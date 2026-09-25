Έκκληση Ζελένσκι στην ΕΕ: Χρειαζόμαστε χρηματοδότηση για drones και πυραύλους
ΚΟΣΜΟΣ
Βολοντίμιρ Ζελένσκι Ουκρανία

Έκκληση Ζελένσκι στην ΕΕ: Χρειαζόμαστε χρηματοδότηση για drones και πυραύλους

«Όλοι καταλαβαίνουν ότι η Ουκρανία δεν μπορεί να είναι μόνη της», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος

Έκκληση Ζελένσκι στην ΕΕ: Χρειαζόμαστε χρηματοδότηση για drones και πυραύλους
40 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι το Κίεβο χρειάζεται επειγόντως να καλύψει στρατιωτικό χρηματοδοτικό κενό 27 δισεκ. δολαρίων διαφορετικά θα αρχίσουν να εξαντλούνται τα αποθέματα της σε μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και πυραύλους στις αρχές της επόμενης χρονιάς.

«Περίπου το ένα τρίτο, ή ίσως και οριακά παραπάνω, από αυτά τα κεφάλαια χρειάζονται για drones τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο. Εάν δεν τα παραγγείλουμε και δεν τα πληρώσουμε τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, θα αντιμετωπίσουμε σοβαρές δυσκολίες τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο», δήλωσε ο Ζελένσκι σε ενημέρωση των δημοσιογράφων μέσω της εφαρμογής WhatsApp.

Ο ίδιος κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επισπεύσει την αποδέσμευση της δεύτερης δόσης του δανείου των 90 δισεκ. δολαρίων για να βοηθήσει να πληρωθούν αυτές οι αγορές όπλων.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ενωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο καταλαβαίνουν πόσο σημαντικό είναι να βοηθήσουν το Κιεβο να χρηματοδοτήσει το δημοσιονομικό του έλλειμα για να πληρώσει για την άμυνά του.

«Όλοι καταλαβαίνουν ότι η Ουκρανία δεν μπορεί να είναι μόνη της, και ότι χρειάζονται περισσότερες επενδύσεις σε ουκρανικής κατασκευής drones και πυραύλους», δήλωσε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι έχει λάβει θετική απάντηση από την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Σύντομα θα υπάρξουν περαιτέρω συζητήσεις στην Ουκρανία ή στις Βρυξέλλες, δήλωσε.
40 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Telekom: Digital Optimism στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η Telekom επενδύει σε μια προσέγγιση όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη γίνεται πιο προσβάσιμη και χρήσιμη στην καθημερινότητα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης