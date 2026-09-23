«Η Κούβα θα πέσει»: Νέα σύγκρουση Τραμπ με την Αβάνα από το βήμα του ΟΗΕ

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι το κομμουνιστικό καθεστώς βρίσκεται στη μεγαλύτερη πίεση της ιστορίας του – Οργισμένη απάντηση από την Αβάνα





«Το κομμουνιστικό καθεστώς βρίσκεται υπό πίεση, την ισχυρότερη που γνώρισε ποτέ (...) Θα πέσει», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, συμπληρώνοντας πως η Ουάσιγκτον διεξάγει διαπραγματεύσεις με την Αβάνα και διαβεβαιώνοντας πως «θα έρθει η ελευθερία» στην Κούβα.







«Η κυβέρνηση των ΗΠΑ αδυνατεί να δεχτεί ότι η Κούβα είναι, κι έχει δικαίωμα να είναι, χώρα απόλυτα ανεξάρτητη και κυρίαρχη», τόνισε μέσω X ο κουβανός υπουργός Εξωτερικών Μπρούνο Ροδρίγκες, επικεφαλής της αντιπροσωπείας της χώρας στη Νέα Υόρκη.



«Καμιά από τις ψευδείς δηλώσεις που έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στον ΟΗΕ και καμιά συκοφαντία δεν μπορεί να αναιρέσει ούτε θα αναιρέσει ποτέ αυτό το γεγονός», πρόσθεσε.







Νωρίτερα, η κουβανική αποστολή αποχώρησε από την αίθουσα ενώ εκφραζόταν ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ.



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Μετά την επιστροφή του ρεπουμπλικάνου δισεκατομμυριούχου στην εξουσία το 2025, η σχέση ανάμεσα στην Ουάσιγκτον με την Αβάνα μπήκε σε τροχιά περαιτέρω όξυνσης.



Η Αβάνα χαρακτήρισε χθες Τρίτη «συκοφαντία» και «ψέμα» την τοποθέτηση του προέδρου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ , ο οποίος είπε μεταξύ άλλων από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ότι η κομμουνιστική κυβέρνηση της Κούβας θα «πέσει», χωρίς να εξηγήσει πώς.«Το κομμουνιστικό καθεστώς βρίσκεται υπό πίεση, την ισχυρότερη που γνώρισε ποτέ (...) Θα πέσει», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, συμπληρώνοντας πως η Ουάσιγκτον διεξάγει διαπραγματεύσεις με την Αβάνα και διαβεβαιώνοντας πως «θα έρθει η ελευθερία» στην Κούβα.Οι αντιδράσεις δεν άργησαν.«Η κυβέρνηση των ΗΠΑ αδυνατεί να δεχτεί ότι η Κούβα είναι, κι έχει δικαίωμα να είναι, χώρα απόλυτα ανεξάρτητη και κυρίαρχη», τόνισε μέσω X ο κουβανός υπουργός Εξωτερικών Μπρούνο Ροδρίγκες, επικεφαλής της αντιπροσωπείας της χώρας στη Νέα Υόρκη.«Καμιά από τις ψευδείς δηλώσεις που έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στον ΟΗΕ και καμιά συκοφαντία δεν μπορεί να αναιρέσει ούτε θα αναιρέσει ποτέ αυτό το γεγονός», πρόσθεσε.Νωρίτερα, η κουβανική αποστολή αποχώρησε από την αίθουσα ενώ εκφραζόταν ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ.Ο Κουβανός πρόεδρος Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ καταδίκασε επίσης το «ψέμα» του ενοίκου του Λευκού Οίκου. «Ανίκανος να δικαιολογήσει την τιμωρία που επιβάλλει σε βάρος του λαού της Κούβας και τον γενοκτονικό οικονομικό πόλεμο που διεξάγει, ο πρόεδρος των ΗΠΑ επαναλαμβάνει στον ΟΗΕ ότι η Κούβα αντιπροσωπεύει απειλή», στηλίτευσε μέσω X.Μετά την επιστροφή του ρεπουμπλικάνου δισεκατομμυριούχου στην εξουσία το 2025, η σχέση ανάμεσα στην Ουάσιγκτον με την Αβάνα μπήκε σε τροχιά περαιτέρω όξυνσης.

Ο αμερικανός πρόεδρος διατείνεται ότι η Κούβα, 150 χιλιόμετρα από τα παράλια στη Φλόριντα, εγείρει «εξαιρετική απειλή» για την «εθνική ασφάλεια» των ΗΠΑ κι έχει απειλήσει επανειλημμένα ότι «θα πάρει» τον έλεγχο της νήσου.



Η Ουάσιγκτον, που δεν κρύβει πως θέλει να δει αλλαγή καθεστώτος στον γείτονα και ιδεολογικό εχθρό της, επιβάλλει από τον Ιανουάριο de facto πετρελαϊκό αποκλεισμό στη νήσο των 9,4 εκατομμυρίων κατοίκων, βυθίζοντας τη σε ακόμη πιο σοβαρή οικονομική και ενεργειακή κρίση.