίνα των ΗΠΑ η υπόθεση μιας 35χρονης μητέρας , η οποία κατηγορείται ότι επιτέθηκε με μαχαίρι στα δύο μικρά παιδιά της, προκαλώντας τους 50 τραύματα από μαχαίρι μέσα στο σπίτι της οικογένειας στο Σπάρτανμπεργκ.'Οπως αναφέρει η New York Post , η Τέιλορ Γκόσνελ φέρεται να επιτέθηκε στον 6χρονο γιο της και την 3χρονη κόρη της τα ξημερώματα του Σαββάτου, αφήνοντάς τα σοβαρά τραυματισμένα.«Συνολικά και στα δύο παιδιά, εκτιμούμε ότι υπήρχαν περίπου 50 τραύματα από μαχαίρι», δήλωσε ο Γκρέιαμ ΜακΛέλαν από το γραφείο του σερίφη της κομητείας Σπάρτανμπεργκ.Σύμφωνα με την εισαγγελία, ορισμένα από τα τραύματα ήταν τόσο βαθιά που έφταναν μέχρι το κόκαλο.Ιδιαίτερα σοβαρά ήταν τα τραύματα του 6χρονου παιδιού, το οποίο, σύμφωνα με τις αρχές, αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο να χρειαστεί ακρωτηριασμό δακτύλων ή ακόμη και τμήματος του χεριού του λόγω της σοβαρότητας των κακώσεων.Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση μαχαιριού και ενός αντικειμένου που χρησιμοποιήθηκε ως όπλο πρόσκρουσης.Τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν στο Spartanburg Regional Medical Center, όπου νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση και αναμένεται να αναρρώσουν.Οι αστυνομικοί κλήθηκαν στο σπίτι της οικογένειας το περασμένο Σάββατο το μεσημέρι, περίπου στις 14:30, μετά από αίτημα για έλεγχο ευημερίας (welfare check).Όταν έφτασαν στο σημείο, βρήκαν τα δύο παιδιά μόνα τους μέσα στο σπίτι, καλυμμένα με αίματα.Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, αίματα υπήρχαν σε διάφορα σημεία του σπιτιού, ενώ τηλεοράσεις και καθρέφτες φέρεται να είχαν καταστραφεί, με αποτέλεσμα να υπάρχουν σπασμένα γυαλιά και άλλα αντικείμενα διάσπαρτα στον χώρο.

Η κινητοποίηση των αρχών ξεκίνησε όταν ο 6χρονος τηλεφώνησε στη γιαγιά του και της είπε ότι πεινούσε. Η γιαγιά και ο πρώην σύντροφος της Γκόσνελ πήγαν στο σπίτι και κάλεσαν την αστυνομία.



Η μητέρα επέστρεψε στο σπίτι και συνελήφθη Οι αρχές ανέφεραν ότι η Τέιλορ Γκόσνελ επέστρεψε στο σπίτι λίγο αργότερα και φαινόταν σε κατάσταση έντονης ψυχικής αναστάτωσης, μιλώντας γρήγορα.



Μεταφέρθηκε σε ασθενοφόρο για ψυχιατρική αξιολόγηση, ωστόσο, σύμφωνα με την εισαγγελία, προσπάθησε να διαφύγει και χρειάστηκε να της περάσουν χειροπέδες ενώ βρισκόταν δεμένη στο φορείο.



Η 35χρονη κρατείται χωρίς δυνατότητα εγγύησης, καθώς δικαστήριο αρνήθηκε την αποφυλάκισή της με εγγύηση για τις δύο κατηγορίες απόπειρας ανθρωποκτονίας.



Στη συνέχεια οι αρχές εξέδωσαν επιπλέον ένταλμα σε βάρος της για κατοχή όπλου κατά τη διάρκεια βίαιου εγκλήματος.



Η έρευνα για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες της επίθεσης συνεχίζεται.