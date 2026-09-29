Ο Τραμπ διαψεύδει δημοσίευμα για άρση κυρώσεων και ξεπάγωμα κεφαλαίων: «Δεν προσέφερα τίποτα στο Ιράν»
Ο Τραμπ διαψεύδει δημοσίευμα για άρση κυρώσεων και ξεπάγωμα κεφαλαίων: «Δεν προσέφερα τίποτα στο Ιράν»
Ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε το ρεπορτάζ του Axios, ενώ οι συνομιλίες Ουάσινγκτον-Τεχεράνης παραμένουν σε αβέβαιο στάδιο
Ο Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε δημοσίευμα του αμερικανικού ιστότοπου Axios, σύμφωνα με το οποίο η Ουάσινγκτον φέρεται να εξέταζε την άρση κυρώσεων σε βάρος του Ιράν και το ξεπάγωμα ιρανικών κεφαλαίων στο εξωτερικό, με αντάλλαγμα δεσμεύσεις της Τεχεράνης για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι «δεν προσέφερε τίποτα» στο Ιράν, την ώρα που οι διπλωματικές προσπάθειες για την επανέναρξη των συνομιλιών συνεχίζονται χωρίς σαφή προοπτική.
Ο Αμερικανός πρόεδρος αντέδρασε μέσω της πλατφόρμας Truth Social, ζητώντας μάλιστα την άμεση ανάκληση του δημοσιεύματος.
«Ο Axios μόλις δημοσίευσε άρθρο που λέει ότι ο “Τραμπ” προσέφερε άρση των κυρώσεων και ξεπάγωμα κεφαλαίων στο Ιράν. Αυτό είναι αναληθές. Δεν τους προσέφερα τίποτα!», έγραψε χαρακτηριστικά, χρησιμοποιώντας κεφαλαία στη συγκεκριμένη φράση.
Το δημοσίευμα του Axios, επικαλούμενο πηγές στην αμερικανική κυβέρνηση, έκανε λόγο για πιθανές παραχωρήσεις από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, με αντάλλαγμα δεσμεύσεις του Ιράν σχετικά με το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της χώρας.
Οι επαφές ανάμεσα σε Αμερικανούς και Ιρανούς αξιωματούχους επανεκκίνησαν την περασμένη εβδομάδα, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ωστόσο η συνέχεια των διαπραγματεύσεων παραμένει αβέβαιη.
Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν IRNA μετέδωσε τη Δευτέρα ότι δεν προβλέπεται νέα συνάντηση ανάμεσα στις δύο πλευρές.
Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των συνομιλιών, ωστόσο είχε απορρίψει προηγουμένως πρόταση της Τεχεράνης για επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ μέσα σε διάστημα επτά ημερών.
Πριν από την έναρξη της σύγκρουσης, από το Στενό του Ορμούζ περνούσε περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων ποσοτήτων υδρογονανθράκων που καταναλώνονται διεθνώς.
Η κρίση ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπέλυσαν κοινή επίθεση εναντίον του Ιράν. Έκτοτε, η Ισλαμική Δημοκρατία επιδιώκει να διατηρήσει τον έλεγχο της θαλάσσιας διόδου, ενώ η αμερικανική πλευρά αντιδρά στο de facto κλείσιμό της, μεταξύ άλλων μέσω αποκλεισμού ιρανικών λιμανιών στον Κόλπο.
Ο διάλογος ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον είχε ουσιαστικά διακοπεί μετά την κατάρρευση της αρχικής συμφωνίας, γνωστής ως μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ, το οποίο είχαν υπογράψει τον Ιούνιο οι πρόεδροι των δύο χωρών, Ντόναλντ Τραμπ και Μασούντ Πεζεσκιάν.
Η νέα προσπάθεια επανεκκίνησης των επαφών πραγματοποιείται σε ένα ιδιαίτερα τεταμένο περιβάλλον, με βασικά ανοιχτά ζητήματα το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τις κυρώσεις και τον έλεγχο του Στενού του Ορμούζ.
Ο Αμερικανός πρόεδρος αντέδρασε μέσω της πλατφόρμας Truth Social, ζητώντας μάλιστα την άμεση ανάκληση του δημοσιεύματος.
«Ο Axios μόλις δημοσίευσε άρθρο που λέει ότι ο “Τραμπ” προσέφερε άρση των κυρώσεων και ξεπάγωμα κεφαλαίων στο Ιράν. Αυτό είναι αναληθές. Δεν τους προσέφερα τίποτα!», έγραψε χαρακτηριστικά, χρησιμοποιώντας κεφαλαία στη συγκεκριμένη φράση.
Το δημοσίευμα του Axios, επικαλούμενο πηγές στην αμερικανική κυβέρνηση, έκανε λόγο για πιθανές παραχωρήσεις από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, με αντάλλαγμα δεσμεύσεις του Ιράν σχετικά με το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της χώρας.
Οι επαφές ανάμεσα σε Αμερικανούς και Ιρανούς αξιωματούχους επανεκκίνησαν την περασμένη εβδομάδα, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ωστόσο η συνέχεια των διαπραγματεύσεων παραμένει αβέβαιη.
Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν IRNA μετέδωσε τη Δευτέρα ότι δεν προβλέπεται νέα συνάντηση ανάμεσα στις δύο πλευρές.
Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των συνομιλιών, ωστόσο είχε απορρίψει προηγουμένως πρόταση της Τεχεράνης για επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ μέσα σε διάστημα επτά ημερών.
Το Στενό του Ορμούζ στο επίκεντρο της σύγκρουσηςΤο στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης ανάμεσα στις δύο πλευρές.
Πριν από την έναρξη της σύγκρουσης, από το Στενό του Ορμούζ περνούσε περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων ποσοτήτων υδρογονανθράκων που καταναλώνονται διεθνώς.
Η κρίση ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπέλυσαν κοινή επίθεση εναντίον του Ιράν. Έκτοτε, η Ισλαμική Δημοκρατία επιδιώκει να διατηρήσει τον έλεγχο της θαλάσσιας διόδου, ενώ η αμερικανική πλευρά αντιδρά στο de facto κλείσιμό της, μεταξύ άλλων μέσω αποκλεισμού ιρανικών λιμανιών στον Κόλπο.
Ο διάλογος ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον είχε ουσιαστικά διακοπεί μετά την κατάρρευση της αρχικής συμφωνίας, γνωστής ως μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ, το οποίο είχαν υπογράψει τον Ιούνιο οι πρόεδροι των δύο χωρών, Ντόναλντ Τραμπ και Μασούντ Πεζεσκιάν.
Η νέα προσπάθεια επανεκκίνησης των επαφών πραγματοποιείται σε ένα ιδιαίτερα τεταμένο περιβάλλον, με βασικά ανοιχτά ζητήματα το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τις κυρώσεις και τον έλεγχο του Στενού του Ορμούζ.
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