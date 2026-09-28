Ο Τραμπ προσφέρει ελάφρυνση κυρώσεων στην Τεχεράνη με αντάλλαγμα υποχωρήσεις στο πυρηνικό πρόγραμμα, λέει το Axios
Ο Τραμπ προσφέρει ελάφρυνση κυρώσεων στην Τεχεράνη με αντάλλαγμα υποχωρήσεις στο πυρηνικό πρόγραμμα, λέει το Axios
Κρίσιμες διαπραγματεύσεις σήμερα και αύριο ανάμεσα στους διαμεσολαβητές από το Κατάρ και το Πακιστάν με αξιωματούχους της Ουάσινγκτον και της Τεχεράνης επί αμερικανικού εδάφους
Ένα μικρό βήμα προς την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν, δείχνει διατεθειμένος να κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ, προσφέροντας ελάφρυνση των κυρώσεων και την απελευθέρωση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων, με αντάλλαγμα συγκεκριμένα βήματα από την Τεχεράνη στο πυρηνικό της πρόγραμμα, σύμφωνα με όσα δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Axios.
Το συγκεκριμένο μήνυμα της Ουάσιγκτον προς την Τεχεράνη έρχεται να ενισχύσει τις προσπάθειες που κάνουν οι μεσολαβητές από το Κατάρ και το Πακιστάν τις τελευταίες μέρες, προκειμένου να φέρουν ξανά στο τραπέζι τις δύο πλευρές μετά από τον «πάγο» στον οποίο βρίσκονται από τον Ιούλιο.
Τη δεδομένη στιγμή, Ουάσινγκτον και Τεχεράνη εξακολουθούν να απέχουν σημαντικά από μια συμφωνία σε βασικά ζητήματα.
Συγκεκριμένα, το Ιράν επιθυμεί οι συνομιλίες να επικεντρωθούν στα Στενά του Ορμούζ και στον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό των λιμανιών τους, ενώ η κυβέρνηση Τραμπ απαιτεί από την Τεχεράνη να συμφωνήσει σε παραχωρήσεις που αφορούν το πυρηνικό της πρόγραμμα. Ωστόσο, η αμερικανική πρόταση - μετά τις ανάλογες πιέσεις που άσκησαν τις προηγούμενες ημέρες οι μεσολαβητές - αφήνει ένα περιθώριο αισιοδοξίας για πιθανή εξέλιξη στο διπλωματικό πεδίο, μετά το «όχι» που είπε ο Τραμπ στην τελευταία πρόταση που είχε καταθέσει το Ιράν.
Ένας Αμερικανός αξιωματούχος με γνώση των έμμεσων συνομιλιών ανάμεσα στις δύο πλευρές χαρακτήρισε τις επαφές «θετικές και εποικοδομητικές», σημειώνοντας ότι το Ιράν «έχει δείξει πως είναι ευέλικτο στα ζητήματα που αφορούν τα πυρηνικά». Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορές και ξεκαθάρισε πως δεν θα υπάρξει συμφωνία «αν δεν αντιμετωπιστούν τα ζητήματα αυτά».
«Οι πλευρές εξακολουθούν να απέχουν ως προς τον χρόνο εφαρμογής των δεσμεύσεων και ως προς το ποιος θα κάνει πρώτος ποια βήματα», συμπλήρωσε η ίδια πηγή.
Όπως σημείωσε, η αμερικανική κυβέρνηση αντιμετωπίζει με επιφυλακτικότητα τις υποσχέσεις της Τεχεράνης και κατηγόρησε το Ιράν ότι παραβίασε το προηγούμενο μνημόνιο κατανόησης, όταν, όπως υποστήριξε, τον Ιούλιο εξαπέλυσε πυρά κατά εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ. «Οι ΗΠΑ χρειάζονται αυτή τη φορά εγγυήσεις ότι το Ιράν είναι σοβαρό και ότι δεν επιχειρεί απλώς να ξεφύγει από τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται», τόνισε ο αξιωματούχος.
Το συγκεκριμένο μήνυμα της Ουάσιγκτον προς την Τεχεράνη έρχεται να ενισχύσει τις προσπάθειες που κάνουν οι μεσολαβητές από το Κατάρ και το Πακιστάν τις τελευταίες μέρες, προκειμένου να φέρουν ξανά στο τραπέζι τις δύο πλευρές μετά από τον «πάγο» στον οποίο βρίσκονται από τον Ιούλιο.
Τη δεδομένη στιγμή, Ουάσινγκτον και Τεχεράνη εξακολουθούν να απέχουν σημαντικά από μια συμφωνία σε βασικά ζητήματα.
Συγκεκριμένα, το Ιράν επιθυμεί οι συνομιλίες να επικεντρωθούν στα Στενά του Ορμούζ και στον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό των λιμανιών τους, ενώ η κυβέρνηση Τραμπ απαιτεί από την Τεχεράνη να συμφωνήσει σε παραχωρήσεις που αφορούν το πυρηνικό της πρόγραμμα. Ωστόσο, η αμερικανική πρόταση - μετά τις ανάλογες πιέσεις που άσκησαν τις προηγούμενες ημέρες οι μεσολαβητές - αφήνει ένα περιθώριο αισιοδοξίας για πιθανή εξέλιξη στο διπλωματικό πεδίο, μετά το «όχι» που είπε ο Τραμπ στην τελευταία πρόταση που είχε καταθέσει το Ιράν.
Οι διαπραγματεύσεις στη Νέα ΥόρκηΟι διαμεσολαβητές έχουν προγραμματίσει να συναντηθούν μέσα στην ημέρα στη Νέα Υόρκη με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, προκειμένου να συζητήσουν πρόταση του Κατάρ, πάνω στην οποία οι πλευρές διαπραγματεύονται τις τελευταίες ημέρες. Ακολούθως (σήμερα ή την Τρίτη) θα ακολουθήσει ανάλογη συνάντηση με αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ, για να τους μεταφέρουν τις θέσεις της Τεχεράνης και να επιχειρηθεί σύγκλιση.
Ένας Αμερικανός αξιωματούχος με γνώση των έμμεσων συνομιλιών ανάμεσα στις δύο πλευρές χαρακτήρισε τις επαφές «θετικές και εποικοδομητικές», σημειώνοντας ότι το Ιράν «έχει δείξει πως είναι ευέλικτο στα ζητήματα που αφορούν τα πυρηνικά». Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορές και ξεκαθάρισε πως δεν θα υπάρξει συμφωνία «αν δεν αντιμετωπιστούν τα ζητήματα αυτά».
«Οι πλευρές εξακολουθούν να απέχουν ως προς τον χρόνο εφαρμογής των δεσμεύσεων και ως προς το ποιος θα κάνει πρώτος ποια βήματα», συμπλήρωσε η ίδια πηγή.
Η θέση της Ουάσιγκτον«Η κίνηση των πλοίων στα Στενά του Ορμούζ συνεχίζει να αυξάνεται και ο αποκλεισμός, μαζί με τις κυρώσεις, συνεχίζουν να αποδυναμώνουν τη θέση του Ιράν. Η αμερικανική θέση ενισχύεται κάθε ημέρα και ο πρόεδρος Τραμπ παραμένει υπομονετικός και πλήρως προσηλωμένος στον στόχο του: το Ιράν να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο», δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος, αντικατοπτρίζοντας τις σκέψεις που γίνονται στον Λευκό Οίκο.
Όπως σημείωσε, η αμερικανική κυβέρνηση αντιμετωπίζει με επιφυλακτικότητα τις υποσχέσεις της Τεχεράνης και κατηγόρησε το Ιράν ότι παραβίασε το προηγούμενο μνημόνιο κατανόησης, όταν, όπως υποστήριξε, τον Ιούλιο εξαπέλυσε πυρά κατά εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ. «Οι ΗΠΑ χρειάζονται αυτή τη φορά εγγυήσεις ότι το Ιράν είναι σοβαρό και ότι δεν επιχειρεί απλώς να ξεφύγει από τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται», τόνισε ο αξιωματούχος.
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