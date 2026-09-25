Ο viral οπαδός της Γιουνάιτεντ που ακόμα δεν έχει κουρευτεί συνάντησε τον Αμορίμ στην Πορτογαλία, βίντεο
Ο viral οπαδός της Γιουνάιτεντ που ακόμα δεν έχει κουρευτεί συνάντησε τον Αμορίμ στην Πορτογαλία, βίντεο
Θα κόψει τα μαλλιά του μόνο αν η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κερδίσει 5 σερί παιχνίδια και όλο αυτό είχε ξεκινήσει επί ημερών Αμορίμ
Η ιστορία του Φρανκ Ίλετ παραμένει viral αν και πλησιάζουν δύο χρόνια από τότε που δεν έχει κουρευτεί.
Ο λόγος βέβαια για τον οπαδό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που αρνείται να κόψει τα μαλλιά του αν η ομάδα του δεν πετύχει πέντε σερί νίκες.
Όλο αυτό το εγχείρημα ξεκίνησε επί Ρούμπεν Αμορίμ στον πάγκο των «κόκκινων διαβόλων» αλλά 720 ημέρες αργότερα, η Γιουνάιτεντ ακόμα δεν έχει πετύχει πέντε σερί νίκες.
Ο 41χρονος προπονητής έμεινε στην Αγγλία από το Νοέμβριο του 2024 έως και τον Ιανουάριο του 2026. Έμεινε στον πάγκο της Γιουνάιτεντ για 63 παιχνίδια και σε αυτά είχε 25 νίκες, 15 ισοπαλίες και 23 ήττες.
Ο Ίλετ συνάντησε τον πρώην της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και νυν τεχνικό της Μίλαν σε συνέδριο που έγινε στην Πορτογαλία. Οι δυο τους έβγαλαν αναμνηστική φωτογραφία ενώ όπως αποκάλυψε ο Ίλετ, ο Αμορίμ έδειξε τα μαλλιά του και είπε: «Συγνώμη για αυτό».
«Εγώ ακόμα τον αγαπώ» πόσταρε ο Ίλετ.
Ο γνωστός οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μίλησε για την επιτυχία που έχει στα social media. Μόνο στο instagram, περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι τον ακολουθούν.
Ο λόγος βέβαια για τον οπαδό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που αρνείται να κόψει τα μαλλιά του αν η ομάδα του δεν πετύχει πέντε σερί νίκες.
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Όλο αυτό το εγχείρημα ξεκίνησε επί Ρούμπεν Αμορίμ στον πάγκο των «κόκκινων διαβόλων» αλλά 720 ημέρες αργότερα, η Γιουνάιτεντ ακόμα δεν έχει πετύχει πέντε σερί νίκες.
Ο 41χρονος προπονητής έμεινε στην Αγγλία από το Νοέμβριο του 2024 έως και τον Ιανουάριο του 2026. Έμεινε στον πάγκο της Γιουνάιτεντ για 63 παιχνίδια και σε αυτά είχε 25 νίκες, 15 ισοπαλίες και 23 ήττες.
View this post on Instagram
Ο Ίλετ συνάντησε τον πρώην της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και νυν τεχνικό της Μίλαν σε συνέδριο που έγινε στην Πορτογαλία. Οι δυο τους έβγαλαν αναμνηστική φωτογραφία ενώ όπως αποκάλυψε ο Ίλετ, ο Αμορίμ έδειξε τα μαλλιά του και είπε: «Συγνώμη για αυτό».
«Εγώ ακόμα τον αγαπώ» πόσταρε ο Ίλετ.
Ο γνωστός οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μίλησε για την επιτυχία που έχει στα social media. Μόνο στο instagram, περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι τον ακολουθούν.
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