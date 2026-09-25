Τραγωδία στη Λούκα της βορειοδυτικής Ιταλίας: Δύο νεκροί και 13 τραυματίες από φωτιά σε τριώροφη πολυκατοικία

Οι νεκροί, ένας 65χρονος άντρας και μια 73χρονη γυναίκα, εντοπίστηκαν μετά την κατάσβεση - Η φωτιά ξεκίνησε για άγνωστο λόγο από το ισόγειο και επεκτάθηκε γρήγορα - Οι πυροσβέστες διέσωσαν ένα βρέφος