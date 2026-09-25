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Πυροσβέστες απεγκλώβισαν τρεις ανήλικους από υπόγειο αγωγό στη Θεσσαλονίκη
Πυροσβέστες απεγκλώβισαν τρεις ανήλικους από υπόγειο αγωγό στη Θεσσαλονίκη
Οι τρεις ανήλικοι είναι καλά στην υγεία τους
Τρεις ανήλικοι χρειάστηκαν τη συνδρομή της Πυροσβεστικής το μεσημέρι της Παρασκευής στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, όταν εισήλθαν σε υπόγειο αγωγό.
Σύμφωνα με την ενημέρωση, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 14:45 και άμεσα κινητοποιήθηκαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα από τον 2ο και τον 6ο Πυροσβεστικό Σταθμό Θεσσαλονίκης.
Οι πυροσβέστες προσέγγισαν τους τρεις ανήλικους και τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, ολοκληρώνοντας την επιχείρηση λίγο αργότερα.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι τρεις ανήλικοι είναι καλά στην υγεία τους.
Σύμφωνα με την ενημέρωση, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 14:45 και άμεσα κινητοποιήθηκαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα από τον 2ο και τον 6ο Πυροσβεστικό Σταθμό Θεσσαλονίκης.
Οι πυροσβέστες προσέγγισαν τους τρεις ανήλικους και τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, ολοκληρώνοντας την επιχείρηση λίγο αργότερα.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι τρεις ανήλικοι είναι καλά στην υγεία τους.
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