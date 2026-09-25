Το YouTube δεν θα συμμετάσχει στον διακανονισμό $18 δισ. της Meta με το αμερικανικό δημόσιο
Το YouTube δεν θα συμμετάσχει στον διακανονισμό $18 δισ. της Meta με το αμερικανικό δημόσιο
Η Meta ζητούσε από YouTube και TikTok - στο πλαίσιο του διακανονισμού με αμερικανικές πολιτείες - να πληρώσουν δισ. για την ασφάλεια των παιδιών - Τι απαντά ο επικεφαλής της πλατφόρμας βίντεο
Ο διευθύνων σύμβουλος του YouTube, Νιλ Μόχαν, απέρριψε το ενδεχόμενο να ενταχθεί η πλατφόρμα στην διακρατική συμφωνία διακανονισμού της Meta για την ασφάλεια των παιδιών, υποστηρίζοντας ότι το YouTube διαθέτει ήδη μηχανισμούς προστασίας των νεαρών χρηστών.
«Έχουμε επενδύσει στο να διασφαλίσουμε ότι οι νέοι άνθρωποι είναι ασφαλείς στην πλατφόρμα μας… εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα», δήλωσε ο Μόχαν στο CNN. «Αυτό που πρέπει να περιμένετε από το YouTube είναι ότι θα συνεχίσουμε να εστιάζουμε σε αυτά τα ζητήματα».
Η Meta συμφώνησε σε έναν ιστορικό διακανονισμό ύψους 18 δισ. δολαρίων, προκειμένου να διευθετήσει αξιώσεις από πολλές αμερικανικές πολιτείες, οι οποίες υποστήριζαν ότι η εταιρεία είχε σχεδιάσει εθιστικές πλατφόρμες που συνέβαλαν στην κρίση ψυχικής υγείας μεταξύ των νέων.
Η Meta έχει επιχειρήσει να πιέσει ανταγωνιστικές πλατφόρμες, όπως το YouTube και το TikTok, να υιοθετήσουν αντίστοιχα μέτρα με εκείνα που προβλέπει η συμφωνία, όπως χρονικούς περιορισμούς στη χρήση, κατάργηση των ενδείξεων «μου αρέσει» (likes) για εφήβους χρήστες και εποπτεία από τρίτους στις πρακτικές ασφάλειας.
Οι δηλώσεις του Μόχαν έγιναν κατά τη διάρκεια συνάντησης με δημοσιογράφους στο ετήσιο συνέδριο του YouTube, «Made on YouTube», την Τετάρτη. Στην εκδήλωση η εταιρεία παρουσίασε νέες δυνατότητες για δημιουργούς και θεατές, μεταξύ άλλων εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και νέες λειτουργίες ανταλλαγής μηνυμάτων.
Η Meta κατέληξε στον διακανονισμό, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η δίκη για τη μεγάλη συλλογική προσφυγή πολλών πολιτειών και επιχείρησε να τον παρουσιάσει ως πρωτοβουλία που θέτει νέα πρότυπα για την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο, καλώντας και άλλες πλατφόρμες να ακολουθήσουν.
Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Meta ανέφερε ότι θα καταβάλει μόνο το 70% του ποσού, εφόσον το TikTok και το YouTube δεν συμφωνήσουν να πληρώσουν περίπου 6 δισ. δολάρια η καθεμία και να προχωρήσουν σε αντίστοιχες αλλαγές. Παράλληλα, ο γενικός εισαγγελέας της Καλιφόρνια Ρομπ Μπόντα δήλωσε ότι οι πολιτείες είναι διατεθειμένες να προσφύγουν στη δικαιοσύνη κατά του TikTok και του YouTube, αν χρειαστεί, ώστε να συμμετάσχουν στη συμφωνία.
Ο Νιλ Μόχαν, ωστόσο, εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στα μέτρα που έχει ήδη λάβει το YouTube, όπως η δυνατότητα των γονέων να περιορίζουν τον χρόνο που οι έφηβοι μπορούν να παρακολουθούν τη λειτουργία σύντομων βίντεο Shorts. Πρόσθεσε επίσης ότι η εταιρεία συνεργάζεται με ανεξάρτητους ειδικούς, οι οποίοι παρέχουν συμβουλές για τις λειτουργίες που αφορούν την ασφάλεια των παιδιών.
«Είμαστε και μια πολύ διαφορετική πλατφόρμα (από τη Meta)», δήλωσε, σημειώνοντας ότι το YouTube δίνει πλέον μεγαλύτερη έμφαση στην παρακολούθηση περιεχομένου μέσω τηλεοράσεων στο σπίτι.
Το TikTok δεν έχει σχολιάσει μέχρι στιγμής τις εκκλήσεις να συμμετάσχει στη συμφωνία της Meta. Το γραφείο του γενικού εισαγγελέα της Καλιφόρνια δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού των δηλώσεων του Μόχαν.
Παράλληλα, το YouTube και η Meta κρίθηκαν υπεύθυνα σε ξεχωριστή δίκη τον Μάρτιο για υπόθεση που αφορούσε μια νεαρή γυναίκα, η οποία υποστήριξε ότι οι πλατφόρμες σχεδιάστηκαν με τρόπο που προκαλούσε εθισμό και έβλαψε την ψυχική της υγεία. Και οι δύο εταιρείες έχουν δηλώσει ότι θα ασκήσουν έφεση, με εκπρόσωπο του YouTube να υποστηρίζει τότε ότι η απόφαση «παρερμηνεύει το YouTube, το οποίο είναι μια υπεύθυνα σχεδιασμένη πλατφόρμα streaming και όχι ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης».
Το YouTube είχε επίσης προχωρήσει νωρίτερα φέτος σε διακανονισμό με έναν ακόμη έφηβο που είχε καταθέσει παρόμοια αγωγή, όπως έκαναν και το TikTok και το Snap. Ο έφηβος απέσυρε την υπόθεση κατά της Meta.
Σημειώνεται πως και οι τέσσερις εταιρείες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν εκατοντάδες αγωγές από ιδιώτες, οικογένειες και σχολικές περιφέρειες, οι οποίες υποστηρίζουν ότι οι πλατφόρμες τους προκάλεσαν βλάβες στους νεαρούς χρήστες.
«Έχουμε επενδύσει στο να διασφαλίσουμε ότι οι νέοι άνθρωποι είναι ασφαλείς στην πλατφόρμα μας… εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα», δήλωσε ο Μόχαν στο CNN. «Αυτό που πρέπει να περιμένετε από το YouTube είναι ότι θα συνεχίσουμε να εστιάζουμε σε αυτά τα ζητήματα».
Η Meta συμφώνησε σε έναν ιστορικό διακανονισμό ύψους 18 δισ. δολαρίων, προκειμένου να διευθετήσει αξιώσεις από πολλές αμερικανικές πολιτείες, οι οποίες υποστήριζαν ότι η εταιρεία είχε σχεδιάσει εθιστικές πλατφόρμες που συνέβαλαν στην κρίση ψυχικής υγείας μεταξύ των νέων.
Η Meta έχει επιχειρήσει να πιέσει ανταγωνιστικές πλατφόρμες, όπως το YouTube και το TikTok, να υιοθετήσουν αντίστοιχα μέτρα με εκείνα που προβλέπει η συμφωνία, όπως χρονικούς περιορισμούς στη χρήση, κατάργηση των ενδείξεων «μου αρέσει» (likes) για εφήβους χρήστες και εποπτεία από τρίτους στις πρακτικές ασφάλειας.
Οι δηλώσεις του Μόχαν έγιναν κατά τη διάρκεια συνάντησης με δημοσιογράφους στο ετήσιο συνέδριο του YouTube, «Made on YouTube», την Τετάρτη. Στην εκδήλωση η εταιρεία παρουσίασε νέες δυνατότητες για δημιουργούς και θεατές, μεταξύ άλλων εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και νέες λειτουργίες ανταλλαγής μηνυμάτων.
Η Meta κατέληξε στον διακανονισμό, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η δίκη για τη μεγάλη συλλογική προσφυγή πολλών πολιτειών και επιχείρησε να τον παρουσιάσει ως πρωτοβουλία που θέτει νέα πρότυπα για την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο, καλώντας και άλλες πλατφόρμες να ακολουθήσουν.
Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Meta ανέφερε ότι θα καταβάλει μόνο το 70% του ποσού, εφόσον το TikTok και το YouTube δεν συμφωνήσουν να πληρώσουν περίπου 6 δισ. δολάρια η καθεμία και να προχωρήσουν σε αντίστοιχες αλλαγές. Παράλληλα, ο γενικός εισαγγελέας της Καλιφόρνια Ρομπ Μπόντα δήλωσε ότι οι πολιτείες είναι διατεθειμένες να προσφύγουν στη δικαιοσύνη κατά του TikTok και του YouTube, αν χρειαστεί, ώστε να συμμετάσχουν στη συμφωνία.
Ο Νιλ Μόχαν, ωστόσο, εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στα μέτρα που έχει ήδη λάβει το YouTube, όπως η δυνατότητα των γονέων να περιορίζουν τον χρόνο που οι έφηβοι μπορούν να παρακολουθούν τη λειτουργία σύντομων βίντεο Shorts. Πρόσθεσε επίσης ότι η εταιρεία συνεργάζεται με ανεξάρτητους ειδικούς, οι οποίοι παρέχουν συμβουλές για τις λειτουργίες που αφορούν την ασφάλεια των παιδιών.
«Είμαστε και μια πολύ διαφορετική πλατφόρμα (από τη Meta)», δήλωσε, σημειώνοντας ότι το YouTube δίνει πλέον μεγαλύτερη έμφαση στην παρακολούθηση περιεχομένου μέσω τηλεοράσεων στο σπίτι.
Το TikTok δεν έχει σχολιάσει μέχρι στιγμής τις εκκλήσεις να συμμετάσχει στη συμφωνία της Meta. Το γραφείο του γενικού εισαγγελέα της Καλιφόρνια δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού των δηλώσεων του Μόχαν.
Παράλληλα, το YouTube και η Meta κρίθηκαν υπεύθυνα σε ξεχωριστή δίκη τον Μάρτιο για υπόθεση που αφορούσε μια νεαρή γυναίκα, η οποία υποστήριξε ότι οι πλατφόρμες σχεδιάστηκαν με τρόπο που προκαλούσε εθισμό και έβλαψε την ψυχική της υγεία. Και οι δύο εταιρείες έχουν δηλώσει ότι θα ασκήσουν έφεση, με εκπρόσωπο του YouTube να υποστηρίζει τότε ότι η απόφαση «παρερμηνεύει το YouTube, το οποίο είναι μια υπεύθυνα σχεδιασμένη πλατφόρμα streaming και όχι ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης».
Το YouTube είχε επίσης προχωρήσει νωρίτερα φέτος σε διακανονισμό με έναν ακόμη έφηβο που είχε καταθέσει παρόμοια αγωγή, όπως έκαναν και το TikTok και το Snap. Ο έφηβος απέσυρε την υπόθεση κατά της Meta.
Σημειώνεται πως και οι τέσσερις εταιρείες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν εκατοντάδες αγωγές από ιδιώτες, οικογένειες και σχολικές περιφέρειες, οι οποίες υποστηρίζουν ότι οι πλατφόρμες τους προκάλεσαν βλάβες στους νεαρούς χρήστες.
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