Ο viral οπαδός της Γιουνάιτεντ που ακόμα δεν έχει κουρευτεί συνάντησε τον Αμορίμ στην Πορτογαλία, βίντεο
SPORTS
Φρανκ Ίλετ Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Ρούμπεν Αμορίμ

Ο viral οπαδός της Γιουνάιτεντ που ακόμα δεν έχει κουρευτεί συνάντησε τον Αμορίμ στην Πορτογαλία, βίντεο

Θα κόψει τα μαλλιά του μόνο αν η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κερδίσει 5 σερί παιχνίδια και όλο αυτό είχε ξεκινήσει επί ημερών Αμορίμ

Ο viral οπαδός της Γιουνάιτεντ που ακόμα δεν έχει κουρευτεί συνάντησε τον Αμορίμ στην Πορτογαλία, βίντεο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Η ιστορία του Φρανκ Ίλετ παραμένει viral αν και πλησιάζουν δύο χρόνια από τότε που δεν έχει κουρευτεί. 

Ο λόγος βέβαια για τον οπαδό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που αρνείται να κόψει τα μαλλιά του αν η ομάδα του δεν πετύχει πέντε σερί νίκες. 


Όλο αυτό το εγχείρημα ξεκίνησε επί Ρούμπεν Αμορίμ στον πάγκο των «κόκκινων διαβόλων» αλλά 720 ημέρες αργότερα, η Γιουνάιτεντ ακόμα δεν έχει πετύχει πέντε σερί νίκες. 

Ο 41χρονος προπονητής έμεινε στην Αγγλία από το Νοέμβριο του 2024 έως και τον Ιανουάριο του 2026. Έμεινε στον πάγκο της Γιουνάιτεντ για 63 παιχνίδια και σε αυτά είχε 25 νίκες, 15 ισοπαλίες και 23 ήττες.


Κλείσιμο
Ο Ίλετ συνάντησε τον πρώην της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και νυν τεχνικό της Μίλαν σε συνέδριο που έγινε στην Πορτογαλία. Οι δυο τους έβγαλαν αναμνηστική φωτογραφία ενώ όπως αποκάλυψε ο Ίλετ, ο Αμορίμ έδειξε τα μαλλιά του και είπε: «Συγνώμη για αυτό». 

«Εγώ ακόμα τον αγαπώ» πόσταρε ο Ίλετ. 

Ο γνωστός οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μίλησε για την επιτυχία που έχει στα social media. Μόνο στο instagram, περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι τον ακολουθούν.

1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Telekom: Digital Optimism στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η Telekom επενδύει σε μια προσέγγιση όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη γίνεται πιο προσβάσιμη και χρήσιμη στην καθημερινότητα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης