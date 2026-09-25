Το YouTube δεν θα συμμετάσχει στον διακανονισμό $18 δισ. της Meta με το αμερικανικό δημόσιο

Η Meta ζητούσε από YouTube και TikTok - στο πλαίσιο του διακανονισμού με αμερικανικές πολιτείες - να πληρώσουν δισ. για την ασφάλεια των παιδιών - Τι απαντά ο επικεφαλής της πλατφόρμας βίντεο